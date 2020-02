L'ultima domenica del mese di febbraio sta per prendere il via. Arriva quindi l'Oroscopo del 23 febbraio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti, approfondiamo quindi le predizioni astrologiche di questa nuova giornata.

Astri e oroscopo del 23 febbraio: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore questa giornata porta una buona vitalità, inoltre dal giorno 26 la Luna sarà nel vostro segno zodiacale e vi aiuterà parecchio. Nel lavoro evitate di lasciarvi troppe cose indietro, rischiate poi di non concludere tutto per tempo.

Toro: per i sentimenti c'è un recupero, in questa parte dell'anno state vivendo qualcosa di nuovo. Nel lavoro l'oroscopo è favorevole, occorre agire adesso.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata sottotono, la persona che sta al vostro fianco potrebbe non capirvi fino in fondo. Nel lavoro invece è un momento favorevole, chi cerca un nuovo impiego è favorito da un buon cielo. Stanchezza per il fisico.

Cancro: per i sentimenti domenica di tranquillità, le cose vanno meglio e vi sentite anche più forti in una coppia.

A livello lavorativo è un momento sottotono, programmate fin da ora viaggi e spostamenti per la prossima settimana.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale non c'è più la Luna in opposizione, per questo motivo vi sono buone opportunità in amore. Nel lavoro arrivano nuove proposte, attenzione sono ad alcuni contenziosi economici.

Vergine: per i sentimenti se ci sono divergenze in casa occorre essere molto prudenti.

Nel lavoro successo in arrivo dopo alcuni momenti che vi hanno visto piuttosto stanchi.

Previsioni e oroscopo del 23 febbraio: la giornata astrale da Bilancia a Pesci

Bilancia: nei sentimenti evitate lo stress. Alcune divergenze potranno riguardare la vita familiare, per questo motivo attenzione alle parole. A livello lavorativo questo è un momento che stimola la vostra creatività, attenzione solo ad alcune spese di troppo.

Scorpione: in amore la situazione astrologica è intrigante e vede una Luna favorevole che permette di fare progressi. Nel lavoro le nuove alleanze possono arrivare da un momento all'altro, contatti vincenti.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale nella giornata sarà meglio tenere sotto controllo l'agitazione, la storia che state vivendo potrebbe risentire del vostro nervosismo. Nel lavoro dovete agire ora per risolvere un problema di tipo economico.

Capricorno: in amore questa domenica porta qualche momento negativo, le cose però vanno meglio rispetto ai precedenti giorni della settimana.

Nel lavoro chi ha un'attività indipendente potrà ricevere una buona conferma, evitate solo di pretendere troppo da voi stessi.

Acquario: in amore sarà una domenica interessante per le relazioni. Non vi sentite più agitati. Nel lavoro, se dovete affrontare qualche discussione importante questo è il momento giusto.

Pesci: per i sentimenti il Sole e la Luna sono nel segno, quindi gli amori del periodo sono importanti. Nel lavoro potreste andare incontro alcune spese di troppo.