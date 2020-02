Un nuovo weekend del mese di febbraio è ormai arrivato per tutti i segni zodiacali. Come andranno le giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020? Di seguito approfondiamo le previsioni delle stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del fine settimana da Ariete a Vergine

Ariete: con Venere in transito la giornata di sabato sarà particolarmente favorevole per quel che riguarda i sentimenti. In campo professionale, cercate di essere prudenti riguardo ad alcune situazioni.

Toro: a livello sentimentale, in questo fine settimana potrete vivere delle nuove sensazioni. Nel lavoro, è invece il momento di agire, l'oroscopo è favorevole e dalla vostra parte.

Gemelli: a livello professionale, nelle giornate di sabato e domenica potreste vivere delle situazioni a vostro favore, cercate di sfruttarle al meglio. Non mancheranno anche dei cambiamenti. In campo sentimentale, potrebbero esserci delle discussioni nella sfera familiare.

Cancro: in questo fine settimana, a livello lavorativo potreste sentirvi particolarmente sottotono, soprattutto nella giornata di domenica.

In amore, se ci sono delle questioni importanti da affrontare, non rimandatele.

Leone: in queste giornate di sabato e domenica, le questioni amorose potranno essere affrontate, vivrete un bel recupero. A livello lavorativo, è probabile che nella giornata di domenica 23 febbraio giungano delle proposte inaspettate.

Vergine: i nati sotto questo segno, in questo fine settimana, a livello sentimentale, saranno chiamati a fare delle scelte.

In campo lavorativo, cercate di valutare bene ciò che si presenta, senza negare immediatamente l'opportunità.

Previsioni oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore, in questo weekend, non mancheranno dei momenti di tensione. Potrebbero esserci delle divergenze anche nelle coppie più forti. In campo lavorativo, se potete, rimandate le questioni importanti al prossimo mese.

Scorpione: in queste giornate del weekend, la situazione astrologica è intrigante soprattutto per quel che riguarda l'amore.

Con la Luna favorevole potrete superare delle problematiche. In campo professionale possibili proposte in arrivo.

Sagittario: i nati sotto questo particolare segno, nelle giornate di sabato e domenica dovranno tenere sotto controllo la rabbia, che potrebbe scatenarsi in campo amoroso. Nel lavoro, dovrete fare dei passi avanti per risolvere le situazioni.

Capricorno: a livello lavorativo, in questo weekend, vi sentite sotto pressione in campo amoroso. Per quel che riguarda il campo professionale, domenica, probabilmente, riceverete delle conferme.

Acquario: nella giornata di sabato, potreste avvisare del nervosismo, in campo lavorativo.

In amore, invece, le storie che nascono in questo periodo potrebbero avere un buon futuro.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, le giornate del weekend potrebbero essere davvero speciali in campo sentimentale. Con la Luna e il Sole nel segno, potrete ricucire delle situazioni del passato. A livello lavorativo è il momento di rafforzare la propria posizione.