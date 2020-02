L'Oroscopo della giornata di martedì 25 febbraio prevede il Sole in quadratura al segno dei Pesci, che metterà al centro sentimenti profondi e veritieri nei confronti del partner. Mentre il perfezionismo sul lavoro permetterà ai nativi del Toro di farsi apprezzare dai colleghi. Vergine troverà sicurezza da parte di un amico o del partner, mentre Acquario riuscirà a raggiungere buoni risultati sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 25 febbraio 2020, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 25 febbraio, segno per segno

Ariete: con Venere in quadratura al vostro cielo, secondo l'oroscopo di martedì, certe situazioni sentimentali che apparivano troppo complicate, potranno improvvisamente volgere al bello. La vostra fantasia sarà al massimo del suo potenziale e troverete un modo per stupire la vostra anima gemella e liberarvi di alcuni problemi di coppia presenti ormai da troppo tempo. Se siete single potreste prendere in considerazione l'idea di fare pulizia nella vostra vita.

Nel lavoro un'iniezione di fiducia potrebbe farvi tornare in pista. Voto - 7,5

Toro: l'oroscopo del 25 febbraio vi vede brillanti al lavoro, sia per quanto riguarda un colloquio, che una riunione importante. Il vostro modo di fare, inoltre, vi permetterà di essere maggiormente apprezzati dai vostri colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, resistere alle tentazioni della vostra anima gemella sarà complesso, ma vedetela più come un bene.

I single dovranno riflettere sulle emozioni suscitate da un incontro. Voto - 8

Gemelli: gli influssi della Luna nel segno dei Pesci potrebbero mettervi in difficoltà. Sul fronte lavorativo, infatti, le vostre finanze non sono così rosee e per il momento sarebbe il caso di evitare ulteriori spese. In amore le vostre emozioni potrebbero essere confuse e contrastanti nei confronti del partner e potreste non riuscire a essere in sintonia.

Se siete single cercate di frequentare gente di cui vi fidate. Voto - 6,5

Cancro: configurazione astrale che prevede Sole, Venere, Mercurio e Giove in trigono al vostro cielo. Sul fronte sentimentale sarete alla ricerca spirituale di risposte e forse potreste riuscire ad averle. In ogni caso, sarà certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno. I single potrebbero tenersi alla larga da nuove amicizie. Sul fronte lavorativo le cose vanno bene, ma potreste prendere in considerazione l'idea di fare qualcosa di non convenzionale. Voto - 8

Leone: l'oroscopo vede il pianeta Venere in trigono al vostro segno zodiacale.

Sul fronte sentimentale ci sarà molta sintonia nei rapporti personali, in famiglia e con la vostra anima gemella. I cuori solitari saranno particolarmente tentati da una nuova conoscenza. Sul posto di lavoro sarete di fronte a una svolta, che potrebbe cambiare il vostro modo di lavorare, portando avanti la vostra carriera professionale. Voto - 8

Vergine: l'oroscopo di martedì vi vedrà alle prese con i vostri rapporti personali, influenzati dal Sole e da Mercurio in opposizione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale riuscirete a trovare sicurezza e stabilità con la vostra anima gemella, evitando eventuali malintesi di coppia.

I single sono invece in fermento e la giornata si profila ricca di colpi di scena e piccoli imprevisti. Nel lavoro la vostra mente sarà stressata e carica di lavoro extra, ma non vi preoccupate: questo periodo di scarsa concentrazione verrà meno in pochi giorni. Voto - 7

Bilancia: avrete modo di vivere un periodo favorevole, per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti, potrete concedervi un breve periodo di vacanza che dedicherete interamente alla vostra anima gemella, per cercare di recuperare il bel rapporto che c'era tra di voi. Se siete single potreste essere piuttosto emotivi e provare talvolta sentimenti contrastanti.

Sul posto di lavoro non siate nervosi, soprattutto per la fretta di liberarvi di tutte quelle mansioni che quasi vi sembrerà di non poterne uscirne fuori. Voto - 7

Scorpione: sarete pieni di energie e ottimismo da spendere al meglio durante la giornata, anche per via di un ottimo Giove nel vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà decisamente positiva e potrete sfruttare il momento per cercare di eliminare alcune piccole incertezze nella vostra relazione di coppia, che hanno messo in crisi il vostro rapporto. Se siete single probabilmente riuscirete a trovare qualcuno che vi piace. Nel lavoro avrete una grande voglia di mostrare di cosa siete capaci e magari con un po’ di fortuna potreste anche riuscirci.

Voto - 9

Sagittario: Mercurio e Venere in buon aspetto vi regalano un cielo sgombro da eventuali nuvole. In amore l'affiatamento di coppia, tra voi e il partner, scorre via facilmente,per questo riuscirete a mantenere molto bene l'intesa. Se siete single provate a rompere il ghiaccio mandando un semplice messaggio alla persona che amate. Nel lavoro un po’ di stress e qualche sovrappensiero potrebbero mettervi lievemente in difficoltà. Voto - 7,5

Capricorno: il vostro spirito d'indipendenza, fornitovi da Giove e Marte, vi porterà ad avere uno scontro con una persona all'interno della vostra famiglia e questo vi catapulterà in un clima di astio e rancore che non provavate ormai da tempo.

Cercate di essere più umili e non sentitevi sempre superiori agli altri. I cuori solitari potrebbero buttarsi in una relazione d'amore poco convincente. Sul posto di lavoro, se avete commesso degli errori, mantenete il sangue freddo e vedete di risolvere la questione. Voto - 6

Acquario: configurazione astrale che prevede Sole e Giove rispettivamente nel segno dei Pesci e del Capricorno. In ambito sentimentale il vostro fascino e la vostra intelligenza saranno al culmine e riuscirete a esprimervi in maniera articolata e diretta con la vostra anima gemella. Se siete single la comunicazione potrebbe essere un elemento utile per capire se siete davvero innamorati.

In ambito lavorativo potreste trovarvi davanti a delle scelte che hanno bisogno di una risoluzione tempestiva. Quello che dovete fare non è altro che affidarvi al vostro istinto per gli affari. Voto - 7,5

Pesci: Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, assieme al Sole e a Mercurio stazionari durante la giornata di martedì, vi permetteranno di esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti del partner. I cuori solitari, mostrando serietà e impegno in ciò che credono, potrebbero fare conquiste. Nel lavoro dovrete riuscire a sfruttare al meglio le vostre capacità organizzative, per portare a termine incarichi lunghi e articolati.

Voto - 8