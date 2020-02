L'oroscopo della giornata di venerdì 7 febbraio prevede per l'Ariete un bisogno di risalire la china, soprattutto sul posto di lavoro e per cercare di fare più soldi; al contrario, per il Leone sarà una giornata molto fruttuosa sul posto di lavoro grazie anche ad un benefico Marte positivo dal segno del Sagittario. La Luna in opposizione al segno del Capricorno consiglia ai nativi del segno di rimandare oppure gestire per bene alcuni importanti impegni, mentre per Pesci potrebbe essere una giornata stimolante sul fronte amoroso.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 7 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 7 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: avrete bisogno di ripartire durante la giornata di venerdì, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Ultimamente infatti non siete riusciti a ricavare il massimo dai vostri sforzi e cercherete un metodo per risalire la china e tornare a ottenere buoni guadagni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, la situazione sarà tutto sommato positiva, dove riuscirete a godervi la vostra relazione di coppia in maniera chiara e decisa.

I single potranno fare nuove esperienze e conosceranno persone speciali con cui condividerete piacevoli interessi. Voto - 7

Toro: gli influssi del Sole in quadratura al segno dell'Acquario completano per voi un oroscopo ottimale per quanto riguarda amore e lavoro. Sul fronte sentimentale stabilire un buon affiatamento di coppia sarà tutto sommato possibile per voi nativi del segno. In ogni caso, non potrete lamentarvi per il momento della vostra relazione di coppia.

Se siete single potreste trovare una soluzione ad un problema grazie all’aiuto di un vostro amico. Nel lavoro ci sarà la necessità di spendere qualche soldo per poter portare ancora avanti la vostra carriera professionale. Voto - 7,5

Gemelli: un oroscopo che prevede una configurazione astrale formata da Mercurio in angolo benefico, pronto a fornirvi il sostegno necessario soprattutto in ambito lavorativo.

Infatti anche se dovrete rinunciare a qualche impegno personale, ottenere degli ottimi risultati e aumentare i vostri guadagni sarà per il momento una priorità. Sul fronte sentimentale trascorrere il vostro tempo libero in compagnia dei vostri cari potrebbe aiutarvi a farvi rilassare e non pensare ai vostri doveri giornalieri. Se siete single ci sarà un po’ di tensione in mattinata forse per via un esame, ma presto passerà. Voto - 7,5

Cancro: l'oroscopo della giornata di venerdì prevede la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, pronta a fornirvi una buona dose di fortuna e momenti positivi soprattutto sul fronte sentimentale.

In amore infatti, riuscirete a capire perfettamente ciò che il partner desidera da voi, anche quando lo esprimerà in modo vago, contorto e ambiguo. Se siete single non sarà ancora arrivato il momento di impegnarvi seriamente in una nuova storia d'amore, ma secondo l'oroscopo di venerdì potreste fare dei passi da gigante a riguardo con una persona che vi sta a cuore. Nel lavoro qualche buona notizia, potrebbe giungere entro sera ed essere particolarmente interessante. Voto - 9

Leone: configurazione astrale formata da Marte in trigono rispetto al segno amico del Sagittario, che renderà piacevole la vostra mattinata sul fronte lavorativo.

Potreste aspettarvi infatti una richiesta interessante da parte dei colleghi, oppure un investimento inaspettato da parte di chi crede in ciò che fate. Situazione differente sul fronte amoroso. Potreste prendere le decisioni sbagliate per la vostra relazione di coppia. Decisioni che il partner non apprezzerà di certo, provocando delle discussioni. Se siete single fate attenzione a ciò che direte nei confronti di un amico per non offenderlo. Voto - 7

Vergine: Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale renderà la vostra giornata serena dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì.

Lasciate perdere le questioni d'amore insolute. Dimostrare il vostro amore come solamente voi nativi del segno sapete fare e vedrete che tutto si risolverà per il meglio. Se siete single potreste provare a dare più importanza ad una persona a cui tenete molto. Sul posto di lavoro dovrete lavorare duro per cercare di mettere una pezza ad alcune mansioni rimaste indietro e con un po’ di impegno ci riuscirete. Voto - 8

Bilancia: attraverserete una fase piuttosto felice per quanto riguarda la sfera sentimentale grazie al pianeta Giove positivo nel vostro cielo. Se siete single le persone intorno a voi vi aiuteranno a comprendere meglio quale sia la vostra posizione rispetto ai sentimenti che provate per una persona in particolare.

Le relazioni fisse avranno modo di incentivare un progetto di coppia a lungo termine. Sul fronte lavorativo qualche difficoltà potrebbe spingervi a fare qualche investimento. Voto - 7,5

Scorpione: un oroscopo poco interessante per voi sotto ogni aspetto. Non sarà una giornata grandiosa, a partire dall'ambito lavorativo dove la mancanza di idee potrebbe mettervi in difficoltà. Potrebbe essere una buona idea farvi aiutare da un collega qualora siano disponibili. In ambito sentimentale bisognerà essere molto prudenti con la vostra anima gemella per non causare eventuali problemi. Uscire oppure prendervi del tempo solo per voi stessi potrebbe aiutarvi a schiarirvi le idee.

Ovviamente però, se sapete di avere torto dovrete ammettere le vostre responsabilità. Se siete single il vostro fascino verrà sicuramente notato, ma non sarà facile fare qual passo in più. Voto - 6

Sagittario: Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale completerà per voi un oroscopo che vi darà tante energie da spendere. In amore il periodo invita a cogliere dolcemente ogni desiderio della vostra anima gemella e farne tesoro, raggiungendo un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single evitate contrasti con persone che per voi non vale la pena frequentare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo lavorare con altre persone potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia, ma anche essere di aiuto agli altri, se sono carenti in questo senso.

Voto - 8

Capricorno: con la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale, l'oroscopo vi consiglia di rimandare alcuni vostri impegni sul posto di lavoro per evitare di creare problemi e allungare eventuali tempi di consegna. Come dice il proverbio, meglio tardi che mai. Sul fronte sentimentale prendetevi del tempo per prendervi cura del vostro partner in questo periodo. Sarà necessario infatti tutto il vostro impegno per dimostrare l'amore che provate per il partner. Se siete single la vostra vita sociale potrebbe riservarsi qualche piacevole sorpresa. Voto - 6,5

Acquario: Sole stazionario nel vostro cielo anche durante la giornata di venerdì.

In ambito sentimentale i single nati soprattutto nella seconda e nella terza decade potrebbero riuscire dare vita ad una storia d'amore interessante. Le relazioni fisse dovranno svolgere un impegno insieme, ma fortunatamente riusciranno a rendere stimolante anche qualcosa che all'apparenza non sembrava. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, una vasta gamma di opportunità e di incontri con nuove persone potrebbe darvi uno spunto per i vostri affari. Voto - 8,5

Pesci: l'oroscopo della giornata di venerdì prevede Mercurio e Venere in quadratura al vostro cielo, promettendovi una giornata stimolante sia per le persone che incontrerete, sia per le situazioni che vi si prospetteranno, soprattutto per i single nati nella prima decade.

Per quanto riguarda le relazioni fisse potreste prendere in considerazione l'idea di uscire a fare quella spesa che era in programma già da tempo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete voi a gestire la situazione, e sarete in grado di mostrarvi dei validi leader. Voto - 9