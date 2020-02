Nel fine settimana dell'8 e 9 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna (Nuova) in Leone, mentre il Sole stazionerà sui gradi dell'Acquario. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Nettuno e Mercurio nell'orbita dei Pesci. Infine Venere sarà nel domicilio dell'Ariete ed Urano proseguirà il suo transito in Toro. Oroscopo favorevole per Leone ed Ariete, meno roseo per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: progetti. La Luna Nuova che nasce alle ore 8:34 nel loro segno sarà in trigono a Marte e strizzerà l'occhio anche a Venere di Fuoco e ciò, c'è da scommetterci, si tradurrà in nuove occasioni professionali da affrontare con piglio dinamico e creativo.

2° posto Ariete: energici. Il bottino energetico dei nativi questo fine settimana sarà, con ogni probabilità, ad alti livelli e tale mole di forze darà grandi risultati se orientata verso le vicende professionali.

3° posto Sagittario: umore top. Due giorni in cui i nati del segno avranno presumibilmente un sorriso per tutti, che li renderà simpatici anche agli occhi delle persone che si stanno apprestando alla loro conoscenza.

I mezzani

4° posto Capricorno: stacanovisti. Weekend in cui i nati del segno dimostreranno di essere dei lavoratori instancabili ed il loro stacanovismo non passerà di certo inosservato ai piani alti.

5° posto Vergine: shopping. Due giorni in cui, con ogni probabilità, i nati del segno potranno concedersi delle intense sessioni di shopping assieme agli amici di sempre, grazie alla protezione che avranno le loro finanze.

6° posto Bilancia: sereni. Dopo alcune giornate burrascose nel focolare domestico tornerà a regnare la serenità, grazie al trigono che si formerà tra la Luna in Leone e Marte in Sagittario.

7° posto Toro: relax. I Pianeti veloci, capitanati dalle angolazioni avverse dei Luminari, potrebbero rendere il weekend nativo povero di energie. Sarà bene ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il benessere psico-fisico.

8° posto Gemelli: routine. Fine settimana che potrebbe rivelarsi senza infamia né lode, durante il quale sarebbe una saggia idea portare a compimento le attività pratiche rimandate nei giorni scorsi.

9° posto Pesci: umore flop. Dalla mattinata di domenica il tono umorale dei nati Pesci potrebbe essere ai livelli minimi facendoli optare per un mood letargico, accorgendosi poco dopo che non sia la soluzione adatta.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: bizzosi. La Luna Nuova opposta al Sole nel loro segno scatenerà, con ogni probabilità, un certo nervosismo nel weekend nativo che troverà sfogo nell'ambiente professionale.

11° posto Cancro: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe rendere perplessi i nati del segno, che non perderanno tempo a chiedere numi sull'accaduto.

12° posto Scorpione: fuori giri.

Ai nati del segno in questi due giorni sembrerà presumibilmente di darsi molto da fare ma ricevere ben poco in cambio. Bisognerà attendere qualche giorno prima che il trend migliori.