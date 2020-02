È iniziato il mese di febbraio 2020. Come andrà questo periodo compreso tra l'1 ed il 29 febbraio per tutti nati sotto il segno dei Gemelli? Capiamolo leggendo le previsioni e l'oroscopo con l'amore, il lavoro e la salute, ma anche suggerimenti per affrontare le giornate e le settimane in arrivo. Le ultime settimane vi hanno visti sottotono a causa di alcune discussioni nate nel campo professionale. A livello lavorativo infatti, non sono mancate delle ansie e dei rallentamenti, causati da alcune decisioni prese in un momento non al top per voi.

In campo amoroso, le emozioni non sono state abbastanza, soprattutto nell'ultima settimana. A livello salutare, non è mancata della stanchezza, superata in parte con l'arrivo di Mercurio nel segno.

Previsioni astrologiche di febbraio: la salute dei Gemelli

Nel mese di febbraio con Marte in opposizione potrebbero nascere delle problematiche a livello psicofisico. In particolare nelle prime settimane del mese è possibile che sentiate dei disturbi a livello salutare. Un momento particolarmente pesante sarà compreso nella prima settimana del mese.

Se vi sentite stanchi, cercate di riposare per recuperare le energie al meglio. Nella parte centrale del periodo, Giove non sarà più contrario e riuscirete a recuperare un po' di forza. Nell'ultima settimana del mese, invece, potrebbero aumentare i nervosismi. In campo amoroso la situazione migliora, Venere non sarà più contraria e potrete dare sfogo ai vostri sentimenti. Nel lavoro, sentite la voglia e l'esigenza di fare delle cose nuove, sviluppare dei progetti.

Vediamo di seguito dettagliatamente l'oroscopo con amore e lavoro dei nati Gemelli.

Oroscopo febbraio: professione e sentimenti dei Gemelli

La prima settimana del mese sarà migliore a livello sentimentale, qualcuno potrà ristabilire l'equilibrio all'interno della coppia. In queste giornate ci sarà maggiore tranquillità, soprattutto per chi ha vissuto delle problematiche negli ultimi tempi. Se ultimamente le coppie hanno pensato di concludere la propria relazione, nel mese di febbraio potrebbero esserci dei ripensamenti, con la ricerca di un nuovo equilibrio.

È un buon momento anche per i nuovi amori, non mancheranno delle opportunità per fare degli incontri e l'amore potrebbe nascere all'improvviso. A livello familiare è possibile che giungano delle tensioni, mantenete la pazienza soprattutto nella seconda settimana del periodo. A livello professionale, riceverete delle risposte, se da tempo siete in attesa di qualcosa di importante. Se nel 2019 avete messo da parte dei progetti, questo è un buon momento per prenderli nuovamente in considerazione, perché non mancheranno idee innovative, utili per poterli sviluppare. Buone occasioni ci saranno in particolare nella seconda metà del mese.