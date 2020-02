Nel cielo di febbraio si verifica il cambio di segno per Venere e per Marte. Venere il 7 febbraio passa dal romantico segno dei Pesci al super attivo Ariete. Marte, invece, il 16 febbraio entra in Capricorno. Questo significa che l'atmosfera diventerà più passionale e ci sarà la possibilità di vedere in modo più concreto la persona a cui si è interessati: insomma, per tutti ci saranno meno "principi azzurri" e meno "principesse da risvegliare". I due pianeti, cambiando segno, inoltre, suggeriscono anche di cambiare look e, in modo particolare, l'attenzione sarà rivolta ai capelli con la preferenza per un taglio corto e in particolare questa potrebbe essere la tendenza giusta per tutti i Segni di Terra.

Per quanto riguarda la scelta dei colori, si andrà verso quelli scuri: dal nero al marrone cioccolato. Andiamo, quindi, ora a spiegare qualcosa sui nuovi transiti di Venere e di Marte per il mese di febbraio e vediamo anche qualche astro-consiglio sul look.

A febbraio Venere in Ariete rende più passionali i Segni di Fuoco

Venere, dal giorno 7 in Ariete, renderà molti in grado, finalmente, di prendere l'iniziativa nel campo sentimentale. Oltre allo stesso Ariete, che potrebbe avere tanti amori diversi da dover gestire tutti insieme, aiuterà in particolare il Leone e il Sagittario a vivere un periodo allegro, divertente, ma soprattutto sensuale.

Donerà molto sprint e curiosità ai Gemelli e all'Acquario, mentre la Bilancia potrebbe cadere in quelle fortissime tentazioni che di solito tende a evitare.

Venere, inoltre, aiutata dal 16 in poi da uno stuzzicante passaggio di Marte nel Capricorno, potrebbe far esprimere tutti in maniera piuttosto brusca: attenzione a non essere aggressivi. Questo suggerimento vale in particolare per il Cancro, un Segno che è molto riflessivo, ma che in questo mese di febbraio potrebbe trovarsi a reagire in modo abbastanza insolito oppure a mostrare il suo lato lunatico in maniera ancora più intensa.

Marte in Capricorno: a febbraio l'ambizione vola per tutti i segni

Il passaggio di Marte nel segno del Capricorno spegne definitivamente il modo di fare spontaneo, comunicativo e allegro che finora ha caratterizzato questo periodo. L'atmosfera diventa, quindi, molto seriosa e ci si concentrerà sul lavoro e sulla carriera. Il Capricorno sarà, naturalmente, il più colpito da questo transito e Marte metterà in luce quel suo modo di fare che, a volte, risulta rigido e scostante.

Dall'altro lato, però, Marte, aiutato da Giove nel segno potrebbe portargli un bel traguardo dal punto di vista lavorativo. Sarà un traguardo, certamente, molto sudato, ma meritato, perché quando il Capricorno vuole raggiungere un obiettivo, ce la mette davvero tutta e alla fine viene sempre ripagato.

Marte sarà positivo anche per i Pesci che, finalmente, riacquisteranno energia e vitalità. Il segno della Vergine a febbraio avrà pure una serie di vantaggi da questo transito, in particolare ci sarà per lui un risveglio dell'eros che finora era abbastanza sopito. Potrà, quindi, avere la possibilità di vivere un periodo molto più passionale con il partner di sempre, mentre chi ha incontrato da poco qualcuno di interessante passerà ad approfondire questa conoscenza.

Lo Scorpione è il segno che più vivrà in modo equilibrato questi nuovi transiti: amore e passione andranno di pari passo. Per gli appartenenti al Segno del Toro si aprirà un periodo più sereno e fatto di quella sana abitudine che amano tanto.

Il cielo di febbraio: gli astro-consigli per il look

Marte e Venere, cambiando di segno, porteranno anche novità e cambiamenti dal punto di vista del look. Per tutti i Segni i transiti del cielo di febbraio consigliano di avere cura dei capelli, quindi è il momento giusto per iniziare ad utilizzare creme o lozioni rinforzanti. Chi appartiene ai Segni di Terra, in particolare, durante il mese potrà decidere di fare un nuovo taglio.

Da questo punto di vista, il consiglio è quello di orientarsi verso un bel pixie che dona tanta freschezza e leggerezza. Le donne della Vergine e del Toro, in particolare, scegliendo questo taglio cortissimo ne gioveranno moltissimo: il loro look risulterà molto più simpatico e sarà, soprattutto, molto pratico da gestire, particolare importantissimo per loro.

Per tutti i Segni si potrà, inoltre, anche decidere di cambiare il colore della tinta. Le posizioni di Venere in Ariete e di Marte in Capricorno non portano, però, ad esagerare con l'originalità, anzi. Il nuovo colore di capelli, infatti, potrebbe essere semplicemente un bel castano cioccolato e per chi è del Capricorno ci sarà un ritorno al classico nero.

Il look che, in particolare, consiglia Marte è, infatti, quello tipico della moda dark ispirata agli anni Ottanta. Per chi ama indossare cappelli, infine, questo è il momento giusto per farlo e il consiglio è valido per tutti i segni.