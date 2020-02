Il secondo mese dell'anno è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per il segno del Toro. Di seguito le stelle e l'oroscopo con amore, lavoro e salute, ma anche suggerimenti per vivere affrontare al meglio il periodo di febbraio 2020. Nell'ultimo periodo nonostante alcuni momenti sottotono vissuti dal segno, è stato possibile recuperare alcune problematiche e trovare quindi delle soluzioni. L'ultima settimana è stata particolarmente conflittuale per voi, in particolare in campo amoroso. Nel lavoro avete sentito invece la necessità di fare delle richieste in modo da ottenere risposte che da tempo aspettavate.

Non sono comunque mancate delle novità, che vi hanno dato energia e voglia di fare. In amore con Giove dalla vostra parte non sono mancate le scelte importanti e le richieste di concretezza nei confronti del partner per vivere al meglio il vostro rapporto. Nuove collaborazioni sono nate anche a livello lavorativo.

Previsioni astrologiche di febbraio: la salute del Toro

Quello di febbraio sarà un mese particolarmente importante per il segno del Toro. In campo salutare le stelle sono di recupero. Ci sarà quindi una buona ripresa che vi vedrà nuovamente in forma.

Le sensazioni saranno positive e vivrete le situazioni che si presenteranno in modo tranquillo. In questo mese otterrete delle soddisfazioni, sarà un periodo decisivo in cui otterrete delle libertà per poter esprimere i vostri desideri. Questa situazione inevitabilmente si riverserà in modo positivo a livello psicofisico. Di conseguenza anche l'amore vivrà un momento di svolta, il periodo è infatti migliore del mese precedente.

Mentre in campo professionale, con un Urano in transito da diversi mesi, aumenta la voglia di cambiare. Vediamo di seguito nel dettaglio le stelle che riguardano il lato sentimentale e quello professionale del segno.

Oroscopo febbraio: lavoro e amore del Toro

Belle le emozioni che il segno vivrà in campo sentimentale, questo è un ottimo periodo per chi desidera innamorarsi. Non mancheranno dunque occasioni di incontro per i single e una conoscenza potrà trasformarsi in qualcosa di più.

Chi ha vissuto una separazione di recente, si sentirà pronto ad andare oltre. A partire dalla terza settimana del mese, con Venere dalla vostra parte, non mancheranno le occasioni per ristabilire un recupero di un equilibrio di coppia. A livello lavorativo, diversi pianeti si trovano in ottimo aspetto, Giove e Saturno dalla vostra parte vi garantiranno del successo. Chi sta aspettando da tempo di fare delle richieste, dovrà approfittare di questo cielo. A livello economico la situazione migliora, se qualcuno ha in mente dei progetti in grande, può iniziare a pensarci seriamente.