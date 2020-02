L'Oroscopo dell'amore per i single dal 24 febbraio all'1° marzo andrà a indagare sulle faccende del cuore di ciascun segno zodiacale alle prese con i sentimenti. Luna presente dapprima in Pesci, poi in Ariete e infine in Toro approfondirà un'intuizione sensibile e profonda, utile per rendere l'approccio più armonioso. Una nuova affermazione della propria personalità si farà strada per tutti i segni di Fuoco a metà settimana, nelle previsioni astrali segno per segno.

Influssi portentosi nell'oroscopo dell'amore settimanale di fine febbraio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna entrerà nel segno a metà settimana e regalerà splendidi momenti romantici. Incrociando i suoi influssi emotivi e al tempo stesso volitivi con una Venere molto carica di energia positiva, l'amore prenderà il volo. Via libera quindi a una marcata affettività che non lascerà campo libero alle vostre "prede amorose".

Toro: Luna sarà consigliera per tutta la settimana rendendovi molto originali nell'approccio amoroso.

Attenzione solo a non lasciarvi prendere da una volubilità eccessiva soprattutto nel weekend che in sinergia con Urano, potrebbe farvi cambiare opinione su una storia in maniera repentina. Dovrete cercare di coltivare alcune sorprese elargite da Mercurio in Pesci.

Gemelli: un senso di stanchezza prevarrà a inizio settimana sulla vostra voglia di agire a causa di Luna in quadratura che sprigionerà un po' di ansia nei confronti dell'amore.

Ma dovrete cercare di non essere frettolosi nel concretizzare i desideri sentimentali. Già a metà settimana arriveranno splendide notizie e potrete muovervi nel modo giusto.

Cancro: la settimana inizierà al meglio grazie alla presenza di Luna in trigono dai Pesci che in sinergia con Mercurio, garantirà splendide novità amorose. Dovrete aprirvi con maggiore fiducia e senza paura alle nuove opportunità, sfidando con coraggio gli astri in opposizione dal Capricorno che quasi cercheranno di frenare una progressione benefica per l'amore.

Leone: gli incontri potrebbero essere lì in agguato ad attendervi, ma dovrete aprire la mente e il cuore per andare incontro alla felicità sentimentale. Buone le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dove il satellite notturno posizionato in Ariete, sprigionerà un bisogno immediato di concretizzare l'amore. Via libera al desiderio proprio in questi giorni fortunati.

Vergine: la settimana inizierà in modo alquanto pesante a causa di un'opposizione lunare che insieme a Sole, Mercurio e Nettuno, getterà luci e ombre sul modo di muoversi in campo amoroso. Dovrete cercare di non essere troppo frivoli e capricciosi poiché già a metà settimana la situazione cambierà e l'amore busserà alla porta del vostro cuore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se deciderete di prendere una decisione in amore, dovrete farlo lunedì e martedì poiché gli astri vi sosterranno. A metà settimana Luna sarà in opposizione e potreste essere indecisi sul da farsi e mancherete di coraggio. Forse dovrete schiarirvi solo un po' le idee, capendo cosa sarà giusto fare e cosa invece sarà sbagliato attuare.

Scorpione: buono l'inizio settimana con i pianeti presenti in Pesci che acuiranno una sensibilità e un'intuizione nuova. Attenzione però a non essere troppo critici nei confronti dell'amore e a non dare eccessiva importanza ad alcuni particolari di poco conto.

Le novità sentimentali giungeranno in maniera imprevedibile anche a metà settimana. Attenzione a una Luna un po' nervosa nel fine settimana.

Sagittario: Luna in quadratura nelle giornate di lunedì e martedì arginerà un po' il campo d'azione amoroso poiché sarete molto altalenanti, passando da un atteggiamento ottimista a un umore più nero. Venere in compenso sarà dalla vostra parte per tutta la settimana e procurerà benessere e affettuosità. Luna e Urano in sinergia nel weekend, chiederanno un cambiamento radicale in amore che dovrete avviare con coraggio e imprevedibilità.

Capricorno: lunedì e martedì Luna dai Pesci incrocerà i suoi influssi emotivi con i pianeti presenti nel vostro segno e sarete molto affascinanti e magnetici.

Gli astri consiglieranno di prendere voi l'iniziativa in amore, vincendo qualsiasi dubbio proprio a inizio settimana. Seguirete una scia temeraria che richiederà anche continuità nelle vostre mosse amorose. Attenzione a una metà settimana altalenante per i sentimenti.

Acquario: la voglia di fare e l'entusiasmo a inizio settimana vi avvolgeranno come in un abbraccio e garantiranno una spinta propulsiva ad agire. Potreste magari iscrivervi in palestra o comunque dovrete uscire e approfondire alcune conoscenze efficaci a sprigionare sensazioni profonde e molto intriganti. Nel fine settimana invece le prospettive di concretizzare l'amore saranno molto circoscritte.

Pesci: Luna nel segno già da lunedì incrocerà le sue energie sensibili con Sole, Mercurio e Nettuno. Molto profondi e intuitivi, equilibrerete al meglio le sensazioni trasformandole in azioni produttive per l'amore. Gentili e premurosi, andrete a fondo nelle situazioni esprimendo al meglio i vostri sentimenti. Gli astri vi favoriranno per tutta la settimana.