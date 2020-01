L’Oroscopo del giorno 30 gennaio prevede relax e una breve svolta per il Toro, mentre il Sagittario dovrà rivedere alcune scelte nell’ambito lavorativo.

Approfondiamo adesso le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il periodo sarà dinamico ed esuberante, con tante soddisfazioni personali. None dovrete esitare nel prendere decisioni importanti. Anche in amore chi ha vissuto una delusione potrà ricredersi.

Toro: dal punto di vista lavorativo, queste settimane saranno molto movimentati con tante discussioni e alcune persone di fiducia vi gireranno le spalle nel momento di bisogno.

In amore vi prenderete le sicurezze che cercate e vi allontanerete da chi non è in grado di darvi sicurezze.

Gemelli: l’oroscopo del 30 gennaio prevede per voi tantissime soddisfazioni nell’ambito economico. Ci saranno entrate non previste e opportunità di lavoro inaspettate.

Cancro: la giornata inizia con molte difficoltà e questo non è molto tipico del segno del Cancro, ma voi cercherete di voltare pagina immediatamente e ci riuscirete. Questo però, potrà rivoluzionare alcuni aspetti della vostra vita lavorativa e di coppia.

Leone: questo periodo è molto fortunato e avrete una grande energia. Vi prenderete soddisfazioni inaspettate. Al livello sentimentale c’è molto ottimismo e dinamismo, non avrete paura di parlare chiaro al vostro partner.

Vergine: questa è una giornata molto vivace, avrete molta difficoltà a dimostrare le vostre qualità. Vi stancherete molto nel provare a rimediare in alcune situazioni sgradevoli, anche in amore ci sarà conflitto con il partner ma grazie alla vostra forza rimedierete alla grande.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questo è l’anno del cambiamento, sarà possibile ottenere di più grazie a una buona energia. Potrete trovare un nuovo lavoro che vi soddisfi pienamente, anche se nelle prossime settimane ci saranno forti discussioni che potrebbero mettere fine a un rapporto importante.

Scorpione: finalmente, senza l’opposizione di Saturno, il vostro umore e la vostra energia sarà a pieni livelli.

Ora è il momento di trovare la via giusta nel lavoro e nell’amore.

Sagittario: ci sarà un cambiamento, rispetto al passato vedrete la vita con una prospettiva diversa e ci saranno persone di cui non avrete più fiducia .

Capricorno: l’amore sarà la vostra salvezza e ci potrebbe essere anche una proposta inaspettata dal vostro partner.

Acquario: grandi soddisfazioni lavorative, una sorpresa del vostro capo vi renderà la vita molto più semplice con una promozione meritata e aspettata da molti anni.

Pesci: il 30 gennaio sarà una giornata speciale per voi e porterà una novità positiva inaspettata nella vostra famiglia.