L'Oroscopo settimanale da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2020 preannuncia che la settimana sarà turbolenta soprattutto nelle relazioni sentimentali. Mentre l'ambito lavorativo sarà caratterizzato da luci e ombre.

Approfondiamo le predizioni astrologiche per tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Oroscopo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: la passione sarà il punto centrale della settimana. In amore le vecchie relazioni riscopriranno la sensualità e l'intimità che era stata accantonata. Le relazioni durature potranno fare dei progetti importanti, quali una convivenza o addirittura un matrimonio.

Dopo un periodo di tranquillità, sul lavoro nasceranno delle forti tensioni.

Toro: l'oroscopo della settimana preannuncia dei giorni di scompiglio e malessere. Il segno del Toro si ritroverà faccia a faccia con il passato, nonostante i tentativi di evadere. Il lavoro seguirà il solito ritmo senza subire forti scossoni.

Gemelli: i nati nel segno del Gemelli non saranno particolarmente propensi alla comunicazione. Inoltre, sul posto di lavoro gli impegni saranno tanti e sarà molto difficile gestirli.

Previsioni astrali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: qualcuno di molto vicino li aiuterà ad attraversare un momento difficile. In amore le cose promettono molto bene. Anche nell'ambito lavorativo ci saranno dei progressi e tutto sommato riusciranno ad affrontare la settimana nel miglior modo.

Leone: l'oroscopo svela che questo segno vivrà una settimana intensa e piena di emozioni. I single dovranno attendere ancora un po' per l'amore vero.

La situazione tenderà a peggiorare solo verso la giornata di venerdì. Da metà settimana potrebbero verificarsi degli inconvenienti sul lavoro, ma complessivamente è un momento di recupero.

Vergine: i nati sotto questo segno affronteranno la settimana con molta fatica. In amore tutto andrà per il meglio anche per coloro il cui cuore non è ancora impegnato in una relazione stabile. Nell'ambito lavorativo si verificheranno delle distrazioni, le cui conseguenze sono imprevedibili.

Alcuni si sentiranno un po' sotto pressione a causa della volontà irrefrenabile di dimostrare le proprie capacità nel settore.

Oroscopo settimanale: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: in amore potrebbe esserci un ritorno di fiamma. L'amore però sarà subordinato ad alcuni problemi in famiglia. Il lavoro andrà a gonfie vele in questa settimana.

Scorpione: in amore nasceranno dei litigi che sarà difficile domare. Lo scorpione dovrà fare attenzioni ai litigi che si verranno a creare anche nella famiglia. Sul posto di lavoro ci saranno molte occasioni di riscatto. I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno impegnarsi per evitare polemiche inutili.

Sagittario: l'oroscopo svela che in questa settimana si respirerà un'aria pesante. Nelle relazioni mature è tempo di discutere sui problemi lasciati in sospeso. Sul lavoro dovranno essere fatte delle scelte fondamentali per il futuro

Predizioni astrologiche per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: la settimana sarà favorevole per rafforzare il rapporto con partner e famiglia. Nei rapporti più stabili crescerà la passione. In questo periodo sarà più semplice raggiungere gli obiettivi prefissati in passato.

Acquario: alcune questioni passate si riaffacceranno nella vita dell'acquario, riaccendendo l'animo dell'Acquario.

Nel lavoro si verificheranno delle incomprensioni e delle discussioni.

Pesci: la settimana presenterà un cielo ricco d'amore. I single potranno fare nuove conoscenze piacevoli, ma senza lasciarsi troppo andare. Il lavoro si rivelerà stressante. Questo sarà il momento adatto per dare il via a programmi nuovi.