Nel corso di marzo 2020 i nati del segno del Sagittario dovranno mettercela tutta affinché la propria relazione amorosa non si degradi a causa di questo forte periodo di “stallo”. Al contrario, sul fronte lavorativo sarà un mese di successi, di promozioni, di avanzamenti di carriera, di progetti e accordi a buon fine ed infine di guadagni ingenti. Ottima la salute e la fortuna, la quale durerà fino alla fine del mese.

Amore e affetti

Più che una situazione negativa, dal giorno 5 marzo Venere vi darà una monotonia di fondo nella vostra relazione alla quale non seguirà “né infamia né lode”.

Perciò se la vostre relazione è solida non ci dovrebbero essere delle problematiche rilevanti, ma se state attraversando un periodo di crisi questa “apatia” potrebbe tradursi in un vero e proprio crollo delle aspettative nei confronti del vostro partner. Cercate di ravvivare la vostra relazione con delle iniziative, delle sorprese inaspettate e magari anche con qualche viaggio da fare in due.

Per le conquiste non sarà un periodo ideale, ma con un po' di sforzo saprete stupire e conquistare anche se le condizioni ed i presupposti non saranno propriamente favorevoli.

Dal 21 marzo il Sole in transito nel vostro segno sarà determinante per il vostro fascino e il vostro magnetismo per quanto riguarda gli altri, mentre personalmente vi accrescerà l'autostima.

Lavoro e studio

Oltre al Sole che vi darà sicuramente una mano con l'ottimismo e la fiducia in voi stessi per dare il meglio nelle faccende di stampo lavorativo, ci sarà la fortuna di Giove e le energie dirompenti di Marte che vi daranno carica nell'organizzazione delle vostre idee ma anche nell'attuazione delle stesse.

Non mancheranno affatto i guadagni e le remunerazioni, e se ogni cosa andrà per il verso giusto potreste ottenere perfino una promozione per migliorare e far evolvere la vostra carriera.

Ottima la spinta di volontà nella ricerca di un lavoro che vi soddisfi, ma anche le collaborazioni. Purtroppo dovrete affrettarvi prima che Saturno il giorno 23 si sposti e finisca con il farvi perdere ogni prospettiva di “crescere” e migliorare.

Anche lo studio sarà piuttosto fruttuoso, ma ovviamente cercate di non trascurare dettagli che potrebbero fare la differenza durante un esame.

Fortuna e salute

Giove lascerà una posizione favorevole al vostro segno soltanto nel giorno 31 marzo. Ciò significa che potrete avvalervi del suo fortunato sostegno senza il benché minimo timore che questo non sia sufficiente per i vostri progetti. Preparatevi bene il terreno perché marzo sarà uno dei mesi più fortunati dell'anno, e qualcuno potrebbe essere completamente l'opposto.

Sul piano fisico e mentale sarete in ottima forma, sarete anche in grado di essere celeri, di fare sport o di riprendervi in fretta dopo qualche malessere ad offuscarvi qualche giornata.