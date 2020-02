L'oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 marzo prevede una magnifica Luna nel segno di fuoco del Leone, che otterrà grandi risultati per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre per il Cancro saranno giornate cruciali per un progetto molto importante. Il Sole in trigono al segno della Vergine influenzerà positivamente i nativi del segno, mentre per il Capricorno l'apprendimento sarà molto importante per iniziare nuove esperienze in ambito lavorativo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 2 all'8 marzo per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 marzo segno per segno

Ariete: oroscopo settimanale che vi metterà di buon umore subito dalla giornata di lunedì. Se siete single non abbiate paura di scontentare qualcuno nel prendervi più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Se avete una relazione fissa cercate nuovi metodi rendere felice la vostra anima gemella. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo soprattutto se ricoprite una posizione importante, la settimana sarà molto gratificante, anche se a volte potreste faticare un po’ più del solito.

Voto - 8

Toro: la Luna in trigono rispetto al segno del Leone promette un fine settimana scintillante sul fronte sentimentale. Nelle restanti giornate, Urano in quadratura assieme a Marte benefico annunciano un oroscopo positivo, senza troppi stravolgimenti ma senza particolari problemi di coppia. Se siete single finalmente avrete modo di soddisfare un desiderio. In ambito lavorativo un progetto inizierà ad avere un senso e finalmente avrete una visione generale molto più chiara di ciò che state facendo.

Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che prevede importanti cambiamenti nella vita quotidiana, seppur momentanei. In ambito sentimentale, dovrete far fronte ad un impegno significativo con la vostra anima gemella, forse lontano dalla vostra città. Sarà richiesta dunque massima attenzione e disponibilità. Se siete single potreste trascorrere momenti di gioia per un incontro desiderato da tempo.

Sul posto di lavoro non aspettatevi grandi risultati per il momento. Non arrabbiatevi dunque, ma semplicemente aspettate momenti più opportuni. Voto - 7,5

Cancro: sarà una settimana cruciale per voi nativi del segno in quanto dovrete portare a termine un progetto molto importante assieme alla vostra anima gemella. Saranno dunque giornate fondamentali e avrete bisogno di tanta fiducia in voi stessi e tanto coraggio. Sarete inoltre assistiti dalla Luna in quadratura nelle giornate di giovedì e venerdì che vi darà un grande aiuto. I cuori solitari non dovranno lasciarsi sfuggire alcune grandi occasioni, sia in amore che al lavoro.

Per quanto riguarda la sfera lavorativa in questo periodo sarete pieni di energia e potreste utilizzarle per determinati progetti. Voto - 8

Leone: potrete contare su un'ottima Luna in quadratura al vostro cielo durante il fine settimana. L'oroscopo annuncia giornate più che soddisfacenti per quanto riguarda la sfera sentimentale, facendo sì che molte cose della vostra vita quotidiana vadano per il verso giusto. Se siete single cercherete di vedere le cose sotto un altro punto di vista per riuscire a trovare ciò che state cercando. In ambito lavorativo saranno giornate molto proficue che vi permetteranno di mettere da parte qualcosa per il futuro.

Voto - 8

Vergine: secondo l'oroscopo della settimana, la fortuna tornerà a girare dalla vostra parte. A partire dalla giornata di giovedì infatti, il pianeta Mercurio non sarà più in opposizione al segno e grazie al Sole vi attenderanno giornate estremamente positive. Sul fronte sentimentale il vostro senso di responsabilità e determinazione vi permetteranno di essere un tutt'uno con il partner e superare alcuni ostacoli. Se siete single potrebbe nascere un flirt importante che potrebbe condizionarvi molto. Nel lavoro quando svolgete un nuovo progetto, dovrete soprattutto pensare a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti e la vostra abilità per ricavarne il massimo.

Voto - 9

Bilancia: l'oroscopo settimanale prevede un umore altalenante per voi nativi del segno a causa del pianeta Venere in opposizione al segno zodiacale. In ambito sentimentale dovrete cercare di mettere fine ad alcune ambiguità della vostra relazione di coppia se volete vedere nuovamente il sereno. I cuori solitari cercheranno di far leva sul loro carattere per riuscire a conquistare qualcuno. In ambito lavorativo dovrete considerare che la vostra vita professionale sta per attraversare un punto cruciale, quindi qualche sacrificio in più sarà necessario. Voto - 6,5

Scorpione: gli influssi del Sole in trigono dal segno dei Pesci vi prepareranno ad un oroscopo pieno di fantasia e intraprendenza.

Sul fronte sentimentale il vostro cuore si riempirà di puri sentimenti in questa fase della vita e riuscirete a raggiungere un buon equilibrio con il partner. Se siete single i vostri sentimenti non potranno fare a meno di venire a galla, soprattutto quando sarete costretti a mostrare anche a chi amate che persona in realtà siete. Nel lavoro sarà necessario il vostro intervento affinché riusciate a sbloccare una determinata situazione. Voto - 8

Sagittario: sarà una settimana piuttosto pesante per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. La Luna in opposizione nelle prime due giornate della settimana potrebbe portare un po’ di confusione nella vostra vita sentimentale tanto che dovrete controllare la vostra gelosia nei confronti del partner.

Ciò nonostante la situazione dovrebbe riuscire a migliorare nelle giornate successive, ma non di chissà quanto. I single avranno il desiderio di incontrare nuova gente, ma potrebbe non essere una buona idea. Nel lavoro sentirete la necessità di completare più mansioni possibili, ma potrebbe rivelarsi un compito molto arduo. Voto - 7

Capricorno: oroscopo della settimana che sarà incentrato verso l'ambito lavorativo per voi nativi del segno. Riuscirete a ritrovare la giusta serenità nell'ambiente di lavoro e l'intesa alta con i colleghi potrebbe aprirvi la strada ad una nuova collaborazione. Se state iniziando una nuova esperienza lavorativa, l'apprendimento sarà fondamentale per svolgere al meglio il vostro nuovo impiego.

Sul fronte sentimentale se siete single il vostro fascino raggiungerà livelli elevatissimi e potrete approfittarne per conquistare le prede più ambite. Per quanto riguarda le relazioni fisse l'esperienza di una persona più esperta potrebbe esservi utile. Voto - 7,5

Acquario: Mercurio in ottima posizione durante la settimana sancisce un oroscopo pieno di novità e occasioni in ambito amoroso. Riuscirete infatti a superare la pigrizia e dedicare maggiore attenzione alla vostra anima gemella. Ciò nonostante prestate attenzione verso il fine settimana, in quanto l'intesa di coppia potrebbe calare. I single dovranno cercare di mantenere i nervi saldi dinanzi una persona che adorano molto.

Nel lavoro alcune cose potrebbero non andare per il verso giusto ma non per colpa vostra. In ogni caso, dovrete riuscire a trovare una soluzione poiché i guadagni stanno calando. Voto - 7

Pesci: dovrete prendere alcune decisioni all'interno del vostro ambiente lavorativo secondo l'oroscopo del fine settimana. Infatti avrete bisogno di alcune idee brillanti per riuscire a gestire bene alcuni incarichi. Sul fronte sentimentale se siete single alcuni dubbi che avevate su una persona spariranno e ricomincerete a vedere le cose dal loro lato positivo. Se avete una relazione stabile l'oroscopo vi consiglia di dare più spazio alle emozioni per creare la giusta atmosfera tra voi e il partner.

Voto - 7,5