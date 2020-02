Nel mese di marzo 2020 ci saranno quattro cambi planetari rilevanti: Venere viaggerà dal segno dell'Ariete al Toro, nel frattempo Marte e Saturno si sposteranno dai gradi del Capricorno all'Acquario ed, infine, il Sole che passerà dai Pesci al domicilio dell'Ariete. Oroscopo mensile, riguardante le faccende di cuore, favorevole per Toro ed Acquario, meno conciliante per Leone e Cancro.

Gelosie per Cancro

Ariete: bizzosi. Venere in Toro e Marte in Acquario potrebbero rendere oltremodo nervoso il clima nel focolare domestico, dove ogni diverbio nascerà per questioni di poco conto.

Toro: passionali. Il sestile tra Venere e Mercurio che dal 5 marzo a fine mese sarà in onda aiuterà, con ogni probabilità, i nativi a riaccendere la scintilla della passionalità nell'alcova.

Gemelli: flirt. La conoscenza di nuove persone in questo mese potrebbe rivelarsi redditizia per quanto riguarda le faccende di cuore native, difatti molte di queste diverranno splendidi flirt primaverili.

Cancro: gelosi. Sebbene le motivazioni latiteranno, i nati Cancro saranno presumibilmente alle prese con l'avverso sentimento della gelosia nei confronti dell'amato che, com'è lecito aspettarsi, non sarà affatto contento del loro atteggiamento.

Amore flop per il Leone

Leone: amore flop. Per un risveglio dei sentimenti bisognerà aspettare ancora qualche mese in casa Leone, infatti i nativi potrebbero prediligere di buon grado le attività pratiche e lavorative a marzo.

Vergine: chiarezza. Le bugie e le omissioni d'inizio anno dovranno necessariamente lasciar spazio ad una purezza d'intenti ed una chiarezza nei sentimenti per quanto riguarda le faccende amorose dei nativi.

Bilancia: sereni. Il cielo mensile non nasconderà, c'è da scommetterci, insidie degne di nota per i nativi che potranno, finalmente, godere di una rinnovata serenità nel focolare domestico.

Scorpione: adulteri. Il doppio transito avverso di Venere potrebbe far nascere nei nati del segno un forte desiderio di evasione dalla routine del menàge amoroso, che molti soddisfaranno con una scappatella.

Acquario intraprendente

Sagittario: manchevolezze. Marzo non sarà presumibilmente un mese in cui i nativi vorranno dedicare molto tempo alle faccende amorose e, di conseguenza, qualche partner potrebbe rimarcare tali manchevolezze mettendo il broncio.

Capricorno: stabilità. La settimana che risulta, secondo le effemeridi mensili, più importante è la seconda quando i nativi saranno presumibilmente chiamati a ricercare maggiore stabilità nelle storie d'amore, fresche o durature che siano.

Acquario: intraprendenti. Marte a braccetto con Saturno retrogrado saranno, con ogni probabilità, il passepartout per fare splendide conoscenze, le quali avranno buone chance di rivelarsi importanti sia nel panorama professionale che amoroso.

Pesci: delusioni. Il Sole di Fuoco e Venere di Terra non saranno i migliori ospiti astrali per i nati Pesci che potrebbero essere alle prese con cocenti delusioni ed amarezze nelle questioni d'amore.