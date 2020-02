Febbraio è arrivato. Come andrà questo periodo per il segno zodiacale della Vergine? Leggiamo l'oroscopo e le stelle con l'amore, la salute e il lavoro, ma anche suggerimenti e consigli per gestire nel migliore dei modi le giornate comprese tra l'1 ed il 29 Febbraio 2020. Il nuovo anno è iniziato in modo interessante per la Vergine, sono state favorite le cure e quindi c'è stata la possibilità di salvaguardare al meglio la propria salute. In amore non sono mancate emozioni, alcune anche molto importanti per le coppie.

I single hanno potuto fare degli incontri, ma ancora non è stata fatta del tutto chiarezza riguardo a delle situazioni rimaste in sospeso. Nel lavoro, grazie anche a Giove e Saturno favorevoli, alcuni progetti sono andati in porto ed è stato possibile agire nel migliore dei modi.

Stelle di febbraio: la salute della Vergine

Il mese di febbraio inizia sottotono, non mancheranno delle tensioni, causate soprattutto dal punto di vista professionale. Molte saranno le cose da fare e gli impegni che vi saranno affidati, questo inevitabilmente si riverserà sul lato psicofisico.

Dovrete prestare attenzione a queste situazioni ed ascoltare i segnali che vi manda il vostro fisico. Se necessitate recupero, cercate di rimanere del tempo in tranquillità. Una ripresa ottimale ci sarà nel mese di marzo, soprattutto nelle ultime due settimane. In campo amoroso non è un periodo particolarmente passionale per voi, anche se nell'ultima settimana potreste recuperare. A livello lavorativo, in questo secondo mese dell'anno però possibile sbloccare alcune questioni importanti per proseguire.

Vediamo nel dettaglio le previsioni riguardanti il lavoro e l'amore della Vergine.

Oroscopo febbraio: sentimenti e professione della Vergine

Come anticipato, in campo amoroso, non ci saranno molte situazioni emozionanti, il romanticismo in questo periodo manca. Soprattutto nelle prime due settimane del mese la vostra attenzione sarà focalizzata al campo professionale. La situazione cambierà nel mese di marzo, quando non mancheranno occasioni per i single e sarà possibile ritrovare un equilibrio all'interno della propria relazione.

A livello professionale febbraio è un mese promettente. Nonostante le attenzioni, riuscirete a superare delle prove. Anche gli studenti sono favoriti in questo periodo, per affrontare delle sessioni d'esame. I pianeti sono favorevoli e quindi dalla vostra parte, è possibile che qualcuno riesca a dare una svolta al proprio percorso e ottenere soddisfazioni. Nel mese di marzo a causa di alcune opposizioni planetarie è possibile che ci siano dei rallentamenti.