È ormai giunto febbraio. Come trascorrerà le settimane di questo secondo mese dell'anno il segno del Leone? Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore salute per le giornate comprese tra il 1 ed il 29 febbraio.

Con l'inizio del 2020 non sono mancate delle agitazioni per i nati sotto il segno del Leone. Qualcuno è dovuto ripartire da zero, questo ha causato dei momenti sotto tensione. Ci sono state delle competizioni, che vi hanno creato del malumore. A livello amoroso alcune situazioni non sono state semplici da gestire, spesso fuori il vostro controllo.

Le coppie hanno avuto però modo di chiarire riguardo ad alcune problematiche importanti. A livello professionale l'anno è invece iniziato in modo interessante, soprattutto per chi ha facoltà di scelta riguardo i propri progetti.

Oroscopo febbraio: la salute del Leone nel mese di febbraio

Sentirete la voglia di mettervi in gioco, nonostante la recente stanchezza ed i cambiamenti che non vi hanno messo di buon umore. L'oroscopo è comunque ottimo a livello salutare, non mancherà energia, anche se diverse saranno le giornate caratterizzate da stress.

Sentirete l'esigenza di riposare, cercate di assecondare le vostre necessità in particolare nell'ultima settimana del mese. Nel mese di marzo, la forma fisica di chiedere a maggiore attenzione, In particolare nelle prime giornate del periodo. A livello amoroso quello di febbraio è un mese interessante, soprattutto per i nuovi amori, non mancheranno situazioni di romanticismo. Nel lavoro, bisognerà prestare attenzione a chi vi rema contro, anche se con Venere favorevole vi sentite più propositivi e pronti a fare delle scelte.

Scopriamo nel dettaglio l'Oroscopo che riguarda il lato professionale e quello sentimentale dei nati Leone.

Oroscopo febbraio: amore e lavoro del Leone

Un mese all'insegna della passione per il segno, soprattutto i single potranno fare degli incontri importanti. Le coppie potranno recuperare il proprio rapporto attraverso emozioni e situazioni di romanticismo. In questo periodo è possibile anche che una storia appartenente al passato ritorni, dovrete comprendere come gestire il rapporto.

Nel mese di marzo i sentimenti passeranno in secondo piano per alcune questioni più importanti nel lavoro. In questo mese con Venere favorevole avrete delle agevolazioni in campo professionale, potrete fare delle scelte che cambieranno alcune situazioni e vi daranno maggiori risultati. In questo periodo potrete recuperare, cercate però di mantenere i nervi saldi. Non mancheranno occasioni di conferma, come dei rinnovi ho dei nuovi contratti. Qualcuno potrebbe anche ricevere delle proposte allettanti, è un buon periodo per concludere degli affari.