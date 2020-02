Ha avuto inizio il mese di febbraio. Come andranno le settimane del secondo mese dell'anno? Scopriamolo leggendo le previsioni astrologiche con la salute, l'amore ed il lavoro per tutti i nati sotto il segno del Cancro. Di seguito anche l'Oroscopo con consigli per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Nelle ultime settimane avete vissuto dei momenti sottotono, non è mancata stanchezza, ma poche sono state le opportunità di recupero. In campo amoroso le relazioni nate da poco hanno vissuto dei momenti turbolenti, in particolare nell'ultima settimana del mese precedente.

Nel lavoro, ci sono state delle spese impreviste che vi hanno causato dei rallentamenti nei nuovi progetti.

Previsioni e oroscopo del mese di febbraio: la salute del Cancro

A febbraio ci saranno molti momenti in cui vi sentirete sotto pressione livello salutare. Soprattutto le prime due settimane, non saranno semplici da gestire. Il mese inizia rallentatore, ma migliorerà con il concludersi, in particolare nella terza settimana del mese. Con il concludersi del periodo cercate di non essere troppo distratti.

Anche marzo sarà un periodo non al top per voi a livello di energia e forza, anche a causa di alcune opposizione planetarie. In amore potrebbero nascere delle preoccupazioni soprattutto nella seconda settimana del mese. Mentre per quel che riguarda il lato professionale è possibile che qualche scadenza vi crei dei disagi. Vediamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il lato professionale e quello sentimentale dei nati Cancro.

Oroscopo febbraio: l'amore ed il lavoro del Cancro

A livello sentimentale le preoccupazioni lavorative potrebbero riversarsi nel rapporto di coppia. Per questo motivo potrebbero sorgere dei problemi nelle relazioni che potrebbero portare anche una separazione. I single che hanno un particolare interesse per una persona, potrebbero farsi avanti, ma siate cauti. Le relazioni nate da poco tempo saranno messi alla prova soprattutto nella terza settimana del mese, cercate di evitare contrasti e di essere più comprensivi.

La situazione dei sentimenti migliorerà nel mese di marzo, quando Mercurio tornerà ad essere favorevole. A livello lavorativo è un buon momento per chi svolge un'attività indipendente, avrete facoltà di gestione. Per chi invece dipende da qualcuno, potrebbero essere delle complicazioni, anche a causa dell'opposizione di Giove e Saturno. È possibile che nascano in questo periodo delle problematiche con i collaboratori che potrebbero crearvi dello stress. Non sarà semplice trovare delle soluzioni, ma nei prossimi mesi la situazione cambierà. Nel periodo di marzo dovrete infatti iniziare a organizzare delle nuove strategie.