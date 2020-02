Domenica 9 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Leone, mentre Saturno, Giove e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Marte proseguirà il suo moto in Sagittario come Mercurio e Nettuno sui gradi dei Pesci ed Urano nel segno del Toro. Infine il Sole transiterà in Acquario e Venere sarà nel domicilio dell'Ariete. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Capricorno, meno entusiasmanti per Pesci ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: progetti. Nel giorno in cui nasce la Luna Nuova nel loro segno, perlopiù in angolazione favorevole a Venere ed in trigono a Marte, troveremo presumibilmente i nativi alle prese con dei nuovi progetti che stimoleranno il loro entusiasmo.

2° posto Sagittario: umore alle stelle. Il tono umorale di questa giornata potrebbe essere alto per i nativi, tanto che partner ed amici faranno a gare per accaparrarsi la loro compagnia.

3° posto Ariete: pieni di energie. Giornata che sarà colma di energie per i nati Ariete e tali forze potranno essere indirizzate ovunque vorranno, potendo contare su risultati immediati.

I mezzani

4° posto Vergine: acquisti. Dato il florido bottino finanziario odierno è possibile che in casa Vergine si opti per concedersi un acquisto costoso ma estremamente utile per la carriera professionale.

5° posto Capricorno: lavoro top. Instancabili e volenterosi saranno il fiore all'occhiello dell'azienda dove lavorano, che non si sognerebbe mai di lasciarseli sfuggire.

6° posto Bilancia: sereni. Dopo alcune giornate poco concilianti sul versante amoroso, ecco che questa domenica il trend potrebbe volgere al bello con l'affettuosità reciproca che tornerà ad esser presente in coppia.

7° posto Toro: relax.

Domenica dove i nati del segno vorranno, con ogni probabilità, concedersi degli ampi spazi di rilassamento per rimettersi in forze e, nel mentre, godere dell'affetto dei cari.

8° posto Gemelli: routine. La giornata si prospetta senza troppe novità o scossoni di sorta che i nati Gemelli, se vorranno ottimizzare il proprio tempo libero, farebbero bene a dedicarsi alle attività pratiche rimandate nei giorni precedenti.

9° posto Pesci: taciturni. Le molteplici asperità planetarie odierne potrebbero stroncare sul nascere ogni voglia di comunicazione nativa alla quale, infatti, preferiranno un mood taciturno e riservato.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: straniti. Il partner potrebbe assumere un ambiguo comportamento che farà drizzare le antenne native. Superata la perplessità iniziale, però, esigeranno sapere il perché di tali gesti.

11° posto Acquario: nervosi. L'ambiente professionale sarà presumibilmente il più bersagliato nella giornata che chiude la settimana, dono sgradito della Luna Nuova in opposizione al Sole nel segno.

12° posto Scorpione: fuori fase. 24 ore dove ai nati Scorpione sembrerà di darsi molto da fare ma di non riuscire a cavare un ragno dal buco. Sarà bene evitare discussioni chiarificatrici con l'amato bene.