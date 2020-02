Le previsioni zodiacali di domani, venerdì 21 febbraio 2020, prospettano una situazione astrologica molto rosea per i segni zodiacali di Cancro e Sagittario: i primi saranno favoriti nell'ambito professionale, i secondi avranno fortuna nelle relazioni sentimentali. Sarà una giornata propizia anche per la Vergine che concluderà progetti importanti.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): avete recuperato il rapporto incrinato con il vostro partner e siete decisi a non fare più lo stesso errore.

Attenzione a qualche piccola vendetta da parte del/della vostro/a compagno/a.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): avrete voglia di iniziare nuovi percorsi e di cominciare a vivere come volete voi e non come vi suggeriscono gli altri. Ciò però non sempre sarà possibile e questo è per voi fonte di stress e malinconia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): per i cuori solitari non è escluso che nasca una nuova relazione e ci sia una novità intrigante.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): nelle ore serali sentirete un po' di stanchezza nell'aria e avrete una indecisione da tenere sotto controllo.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in amore e nei sentimenti più vi esporrete e meno otterrete. Questo potrebbe causarvi insoddisfazione e scoraggiarvi molto anche nelle scelte future.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): mantenere la calma e il sangue freddo oggi sarà davvero difficile. Soprattutto nel mondo lavorativo subirete provocazioni e scortesie che nemmeno potete immaginare.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il lavoro rappresenta il vostro punto di forza. Anche il vostro capo ha capito che ormai l'ufficio non potrà più fare a meno di voi e vorrà affidarvi un incarico molto prestigioso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): oggi andrete incontro a frequenti e ripetuti sbalzi di umore, ma soprattutto in serata bisogna ritrovare l'equilibrio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ci sarà qualcuno che ce l'avrà con voi.

Il nervosismo non vi servirà a nulla, se non a vedere tutto nero.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): troppi pensieri e le spese di casa eccessive potrebbero rappresentare per voi fonte di stress, malessere e turbamento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): nella giornata odierna potrete godere di una positiva situazione astrologica che vi permetterà di portare a compimento importanti progetti iniziati qualche mese or sono.

Toro (21 aprile – 21 maggio): se non riuscite a vivere nuove relazioni d'amore, non è escluso che voi non possiate ripescare l'ardore della passione nel passato.

Ecco rivelata una verità che non vi aspettavate.