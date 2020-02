Le predizioni zodiacali del weekend del 15 e 16 febbraio porta all'attenzione di voi appassionati della buona Astrologia, le valutazioni astrali relative ai comparti amore e lavoro. Alla ribalta in questo sabato e domenica alcuni segni altamente fortunati, mentre altri risultano nella media. Certamente vorreste sapere in anteprima quali sono i migliori, come è giusto che sia. Bene, vi accontentiamo immediatamente: in prima lista figurano tra gli altri l'Ariete, il Leone, lo Scorpione forti della presenza della Luna in Scorpione presente nel settore del segno d'Acqua tutto sabato e parte di domenica.

Oltre alla presenza della Luna nel segno dello Scorpione, il weekend vivrà due transiti astrali molto positivi: uno offerto da Marte in Capricorno e l'altro messo in campo dalla Luna in Sagittario, entrambi i transiti interesseranno la giornata di domenica. A questo punto conviene iniziare subito ad analizzare nei minimi dettagli le predizioni astrali di sabato 15 e domenica 16 febbraio, valutando uno ad uno i segni dall'Ariete fino ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Si profila un weekend favorevole per dedicarvi alle questioni cui tenete di più.

Gli affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative, consentendovi buoni guadagni: vi stupirete delle proposte che vi pioveranno sulla scrivania. Se state corteggiando qualcuno che v’interessa, in amore i vostri approcci saranno ben accolti dalla persona alla cui mano ambite da un pezzo.

Toro - Le predizioni zodiacali del weekend invogliano affinché facciate buon viso a cattivo gioco e pensiate solo a rilassarvi, visto che qualcuno farà di tutto per ostacolarvi e rovinarvi questi due giorni.

Oltre a questo, prestate attenzione al denaro: non lasciatevi trascinare in spese folli, e non lasciatevi convincere ad impegnare quattrini in qualcosa che non è del tutto chiaro.

Gemelli - Questo sabato, ma soprattutto la domenica a seguire, sentirete il bisogno di starvene in compagnia dei vostri pensieri, al riparo da problemi e da persone di vostra conoscenza non sempre sincere. Concedetevi qualche svago in compagnia degli amici, e l’umore ne guadagnerà!

Se tra voi e la persona amata tutto procede per il meglio, questo weekend vi sarà amico.

Cancro - Le predizioni zodiacali indicano che alcune circostanze volgono a vostro favore. Nel lavoro siete sicuri di voi stessi e pronti a raggiungere un traguardo ambizioso. In ambito privato, coltivate una bella amicizia che comincia ad occupare un posto importante nella vostra vita, e offre momenti di profonda sintonia, sia emotiva che intellettuale. L'amore è in sensibile crescita.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni astrali indicano novità in amore, questo weekend regalerà momenti dolcissimi ai cuori in coppia e ai single.

Giorni ideali, sabato e domenica, per occuparvi del vostro aspetto e del vostro benessere fisico. Dominerete anche la scena professionale, sia per la rapidità con cui sbrigherete gli impegni, sia per le idee e le soluzioni ai problemi che sfornerete a tamburo battente.

Vergine - Questo sabato e conseguente domenica le predizioni zodiacali annunciano forti emozioni. La mente sarà scatenata e le opportunità si faranno avanti numerose. Alla passionalità e al bisogno di protagonismo, si uniscono fascino e dolcezza, disarmanti per il vostro partner. In aumento anche il volume d’affari, perché entusiasmo e spirito d’iniziativa saranno le vostre carte vincenti.

Bilancia - Ottimo weekend per voi Bilancia. In ambito lavorativo, se vi toccasse l'arduo impegno di essere sul posto di lavoro anche questo sabato, sarete molto impegnati ma anche molto motivati. Soprattutto, quello che farete vi darà grande soddisfazione. Se il rapporto di coppia è stabile e felice, in amore vivrete un momento di autentica euforia; se siete single, un incontro del tutto casuale potrà capovolge la vostra vita.

Scorpione - Sarete di ottimo umore sia sabato che domenica, sicuri di voi stessi e ambiziosi come non mai. Se si parla di lavoro, per molti di voi ci potrebbero essere delle notizie importanti.

Se si parla d’amore, la vostra naturale autorevolezza sarà decuplicata dalla posizione dei pianeti nel vostro cielo astrale, tanto che nessuno oserà dirvi di no; il partner meno che meno.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Con la Luna in Scorpione per tutto sabato, poi domenica entrerà in Sagittario fino alle 11:36 di lunedì, sarete in gran forma, intraprendenti, pronti a cogliere le buone occasioni che questo weekend via via vi presenterà, anche sotto il profilo finanziario. Poi la Luna passerà, come anticipato poc'anzi, in Sagittario, e vi metterà il broncio: la stanchezza avrà il sopravvento e i rapporti si faranno tesi.

Capricorno - La Luna in Scorpione aumenta il vostro umore e vi dona una sostanziale serenità di fondo che vi accompagnerà per tutta la giornata di sabato e parte di domenica. Probabilmente, in qualche campo, non raggiungerete i risultati sperati, ma questo non vi turberà più di tanto. Il periodo nel complesso si prospetta positivo soprattutto dal punto di vista dei divertimenti.

Acquario - Gli astri vi regalano straordinarie energie psicofisiche e ottimi riflessi, tanto muscolari quanto mentali. Le predizioni zodiacali di vostra competenza invitano a dedicarsi senz’altro ad uno sport: anche chi non lo fa abitualmente potrebbe decidersi di praticarne uno o di andare un paio d’ore in palestra.

Potrete, inoltre, divertirvi con gli amici senza badare a spese.

Pesci - Le predizioni zodiacali del weekend 15-16 febbraio annunciano con una certa sicurezza che questo nuovo fine settimana potrebbe essere davvero vincente su tutta la linea, per quanto vi riguarda: se ve la sentite, iniziate un progetto di veloce realizzazione. Nel lavoro i risultati non mancano, sia dal punto di vista personale che finanziario. In amore momenti esaltanti sono in arrivo per quelli che già sono felici, innamorati e ricambiati. Per gli altri si tratta di pazientare ancora un po'.