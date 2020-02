Le predizioni zodiacali della settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 sono pronte a mettere in evidenza le pagelle e l'andamento riservato dall'Astrologia ai prossimi sette giorni. Il settore legato ai sentimenti invita ad avere maggior fantasia a coloro dell'Ariete. Intanto Venere potrebbe essere un po' avara in quanto a positività nei riguardi dei Toro. Nel lavoro la prossima settimana gli amici del Cancro vedranno un aumento della buona grinta e dell'ambizione. A questo punto, volendo sapere come andrà la settimana per tutti gli altri segni vi invitiamo ad analizzare nei minimi dettagli le predizioni zodiacali da lunedì 10 a domenica 16 febbraio poste di seguito.

Vediamo come sono stati valutati i sette giorni prossimi in relazione con i segni dall'Ariete ai Pesci.

Predizioni zodiacali da Ariete a Cancro

Ariete: voto 7. Nel settore sentimentale chi è in cerca dell’anima gemella, e non trova riscontro dall’ambiente circostante, dovrà mettere un po’ più di fantasia in quello che fa. Visto che le novità non arrivano, cercate di frequentare gente diversa dal solito, e fate più vita mondana. Un look stuzzicante vi servirà.

Toro: voto 6. Venere toglierà un po’ di smalto al vostro rapporto di coppia e lo renderà meno facile del solito.

Siete single? Sentirete ancora più acuto il bisogno di qualcuno accanto. Audacia e capacità di valutare i rischi, nell'ambito lavorativo vi vedono vincitori. Le energie per affrontare gli impegni saranno più che sufficienti per raggiungere gli obiettivi.

Gemelli: voto 8. Le relazioni affettive ritroveranno quell’armonia indispensabile per tenere testa nella coppia. Soprattutto per come intendente voi l’amore - con le conseguenze del caso - riuscirete a mettere ko il partner che, spesso e volentieri, dichiarerà la sua stanchezza.

Nuovi incontri per chi ha il cuore e la mente libera: vi aspettano momenti di passione e di grande coinvolgimento.

Cancro: voto 10. Nella vita professionale grinta e ambizione caratterizzeranno ogni vostra movenza. Vi rimetterete in gioco in maniera determinata: sarete disposti a cambiare strategia, sede, attività, insomma qualsiasi cosa possa servire al raggiungimento di un vostro obiettivo. Le coppie hanno tutti i requisiti per raggiungere la stabilità: non vi capiterà più a breve un momento simile, quindi cercate di gestire bene la situazione e diventerete 'i Cancro' più felici del mondo.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 6. Nella vita di coppia la situazione migliora, le relazioni se pur con qualche maretta in corso, riprenderanno quota a partire da metà settimana quando l'Astrologia darà più enfasi ai rapporti interpersonali. In generale, soprattutto potrete vivere tranquillamente le situazioni senza quegli alti e bassi distruttivi che hanno logorato ultimamente. I giovani del segno saranno predisposti all’innamoramento.

Vergine: voto 10. Le predizioni zodiacali della settimana per la Vergine prevedono finalmente una spinta in ogni settore. Le relazioni che hanno resistito potranno dichiararsi inscalfibili per il resto della loro vita.

Le prove che sono state superate difficilmente si riproporranno in futuro. Sentirsi più sicuri e ricambiati negli affetti è quello che troverete nei prossimi giorni. Bene il lavoro a contratto; stabili tutti gli altri.

Bilancia: voto 8. Nel settore pratico sarete invogliati da una Luna strepitosa capace di dare quell’inventiva e quella voglia di realizzare qualcosa di nuovo, facendovi collaborare da persone di fiducia e delle quali vi fidate incondizionatamente. L’entourage di cui vi avvarrete sarà vincente e questa volta i vostri meriti potranno essere condivisi da chi insieme a voi costruirà un progetto autorevole e di indiscutibile valenza.

Scorpione: voto 7. I vostri obbiettivi saranno sempre raggiunti, ma con atteggiamenti e tempi diversi. Vi volete più bene, e pretendete per voi il massimo del benessere. Avete capito che oltre al lavoro preso con uno smisurato impeto, ci sono quelle cose di ordinaria amministrazione che vorrete tenere a giusta distanza. Chi vi è accanto crede in voi, e si aspetta molto di più di quello che potete immaginare: non deludete chi vi vuole sinceramente bene.

Predizioni astrologiche da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 9. In amore dovete accettare che nella vita di coppia, specie se si parla di una storia lunga, esistono momenti in cui ci si mette in discussione.

A volte le potenzialità non si concretizzano sul piano pratico: facendo leva sull’ottimismo, però, non perdete l’entusiasmo di sempre. Essere single invece comincia a sembrarvi un problema, ma con l’aiuto di Venere in questa prossima settimana potrete contare su fortuna e incontri speciali.

Capricorno: voto 6. Durante l’arco della settimana avvertirete il desiderio di uno spazio di solitudine, dove poter riflettere su ciò che state facendo nella vita. Fate una sorta di tabella degli aspetti che vi convincono e di tutti quelli a cui occorre mettere mano. In amore finalmente giocate a carte scoperte, senza più nascondervi in un bluff che giorno dopo giorno stava diventando sempre meno credibile.

Dedicarsi alla cura della propria persona è un piacere e un atto salutare: da fare senza fretta.

Acquario: voto 7. Le geometrie planetarie sembrano benauguranti per questa settimana che arriva. Potete confidare soprattutto nel transito della Luna in Scorpione, che infonde tanta energia positiva. Fate conto su una bella lucidità e su un’invidiabile chiarezza di idee, per affrontare eventuali avventure extra-coniugali. Sul lavoro non mancano le occasioni per appagare i desideri, distinguendo a colpo d’occhio quelli che apportano un effettivo vantaggio.

Pesci: voto 6. Le predizioni zodiacali della settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 annunciano una settimana da trascorre sul binario della tranquillità: forse una o due giornate di relax in più avrebbero permesso di scaricare quel pizzico di stanchezza.

Il tono è discreto, affrontate le circostanze con la grinta giusta. State solo attenti a non strafare. Quando siete con la persona che amate, mettete da parte coltelli e frecce avvelenate: ogni dialogo non può essere una guerra.