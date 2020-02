L'Oroscopo di marzo del Capricorno garantirà dei risultati pazzeschi per i nati sotto questo segno, sia per quanto riguarderà la sfera sentimentale che quella professionale. Grazie all'influenza benevola di Venere, Marte, Giove e Saturno, i Capricorno saranno carichi di energia e forza di volontà raggiungendo obiettivi incredibili. Questa carica energetica spontanea che accompagnerà i nati di questo segno per tutto il mese, farà superare qualsiasi ostacolo si ponga sul loro cammino. Sarà un periodo veramente fortunato per gli investimenti e gli avanzamenti di carriera.

Anche la sfera sentimentale risentirà dell'influenza benevola di Venere. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Successi nel lavoro riassunti nell'oroscopo di marzo per il Capricorno

L'oroscopo di marzo per il Capricorno si aprirà con tante soddisfazioni in campo professionale. Questo avverrà grazie all'influenza nel segno di Venere, Marte, Giove e Saturno che vi faranno lavorare tantissimo, ma nello stesso tempo faranno raccogliere anche tantissime soddisfazioni. L'influenza benevola di Marte vi proteggerà dall'1 al 30 del mese.

Vi sentirete carichi di energia positiva e vi impegnerete tantissimo per ottenere tutto ciò che vi siete prefissati di raggiungere. Avrete un'energia spontanea e una sicurezza in voi stessi che porterà veramente lontano. In questo mese infatti saranno favoriti i colloqui di lavoro, chi è alla ricerca di un impiego potrebbe trovarlo per la fine del mese. Dopo il giorno 6 marzo ci saranno tante opportunità e vantaggi per i voi del Capricorno che si intensificheranno ulteriormente dopo il 16 marzo, quando sarete favoriti anche dal sestile di Mercurio.

In questo strepitoso mese di marzo nessuno potrà fermarvi, saranno privilegiati i guadagni, gli investimenti e gli avanzamenti di carriera. Questo grazie anche alla protezione di Giove e Saturno a voi benevoli. Bando all'apatia dunque in questo mese promettente anche per concludere affari all'estero. sarà infatti un periodo fortunato anche per viaggiare e conoscere nuovi contatti produttivi per far incrementare i guadagni.

La fortuna vi sorriderà senza remore fino al 31 marzo, non dovrete dunque far altro che approfittarne.

Tante opportunità amorose nelle previsioni astrali mensili Capricorno

Per questo mese di marzo grandi novità animeranno la sfera sentimentale di voi Capricorno. Dal giorno 6 finirà la quadratura di Venere, il pianeta che regola le faccende del cuore. Tornando così ad essere molto favorevole ai nati di questo segno, si aprirà uno scenario più intrigante e passionale per l'amore. Chi è in coppia vivrà momenti emozionanti e romantici, chi è single non sarà detto che lo rimarrà ancora per molto poiché l'anima gemella potrebbe essere proprio lì dietro l'angolo ad aspettarvi.

I Capricorno in cerca d'amore dovranno però ampliare le loro opportunità di incontrare una persona che farà battere il cuore, approfondendo maggiormente le nuove amicizie e ampliando la lista dei contatti sui social. Voi Capricorno che già stavate vivendo un periodo di crisi in due, giungerete a risolvere eventuali incomprensioni contando sul trigono favorevole di Venere, che appianerà tutte le questioni in sospeso.

Dal giorno 6 marzo sarete molto affascinanti, sensuali e vivrete tanti momenti di gioia dal punto di vista affettivo. Dopo il giorno 17 con il transito di Mercurio nel vostro segno, sarete veramente una forza della natura.

Questo pianeta vi permetterà di migliorare le doti comunicative rendendovi ancora più positivi e ottimisti. Marzo sarà dunque il momento giusto per progredire in amore, facendo affidamento sull'influsso benefico degli astri favorevoli che vi proteggeranno con la loro forza cosmica. Sarà un periodo veramente fortunato, non dovrete far altro che approfittarne.