Le previsioni astrologiche della giornata di domenica 16 febbraio 2020 si presentano molto fortunate per i nati sotto i segni di Ariete e Leone, che saranno molto avvantaggiati dalla situazione zodiacale, in particolar modo per quel che riguarda l'aspetto amoroso. Meno bene andranno le cose per il Sagittario.

Approfondiamo ora l'Oroscopo per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il periodo positivo delle scorse settimane durerà anche in questa giornata, permettendovi di realizzare alcuni vostri sogni e desideri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): rabbia e nervosismo, soprattutto nel pomeriggio e in serata, potrebbero mettere KO il vostro umore. E' il momento di resistere a questo periodo negativo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il fine settimana si presenta molto interessante per il vostro segno zodiacale, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto amoroso. Favoriti nuovi incontri con persone estremamente gioiose.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la stanchezza lavorativa accumulata durante la settimana inizia a farsi sentire e vorrete approfittare della domenica per recuperare le energie a casa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): le continue lamentele del vostro partner vi hanno stancato e sembrate essere decisi a prendere una decisione definitiva per il futuro della vostra relazione sentimentale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): prosperità e benessere degli scorsi mesi sono soltanto un lontano ricordo. Per voi questo periodo non è tra i più entusiasmanti.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): imparate ad accontentarvi di ciò che avete se volete essere davvero felici. In amore prendete l'iniziativa se c'è una persona che vi piace.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la vita di coppia ultimamente lascia molto a desiderare. Non vi sentite più stimolati dalla vostra relazione sentimentale e fate di tutto per trascorrere meno tempo possibile da soli con il partner.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): probabilmente siete invidiosi della professionalità di un vostro nuovo collega di lavoro e ciò vi porta a vivere male l'ambiente dell'ufficio.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la sensibilità non rappresenta un vostro pregio e questa cosa è fonte di continui litigi con il partner. Cercate di risolvere il problema per non rovinarvi la domenica.

Toro (21 aprile – 21 maggio): gli astri vi riserveranno qualche brutto scherzetto in serata, a causa del verificarsi di un evento improvviso che vi potrebbe sconvolgere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro stato di salute si avvia verso un leggero miglioramento.

Chi ha avuto qualche malanno nei giorni scorsi, adesso può recuperare pian piano le forze.