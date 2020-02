Le previsioni astrali di lunedì 17 febbraio, secondo l'Oroscopo, avranno lo Scorpione e il Sagittario tra i segni più fortunati: i primi saranno avvantaggiati sotto l'aspetto amoroso-sentimentale, mentre i secondi godranno di estrema positività nell'affrontare confronti e discussioni. La giornata, secondo le predizioni astrologiche, sarà caratterizzata da tensione e ansia per i nati sotto la Bilancia e da problemi finanziari per i nati sotto il segno del Capricorno.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la vostra salute, già di per sé precaria in questo periodo, potrebbe subire un ulteriore peggioramento a causa degli sbalzi di temperatura a cui siete andati incontro in questi giorni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): se un'esperienza amorosa è appena finita siete una condizione di sfiducia e pessimismo nei confronti di chiunque si interessi alla vostra persona. Provate a rialzarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): avrete di passaggio nel vostro segno zodiacale una Luna davvero molto positiva per colloqui ed eventuali discussioni da affrontare.

Giornata positiva.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ricordatevi di un anniversario o di una data importante se non volete incorrere in un brutto litigio con il partner.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): attenzione all'invidia dei vostri colleghi di lavoro che sono sempre pronti a mettervi in cattiva luce agli occhi del vostro datore di lavoro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): lo stress accumulato nelle settimane scorse sarà per voi fonte di ansia e tensione.

Imparate a prendere la vita in maniera più tranquilla e serena.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il vittimismo è sempre stato il vostro forte, ma alle volte è bene assumersi le responsabilità dei propri sbagli e acquisire la giusta consapevolezza degli errori per non ripeterli nuovamente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la monotonia di un'esistenza tranquilla non fa al caso vostro.

Siete alla costante ricerca di emozioni forti ed esperienze mozzafiato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): in amore non rimandate nulla al futuro, perché in questa giornata le stelle saranno dalla vostra parte con Cupido che vi riserverà importanti e positive novità.

Il mese di marzo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): qualche piccolo problema finanziario potrebbe rischiare di compromettere la vostra tranquillità familiare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): l'arrivo imprevisto di un ex potrebbe sconvolgere la pace della vostra vita di coppia. Non siete più sicuri dei vostri sentimenti e questa cosa vi turba non poco.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la vita privata avrà un po' di distensione in questa giornata, ma non illudetevi troppo: sarà una serenità effimera e momentanea.