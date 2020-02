Durante il fine settimana del 15 e 16 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna cambiare domicilio passando dai gradi della Vergine al Sagittario (facendo compagnia a Marte), mentre Plutone, Saturno e Giove transiteranno in Capricorno. Mercurio e Nettuno permarranno sull'orbita dei Pesci come Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine, Venere rimarrà stabile in Ariete ed il Nodo Lunare sarà in Cancro. Oroscopo favorevole per Leone e Sagittario, meno conciliante per Gemelli e Pesci.

Toro energico

Ariete: voltagabbana. La mutevolezza d'opinione che metteranno presumibilmente in campo nel settore professionale farà storcere il naso a qualche collega, che non perderà tempo nell'esternare il proprio malcontento a riguardo.

Toro: energici. Il bottino energetico di cui, con ogni probabilità, disporranno i nativi nel week-end sarà stracolmo ed ovunque orienteranno queste forze ne trarranno notevoli risultati.

Gemelli: sfacciati. I nati Gemelli potrebbero pagare il contrasto Luna-Sole assumendo un mood senza filtro, che li renderà oltremodo sfacciati nelle loro dichiarazioni anche senza volerlo.

Cancro: umore basso. Il tono umorale sarà probabilmente basso e quel sorriso capovolto non sarà il miglior biglietto da visita durante la conoscenza di nuove persone.

Leone focoso

Leone: focosi. La scintilla della passionalità, grazie al duetto Marte-Venere nel loro Elemento, potrebbe riaccendersi proprio durante questo fine settimana, e la dolce metà ne sarà entusiasta.

Vergine: week-end top. Sia nelle faccende professionali che amorose i nati del segno godranno presumibilmente di un week-end sfavillante, che li riempirà di entusiasmo e soddisfazioni.

Bilancia: finanze flop. Le sessioni di shopping compulsivo andranno, c'è da scommetterci, messe al bando durante queste due giornate in quanto il settore economico nativo andrà preservato con estrema cura.

Scorpione: prole. Il focus del fine settimana potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli, che diverrà l'argomento principe nelle discussioni col partner per giungere ad un compromesso che faccia felice entrambe le parti.

Sagittario brioso

Sagittario: briosi. Col tono umorale alle stelle, soprattutto domenica, partner ed amici faranno probabilmente a gara per stare in loro compagnia. Sarà bene mettere in campo un pizzico di diplomazia nella giornata di sabato.

Capricorno: stacanovisti. La stanchezza sarà presumibilmente bandita dal vocabolario nativo, in quanto lo stacanovismo che introdurranno nella professione sarà ben visto da capi e colleghi. Amore in stand-by.

Acquario: straniti. Un familiare potrebbe assumere un atteggiamento controverso che ai nativi non andrà giù. Dopo la perplessità iniziale, però, si accorgeranno domenica di aver preso lucciole per lanterne.

Pesci: fuori giri. Ai nati del segno questo week-end sembrerà di prodigarsi molto, ma ottenere ben poche soddisfazioni sia morali che economiche come ricompensa.