Venerdì 7 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare sostare in Cancro, mentre Saturno, Plutone e Giove stazioneranno in Capricorno. Urano permarrà sui gradi del Toro come Marte nel segno del Sagittario. Infine Venere, Nettuno e Mercurio rimarranno stabili in Pesci ed il Sole continuerà il suo domicilio in Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Gemelli, meno entusiasmanti per Sagittario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Gemelli: loquaci. Venerdì nel quale i nativi potranno contare su una buona loquacità, che sarà di fondamentale importanza per coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione.

2° posto Scorpione: amore top. Le faccende di cuore andranno probabilmente a gonfie vele durante questa giornata, grazie al sestile che Venere intavolerà con Saturno e Plutone di Terra.

3° posto Pesci: mondani. Stasera i nati Pesci, presumibilmente a caccia di divertimento, organizzeranno una scanzonata rimpatriata con dei vecchi amici dove le risate saranno protagoniste.

I mezzani

4° posto Cancro: figli. Il focus del venerdì nativo potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli, che sarà motivo di discussione con l'amato.

Soltanto nel tardo pomeriggio sarà probabile giungere ad un compromesso.

5° posto Leone: relax. La giornata che potrebbero vivere oggi i nati Leone non sarà entusiasmante, data la Luna nel segno che precede il loro, ma basterà rilassarsi ed attendere il magnifico weekend che li aspetta.

6° posto Vergine: silenziosi. La voglia di comunicare in questo venerdì nativo non sarà ai massimi livelli, e non ci metteranno molto ad accorgersene le persone con le quali si rapporteranno.

7° posto Toro: poco lucidi. Riuscire a mantenere una certa lucidità quest'oggi potrebbe essere difficile per i nati Toro che, in molti casi, opteranno per un giorno di ferie dal lavoro in modo da mettere in ordine idee e pensieri.

8° posto Capricorno: lavoro flop. Le questioni professionali oggi, c'è da scommetterci, avanzeranno a rilento mettendo in allarme i nativi. Farebbero bene, però, a non preoccuparsi più di tanto visti i favorevoli transiti che li aspettano tra qualche giorno.

9° posto Bilancia: stressati. Giornata nella quale una gran mole di lavoro potrebbe gravare sulle spalle dei nativi mettendoli in serio rischio di stress. Rimandare alcune attività a data da destinarsi favorirà la tranquillità.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: dubbiosi. Qualche pensiero sulle scelte dell'ultimo periodo potrebbe palesarsi in questa giornata a causa dell'avversa posizione lunare, che resterà in angolo sfavorevole sino a sera.

11° posto Ariete: umore basso. Il tono umorale in casa Ariete non sarà, c'è da scommetterci, ai soliti livelli, dono sgradito dello scontro tra il Sole in Acquario e la Luna sui gradi del Cancro.

12° posto Acquario: bizzosi. Basterà un nonnulla per far scatenare l'ira dei nati Acquario ed i colleghi, capendo l'antifona, preferiranno girargli alla larga.