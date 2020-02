L'Oroscopo di giovedì 6 febbraio analizza l'entrata di Luna in Cancro. L'astro d'argento, trovandosi nel suo elemento Acqua, acquista potenza e sensibilità. I sentimenti diventano più profondi e un senso materno nei confronti della persona amata pervade non solo il Cancro ma anche Pesci, Scorpione, Toro e Vergine. Buono il lavoro per il Capricorno, Vergine e Toro nelle previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: le relazioni amorose diventano più superficiali con Luna in quadratura che getta luci e ombre nella sfera affettiva.

Cercate di far camminare sullo stesso binario il sentimento e l'intelletto, così da acquistare una profondità d'animo e di pensiero utile anche in ambito lavorativo.

Toro: il potere di seduzione è molto attivo con Urano e Venere in sestile astrologico. Siete alla ricerca di nuove emozioni e ponete l'amore al primo posto della classifica dei desideri. Attenzione a non idealizzare il partner, seguendo un influsso nettuniano stravagante e surreale. Sul lavoro, cambiate qualcosa che non va, facendolo in maniera originale.

Gemelli: eventuali disaccordi in amore sono causati da Venere, Nettuno e Mercurio in quadratura che rendono molto confusi, indecisi e facilmente suggestionabili. Analizzate a fondo le situazioni che non vanno e prendete le opportune decisioni risolutive. In ambito lavorativo, attenzione a non distrarvi.

Cancro: molto protettivi con le persone che amate, siete attenti ai bisogni altrui e date tutto per raggiungere un'intensità sentimentale che non ha eguali.

Molto sognatori in amore, in campo lavorativo, siate fantasiosi e realizzerete un operato davvero originale.

Leone: approfittate di Mercurio che non è più in opposizione per aprirvi all'amore con maggiore slancio e lucidità mentale. Che ne dite di dichiarare il vostro amore a una persona che non aspetta altro? Questo è il momento giusto. Sul lavoro attenzione a non mancare di vitalità per prendere al volo alcune situazioni produttive anche se inaspettate.

Vergine: i sentimenti sono profondi, anzi rischiate di lasciarvi prendere da un eccessivo sentimentalismo che fa confondere il sogno con la realtà. Luna in sestile approfondisce l'emotività con slancio, solo Saturno cerca di portare avanti il pensiero logico, per avere un quadro sentimentale più obiettivo. Sul lavoro portate avanti le motivazioni idealistiche con successo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna rema contro poiché in quadratura e provoca delle complicazioni amorose o degli attriti familiari. Riprendete energia dedicando più tempo a voi. Così potrete affrontare la crisi sentimentale con una marcia in più e lavorare con maggiore lucidità mentale.

Scorpione: gli astri presenti in Pesci sono garanti di splendide storie d'amore. Molto romantici, in coppia tendete a prendervi cura della persona amata o se single, siete affascinati dall'altrui emotività sensibile e irresistibile. In ambito lavorativo, puntate sulla creatività per emergere.

Sagittario: Venere, Mercurio e Nettuno sprigionano sensazioni intense e molto sognanti, ma Marte apre gli occhi con il suo modo di fare dirompente e molto realistico poiché in quadratura. In amore e sul lavoro, diventa più difficile affermare le proprie opinioni che portate avanti in maniera appassionata.

Capricorno: una Luna contraria al segno cerca di farvi accantonare per un po' le sensazioni amorose, facendovi assumere un atteggiamento serio nei confronti delle opportunità sentimentali. Tendete ad analizzare le situazioni con il pensiero logico e anche sul lavoro, una deduzione intellettuale risulta molto produttiva.

Acquario: buona la carica sensuale anche se le vostre energie sono incanalate a costruire qualcosa di solido e stabile. Rifuggite dalla superficialità affettiva e cercate un amore profondo e leale. In ambito professionale il lavoro è molto e può stressare, quindi organizzate tutto nel minimo dettaglio.

Pesci: il mondo affettivo si colora di atmosfere magiche con Venere nel segno che fa amare in modo spensierato. Molto romantici, tendete a vivere le emozioni con slancio e in maniera quasi mistica. Mercurio nel segno controbilancia questa intensità un po' malinconica, approfondendo i pensieri logici che sono utili anche sul lavoro.