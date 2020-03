L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale dal 2 all'8 marzo approfondirà le faccende del cuore di ciascun segno zodiacale, basandosi sui transiti planetari favorevoli e fortunati. Venere entrerà in Toro e aiuterà i segni zodiacali di Terra ad approcciarsi all'amore in maniera più passionale e concreta. Mercurio assumerà una nuova posizione in Acquario, proponendo intriganti novità nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Buone opportunità nell'oroscopo settimanale di marzo

Ariete: a inizio settimana Venere sarà ancora nel segno e garantirà amore.

Gli astri dal Capricorno renderanno l'approccio un po' impulsivo e immediato, ma sarete carichi di energia positiva. Attenzione a una metà settimana che vedrà una Luna in quadratura un po' nervosa per i sentimenti. Venere si trasferirà venerdì nel domicilio adiacente al vostro ma non vi abbandonerà, elargendo un modo di amare ancora più passionale.

Toro: Luna nel segno a metà settimana incrocerà le sue energie passionali con Urano e produrrà cambiamenti repentini di umore. Desiderosi di concretizzare i progetti sentimentali in maniera frettolosa, attenzione a non essere precipitosi.

Dovrete attendere la giornata di venerdì in cui Venere entrerà nel segno e aprirà nuove intriganti prospettive amorose.

Gemelli: Luna nel segno da lunedì fino a mercoledì darà il via a una settimana un po' distaccata nei confronti dei sentimenti. Più intellettuali che emotivi, vi approccerete all'amore con prudenza anche se le occasioni non mancheranno di certo. Nel weekend via libera a vivere le sensazioni in maniera più intensa con Urano che rafforzerà l'alleanza con Venere in Toro.

Cancro: buono l'intreccio planetario che si andrà a formare venerdì con Venere in sestile astrologico a Luna nel segno. Avrete bisogno di sicurezze affettive che arriveranno in maniera imprevedibile grazie anche alla presenza di Urano che rivoluzionerà la sfera amorosa in modo più passionale, anche se eccessivamente possessivo.

Leone: il transito di Venere in Ariete a inizio settimana regalerà belle opportunità passionali.

Poi l'astro venusiano si trasferirà in Toro e creerà una quadratura in grado di sprigionare indecisione e incostanza nei sentimenti. Ma non dovrete preoccuparvi poiché a vostro favore in compenso ci sarà una splendida Luna nel weekend.

Vergine: se l'inizio settimana proporrà alti e bassi in amore, da venerdì in poi la situazione sarà in netta ripresa. Venere in splendida posizione astrale non vi deluderà e regalerà piccole sorprese. Saranno in arrivo buone notizie nella giornata di giovedì, in grado di migliorare anche la sfera amorosa. Ma dovrete prendere delle decisioni risolutive al volo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lunedì, martedì e mercoledì avrete dalla vostra una Luna favorevole, anche se un po' distaccata nei confronti dei sentimenti. Giovedì arriveranno splendide notizie in amore e sarete anche più comunicativi. Via libera quindi alle conquiste amorose, puntando su una Venere molto favorevole nei vostri riguardi che garantirà passionalità e charme.

Scorpione: Venere e Luna a inizio settimana vi prenderanno per mano e regaleranno felicità in amore. I momenti di dolcezza non mancheranno di certo, anche grazie alla presenza dei pianeti presenti in Pesci che proporranno scenari sognanti e romantici.

Attenzione a giovedì in cui sarete un po' nervosi a causa di Mercurio in quadratura dall'Acquario.

Sagittario: Luna opposta a inizio settimana potrebbe farvi mancare di intuizione e rendervi quasi irrispettosi nei confronti di un corteggiatore che non aspetterà altro che un sì da voi. Venerdì anche Venere sarà in opposizione e creerà sensazioni altalenanti, dove l'istinto sarà in contrasto con la ragione. Per fortuna il weekend prometterà bene per i nuovi incontri amorosi.

Capricorno: venerdì, sabato e domenica saranno giornate fortunatissime per l'amore. La posizione di Venere in trigono con Saturno, Giove, Plutone e Marte stringerà un'alleanza preziosa per gli affetti.

Sensibili, passionali e accattivanti, attrarrete a voi nuovi partner come una calamita, senza nessuno sforzo.

Acquario: in amore non dovrete andare di fretta e in questa settimana dovrete cercare di tenere a bada un'impulsività che potrebbe creare disordini. Buone novità arriveranno soprattutto giovedì quando Mercurio entrerà nel segno, regalando una buona immaginazione e tante idee tutte da applicare nella sfera amorosa con successo.

Pesci: nuovi stimoli si faranno largo nel cuore soprattutto martedì dove potrete concretizzare i sogni amorosi in modo più positivo ed entusiasmante. Se a metà settimana Luna porrà quasi un freno alle emozioni, da giovedì in poi l'astro d'argento sarà favorevole nel garantire un approccio più profondo e sentimentale.

Fresche energie animeranno il weekend e supererete alcune prove amorose in maniera brillante.