L'Oroscopo di lunedì 16 marzo approfondisce i transiti planetari favorevoli, a caccia di novità che possano rivoluzionare le sfere vitali in maniera più entusiasmante. La Luna in Sagittario emana una sensibilità più avventurosa e dinamica, mentre il Sole in Pesci avvia dei cambiamenti costruttivi e risolve alcune situazioni tenute in sospeso.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di lunedì da Ariete a Vergine

Ariete: gli astri dal Capricorno sfidano a risolvere alcune situazioni che creano attrito, ma dovete provvedere al più presto trovando soluzioni rapide e brillanti.

La Luna benefica dal Sagittario garantisce un nuovo entusiasmo curioso e audace, utile per prendere decisioni importanti anche in amore.

Toro: Urano e Venere stringono un sestile astrologico con il Sole dai Pesci che sprigiona cambiamenti positivi ed eccitanti. Il bisogno di libertà e di affermare maggiormente se stessi è forte e trovate il modo di fare ciò che desiderate, sprigionando potenzialità inaspettate.

Gemelli: la Luna è in opposizione e restringe un po' le vedute mentali, tanto che assumete un atteggiamento arrogante e rischiate di commettere imprudenze.

Sole e Nettuno non sono in aiuto poiché in quadratura, ma Mercurio benefico dall'Acquario fa approfondire le situazioni con una ragionevolezza più brillante.

Cancro: Sole garantisce nuovo vigore dai Pesci e il vostro entusiasmo è contagioso. Un amore un po' complicato crea qualche attrito ma non temete, sono in arrivo delle belle notizie in grado di rischiarare un cielo un po' cupo annuvolato da un atteggiamento pieno di contraddizioni.

Leone: attenzione ad alcune amicizie che non sono sincere e cercano di mettere a repentaglio la vostra felicità amorosa. Alcuni tranelli possono essere inscenati da una persona che vi adula ma alla fine è solo invidiosa. Attenzione a non caderne vittima.

Vergine: la Luna in quadratura rende le sensazioni un po' tese. Cercate di essere più concreti, senza lasciarvi prendere da pensieri surreali sprigionati da Nettuno e Sole in opposizione che cercano di allontanarvi un po' dalla realtà.

In amore approfondite le conoscenze passate.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sempre alla ricerca di qualcosa che crei nuovi stimoli, voi della Bilancia sentite forte l'influenza del satellite notturno che regala sempre nuovi obiettivi da raggiungere. Così potete approfondire le sensazioni interiori ed esternarle anche agli altri in maniera positiva.

Scorpione: alcuni cambiamenti sono in atto e il Sole dai Pesci dà la spinta giusta per sistemare alcune situazioni rimaste in sospeso. I pensieri si allineano di più con quelli delle persone a cui volete bene, sprigionando maggiore chiarezza anche nel modo di amare.

Sagittario: la capacità comunicativa viene potenziata dalla Luna presente nel segno che apre a sperimentare nuovi sistemi di pensiero. La competizione vi affascina con l'astro d'argento che fa vivere anche l'amore ai massimi livelli, vincendo una quadratura solare molto pigra.

Capricorno: Giove promette successo e nuove aspettative animano la sfera amorosa. Saturno può far raccogliere i frutti di un'impresa che avete svolto con fatica e perseveranza. Gli astri sono favorevoli, quindi non avete nulla da temere.

Acquario: spontanei con chi volete bene, sentite forte l'influsso rivitalizzante della Luna dal Sagittario che infonde in voi un nuovo ottimismo.

Vincendo una quadratura di Venere e Urano abbastanza tesa per i sentimenti, potete contare su una voglia di avventurarvi verso nuove sensazioni più entusiasmanti.

Pesci: il Sole nel segno sprigiona sensazioni nuove e più dinamiche, che fanno affermare alcuni progetti con maggiore forza d'animo. Congiungendo le sue energie con Nettuno, Venere e Urano dal Toro, riuscite ad avviare cambiamenti inaspettati e più concreti. Attenzione a una Luna in quadratura un po' nervosa.