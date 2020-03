L'Oroscopo lascia presagire una giornata interessante per i Gemelli, per i quali le stelle annunciano l'arrivo di importanti soddisfazioni in ambito lavorativo. Per l'Acquario invece è un periodo emozionante, gli astri proteggono l'amore e le relazioni che nascono durante questo mese. Stanchi i Pesci. Cauto il Leone che, soprattutto in amore e in famiglia, potrebbe dover affrontare delle problematiche. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di domani, venerdì 13 marzo, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 13 marzo segno per segno

Ariete: non è un momento astrale negativo per il segno, tuttavia in questa giornata sarà importante cercare di riordinare i pensieri ed adottare una strategia efficace per raggiungere i vostri obiettivi. È un buon momento per quanto riguarda l’amore, la passione si riaccendere e, chi ne ha bisogno, potrà trovare dei chiarimenti.

Toro: l’oroscopo di venerdì 13 marzo lascia presagire una giornata movimentata per il segno. All'interno dei rapporti interpersonali e in amore potrebbero nascere piccole insidie, soprattutto dove ci sono problematiche preesistenti.

La sfera economica potrebbe riservare delle preoccupazioni: meglio evitare di fare passi azzardati, non è il momento ideale per effettuare una vendita o concludere un acquisto di tipo immobiliare. Bene il lavoro.

Gemelli: le stelle lasciano presagire una giornata interessante dal punto di vista lavorativo, soprattutto per coloro i quali svolgono un lavoro d’ufficio o si occupano di network marketing.

Sono giornate ricche di energia e creatività e si potrebbero avere le intuizioni giuste. Anche in amore la situazione sembra migliorare, c’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e le relazioni iniziate da poco riceveranno una bella spinta positiva.

Cancro: l’oroscopo del weekend lascia presagire delle giornate interessanti e passionali e venerdì non sarà da meno. È un momento vantaggioso per risolvere le controversie nate in campo sentimentale, ma anche per avvicinare la persona dei sogni o lanciarsi in nuove conoscenze.

In ambito lavorativo la settimana è stata ricca di soddisfazioni, tuttavia ora qualcuno potrebbe risentire della stanchezza accumulata. Meglio concedersi un po’ di riposo.

Leone: la giornata di venerdì 13 marzo potrebbe riservare delle controversie in ambito sentimentale e per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e familiari. I nati sotto questo segno dovranno armarsi di tutta la propria pazienza e comprensione per mettere finalmente un punto a vecchie tensioni. Da sabato si recupera il buon umore, bene il lavoro.

Vergine: l’oroscopo lascia presagire una giornata estremamente interessante soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e gli affari.

È il momento ideale per lanciarsi in una nuovo progetto, avviare un’attività ma soprattutto per concludere una vendita o una trattativa importante. C’è serenità in amore, le relazioni che nascono in questo periodo sono protette dalle stelle.

Bilancia: non è un momento negativo per il segno, tuttavia durante la giornata di venerdì 13 marzo l’oroscopo invita ad essere cauti ed agire con prudenza. Particolarmente problematiche potrebbero rivelarsi le situazioni pratiche e di carattere economico, in tal senso sarà dunque bene evitare i passi azzardati e ragionare con cautela. Non esitate a rivolgervi ad una persona di fiducia per chiedere un consiglio.

Scorpione: la prima parte della settimana non è stata priva di tensioni. Tuttavia il segno potrà usufruire di questa giornata per cercare di portare dei chiarimenti. E' dunque il momento di agire, le stelle sono dalla vostra parte e vi daranno una marcia in più. Un cielo magico protegge i sentimenti e favorisce le relazioni che nascono in questo momento.

Sagittario: un oroscopo vantaggioso protegge il Sagittario durante la giornata di venerdì 13 marzo. È un momento astrale estremamente interessante: sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore il segno può fare affidamento sugli astri che l’avvantaggiano e garantiscono soddisfacenti successi.

Il weekend potrebbe riservare delle belle sorprese.

Capricorno: sono giornate interessanti per il segno, alcune situazioni potrebbero sbloccarsi e il Capricorno potrebbe finalmente ritrovare la serenità da tempo ricercata. È un momento importante per trovare alleati o avviare nuove collaborazioni. Anche in amore le stelle vi favoriscono, la passione si riaccende all'interno dei rapporti di coppia e un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Acquario: l’oroscopo consiglia cautela durante queste giornate conclusive della settimana. Dal punto di vista fisico sarebbe bene evitare gli sforzi e tenersi lontani da polemiche e situazioni stressanti.

In amore c’è serenità e qualcuno potrebbe vivere un weekend veramente emozionante.

Pesci: un quadro astrale estremamente vantaggioso protegge i sentimenti e favorisce le relazioni che nascono in questo periodo. Al contrario dal punto di vista fisico la giornata potrebbe concludersi leggermente sottotono, qualcuno potrebbe risentire di malesseri stagionali o gonfiore alle gambe. Bene l’ambito lavorativo.