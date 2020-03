L'Oroscopo lascia presagire una giornata di martedì 10 marzo interessante per la Bilancia, che potrà fare affidamento sugli influssi vantaggiosi della Luna. Bene i Gemelli, per cui è iniziato un momento di recupero. Venere protegge il Toro, ma ostacola il Leone.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo di domani per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di martedì 10 marzo segno per segno

Ariete: la Luna in posizione dissonante potrebbe creare un ostacolo tra voi e i vostri obiettivi.

Questa giornata potrebbe riservare del nervosismo e delle tensioni ai nati sotto questo segno zodiacale che potrebbero entrare facilmente in contrasto con il partner o con i colleghi per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Le stelle comunque ci fanno sapere che si tratta di un momento passeggero, in cui occorre soltanto avere pazienza e ragionare con lucidità. Recupero a partire dalla giornata di giovedì.

Toro: l’oroscopo di martedì 10 marzo lascia presagire una giornata interessante per il segno che può fare affidamento sugli influssi positivi di Venere.

È un momento di forte passione e romanticismo, in cui anche i nuovi incontri sono favoriti. Al contrario per quanto riguarda la sfera economica bisognerà agire con cautela e cercare di accumulare qualche soldo in più. Bene il lavoro.

Gemelli: secondo le stelle quelle da martedì a venerdì saranno delle giornate vantaggiose per coloro i quali intendono affrontare discorsi di un certo peso o avanzare delle proposte, sarà infatti possibile muoversi con destrezza senza andare in escandescenza per piccole problematiche.

Le stelle favoriscono chi è alla cerca di un impiego, potrebbero nascere delle belle opportunità. Serenità in amore.

Cancro: un oroscopo faticoso quello del segno per le prossime ore. È un momento alquanto movimentato, durante cui non mancano i nervosissimi e le instabilità tanto per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Saturno in opposizione ostacola il segno, tuttavia a partire dal 22 marzo sarà possibile recuperare e liberarsi degli influssi negativi del pianeta.

Fino a quel momento le stelle consigliano prudenza.

Leone: Venere in opposizione rappresenta un ostacolo per l’amore e i rapporti interpersonali. Il Leone farà fatica a gestire le proprie emozioni e coloro i quali vivono una storia che non funziona più potrebbe decidere di mettervi un punto. Non è il momento ideale per i single alla ricerca di nuovi incontri, al contrario il weekend potrebbe rivelarsi più vantaggioso in tal senso. È iniziato un momento di recupero per il fisico, anche se sarà meglio cercare di moderare gli sforzi.

Vergine: marzo è un mese estremamente vantaggioso per il segno, protetto da un cielo ricco di energia e vitalità, tuttavia queste giornate centrali della settimana potrebbero portare dei momenti sottotono.

Coloro i quali escono da un periodo difficile, scandito da liti e discussioni in amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali, farebbero bene ad agire con cautela evitando di riportare a galla vecchi conflitti. Recupero durante il weekend.

Bilancia: la Luna nel segno aiuta a ritrovare la fiducia e la speranza. La Bilancia potrà finalmente lasciarsi alle spalle le fatiche dei giorni precedenti e ritrovare un po' di leggerezza. Dunque la nuova settimana inizia con i migliori auspici per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, le stelle lasciano presagire belle sorprese. Durante il weekend anche in ambito lavorativo potrebbero nascere delle novità, tuttavia le stelle consigliano di ragionare approfonditamente prima di prendere decisioni importanti.

Scorpione: l’oroscopo di martedì 10 marzo lascia presagire una giornata leggermente faticosa per il segno in quanto qualcuno potrebbe subire i danni conseguenti a scelte prese in passato. Questo è un periodo di contrasti in cui la gioia si alterna a momenti di rabbia e nervosismo che inevitabilmente influenzano la sfera sentimentale e il lavoro. Il consiglio degli astri per le prossime 24 ore è quello di evitare le polemiche e le critiche.

Sagittario: questa giornata potrebbe rivelarsi un tantino sottotono per il segno, c’è aria di insoddisfazione e nervosismo. Il lavoro procede ma qualcuno potrebbe essere lontano dai risultati ambiti o potrebbe aver visto rifiutarsi una proposta in cui credeva.

Anche in amore potrebbero mancare i contrasti a causa della gelosia e della possessività ostentate dai nativi del segno. Recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Capricorno: l'oroscopo di martedì 10 marzo lascia presagire una giornata interessante, il segno ritrova l’energia e la vitalità, ma soprattutto trova una nuova consapevolezza di sé. Sono giornate ideali per coloro i quali decidono di dedicarsi al partner e agli affetti familiari, ma anche per chi desidera esporsi in ambito lavorativo, magari avanzando una proposta o presentando un nuovo progetto. Incontri favoriti per i single.

Acquario: durante questa giornata sarà opportuno per il segno agire con cautela, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore.

L’oroscopo consiglia di scegliere con cura le parole da usare, evitando l’atteggiamento critico ed eccessivamente polemico. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di lievi malesseri fisici, tuttavia già a partire da giovedì sarà possibile recuperare.

Pesci: un quadro astrale estremamente vantaggioso quello del segno per questa giornata di martedì 10 marzo. Le stelle lasciano presagire 24 ore ricche di emozioni e sorprese. In amore c’è armonia e serenità, la passione si accende e anche gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo è un momento estremamente interessante in cui si possono ottenere belle soddisfazioni.