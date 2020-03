Le predizioni astrologiche del 15 marzo ci portano a conoscenza delle attività lavorative e sentimentali di tutti i segni presenti nella sfera dello zodiaco. L'Ariete passerà una bella giornata a fare progetti col partner, mentre i single del Toro potrebbero essere delusi dalle poche opportunità. La Bilancia dovrà sforzarsi in ambito lavorativo e impegnarsi a fondo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete la possibilità di programmare il vostro futuro insieme al partner, non fatevi sfuggire l'occasione.

I single potranno capire meglio alcune situazioni che li riguardano. La sfera lavorativa stenterà a decollare: sappiate supportare in maniera adeguata i vostri superiori.

Toro: la relazione di coppia vi regalerà svariate soddisfazioni, è il momento di fare alcuni passi decisivi. I cuori solitari avranno voglia di divertirsi ma difficilmente potranno farlo. Il lavoro non vi farà perdere il sonno: sappiate sfruttare positivamente questo momento di tranquillità.

Gemelli: cercate di essere più malleabili, la vostra dolce metà tiene molto a voi ma tutto ha un limite.

Se siete single cercate di mantenere le distanze con una persona che non vi va molto a genio. Il vostro lavoro sarà particolarmente apprezzato da alcune persone: potreste ricevere una bella offerta.

Cancro: il vostro partner vi potrebbe dare la possibilità di farlo ricredere su alcune vostre mancanze, sfruttate l'opportunità. Voi cuori solitari sarete portati a confrontarvi con persone molto diverse da voi.

La sfera lavorativa potrebbe avere delle buone opportunità, non siate troppo attendisti.

Leone: la persona amata saprà apprezzare il vostro amore, una vostra dichiarazione potrebbe colpirla profondamente. I single non avranno opportunità interessanti, dedicatevi ad altro. La vostra professione vi consentirà di accedere a un progetto davvero interessante.

Vergine: non siate eccessivamente permalosi e accettate alcune osservazioni del partner.

L'umiltà è un fattore importante. Se siete single, convivete con il vostro attuale status senza farne una malattia. Il lavoro non decolla come vorreste: cercate di impegnarvi maggiormente e i risultati arriveranno.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la relazione di coppia che state vivendo vi potrebbe portare a fare il punto sul vostro rapporto. I cuori solitari avrebbero voglia di innamorarsi, ma non sarà una cosa facile da ottenere. Mettete grinta e ingegno nella sfera lavorativa, nessuno vi regalerà niente.

Scorpione: la vostra dolce metà vi suggerirà alcune cose che voi potreste prendere nel modo sbagliato; siate più ragionevoli.

I single avranno delle buone opportunità: cercate di sfruttarle nel modo più opportuno. Riuscirete a portare a termine un compito davvero prestigioso e il vostro lavoro vi darà belle soddisfazioni.

Sagittario: la giornata potrebbe essere molto buona per quel che concerne la vostra vita di coppia; starà a voi renderla davvero indimenticabile. I cuori solitari vorrebbero qualcosa di difficilmente raggiungibile. Non assecondate alcune scelte lavorative, fatevi valere in maniera decisa.

Capricorno: il partner risulterà essere particolarmente geloso, se ritenete di stare nella ragione fatevi rispettare.

Se siete single cercate di capire le ragioni che muovono una persona a corteggiarvi già da un po'. L'aspetto lavorativo vi farà pensare: potrebbe essere giunto il momento di guardare altrove.

Acquario: sembrate aver perso alcuni stimoli e questo il partner lo sta percependo, per venire fuori da questa situazione dovrete parlarne apertamente con lui. Voi single dovrete evitare di fare ragionamenti che possono penalizzarvi, mettetevi in mostra in maniera positiva. L'attività professionale non gode, in questo momento, di tanta salute. Limitate i danni.

Pesci: sarete felici di passare una giornata intera con il vostro partner, approfittatene per chiarire alcune situazioni.

I cuori solitari avranno modo di conoscere una persona particolarmente interessante e piacevole. Il lavoro stenterà a decollare, cercate altro.