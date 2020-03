L'Oroscopo lascia presagire un inizio settimana vantaggioso per il Cancro, che si prepara a vivere un buon momento di recupero, ma anche per il Toro che continua a trarre beneficio dagli influssi di Venere nel segno. Bene la Vergine, protetta da un cielo molto potente. Inizio settimana faticoso per l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'oroscopo settimanale da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: lunedì 9 marzo la Luna piena invita il segno a prendersi qualche momento di riposo, ma soprattutto a curare l’alimentazione. È un buon momento per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali grazie a Mercurio in Acquario e agli influssi di Venere in Toro, tuttavia durante il weekend potrebbero nascere dei contrasti e delle discussioni, soprattutto per chi ha questioni rimaste in sospeso. Bene la sfera lavorativa.

Toro: durante la giornata di lunedì il plenilunio favorisce una fase di recupero per quanto riguarda l’amore, i rapporti interpersonali e i nuovi incontri.

È un momento molto vantaggioso in tal senso, le stelle favoriscono i progetti per il futuro della coppia, così come le relazioni che nascono in questo periodo. Anche per il lavoro è un momento promettente, in cui si può tenere molto. Al contrario per quanto riguarda la sfera finanziaria sarebbe bene evitare i passi azzardati e procedere con cautela.

Gemelli: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio sottotono a causa del plenilunio che si forma durante la giornata di lunedì.

Qualcuno potrebbe dunque risentire di malesseri o fastidi fisici, tuttavia a partire dalla giornata di martedì inizia un momento di recupero. È un periodo vantaggioso per quanto riguarda l’amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario il weekend potrebbe rivelarsi un tantino sottotono, cautela in ambito lavorativo.

Cancro: l’inizio della nuova settimana rappresenta un momento molto positivo per quanto riguarda l’amore e i rapporti di coppia, all'interno dei quali sarà possibile trovare dei chiarimenti.

Le stelle favoriscono gli incontri, soprattutto durante le giornate di sabato 14 e domenica 15. In ambito lavorativo al contrario potrebbero nascere delle problematiche, nei giorni centrali della settimana qualcuno potrebbe subire dei rallentamenti, come degli imprevisti o dei mancati pagamenti.

Leone: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e la famiglia. All'interno dei rapporti di coppia o nelle relazioni padre-figlio potrebbero nascere delle discussioni, meglio usare toni moderati.

Al contrario è un momento vantaggioso in ambito lavorativo, anche se le stelle consigliano di evitare le decisioni improvvise. Recupero nel weekend.

Vergine: quella appena iniziata è una settimana molto vantaggiosa per il segno che durante il mese di marzo può fare affidamento su di un quadro astrale estremamente positivo grazie agli influssi di Saturno, Giove e Venere. Le prossime giornate sono particolarmente vantaggiose per ciò che riguarda la sfera lavorativa e le questioni pratiche, ideali per coloro i quali desiderano concludere una vendita o avviare delle trattative. Anche in amore l’oroscopo protegge la Vergine, c'è romanticismo e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: l'inizio di questa seconda settimana del mese è ideale per il segno che può fare un bilancio delle spese effettuate e quelle da effettuare, al fine di capire come meglio procedere. È un mese faticoso per ciò che riguarda la sfera economica e la gestione delle questioni pratiche, anche se l'oroscopo consiglia di muoversi con i piedi di piombo ed evitare decisioni affrettate. Anche in amore potrebbero non mancare i contrasti, soprattutto per coloro i quali vivono una relazione nata da poco. La giornata di domenica 15 favorisce i contatti e gli spostamenti.

Scorpione: l’oroscopo della settimana delle giornate più vantaggiose di quelle appena trascorse.

Si parte con un buon recupero fisico, il segno ritrova le energie e la voglia di fare e soprattutto in ambito lavorativo questo potrebbe portare nuove opportunità. Al contrario per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali sarebbe bene cercare di chiarire le incomprensioni e ristabilire l’equilibrio. La giornata di sabato 14 un cielo magico favorisce i nuovi incontri.

Sagittario: la giornata di lunedì 9 è un tantino faticosa a causa di un'inquieta Luna Piena. Tuttavia da martedì si può recuperare alla grande. Sono giornate ideali per avanzare una proposta lavorativa o confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Nel weekend in particolar modo possono arrivare delle sorprese. Gli altri consigliano di osare, non è il momento di starsene con le mani in mano.

Capricorno: la nuova settimana inizia con un forte desiderio di riscatto da parte del segno che si impegna a ristabilire la serenità in campo sentimentale. È arrivato il momento di smussare gli angoli e trovare dei chiarimenti. Anche gli incontri sono favoriti, in tal senso particolarmente vantaggiose si presagiscono le giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo. È il momento di puntare in alto, anche in ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più.

Acquario: l'oroscopo della settimana lascia presagire un inizio sottotono, c’è aria di insoddisfazione e malinconia. Questa particolare condizione del segno potrebbe portare alla nascita di contrasti e discussioni sia per quanto riguarda l’amore che i rapporti interpersonali. Anche in ambito lavorativo sarebbe meglio muoversi con cautela. Tuttavia a partire dalla giornata di sabato 14 si può recuperare, il segno ricarica le energie e la positività e si prepara a vivere due giornate serene e preziose per quanto riguarda l’amore.

Pesci: la prima giornata di questa settimana potrebbe rivelarsi un tantino sottotono per il segno, che avrebbe bisogno di concedersi un momento di riposo e staccare un po’ la spina.

Al contrario dalla giornata di martedì si può recuperare e ritrovare il buonumore. È un momento vantaggioso per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali qualcuno potrebbe ricevere delle belle sorprese. Anche in ambito lavorativo le stelle sono dalla parte del segno e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Al contrario la giornata di domenica 15 potrebbe rivelarsi leggermente faticosa dal punto di vista fisico.