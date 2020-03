L'Oroscopo di domani, domenica 8 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo un curioso cielo astrale che renderanno magiche queste 24 ore di fine settimana. Dopo aver soggiornato in Leone, la Luna transiterà nel domicilio della Vergine. Questo significa che sarà una domenica piena di allegria, pensieri positivi e stimoli. All'interno della famiglia ci sarà maggiore complicità e unità. Per quanto riguarda la salute, questo aspetto lunare sarà di grande aiuto per coloro che sono stati poco bene durante la settimana.

Sorprese ed emozioni non mancheranno per gran parte dei segni tra cui i nati della Bilancia e del Toro. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni dell'8 marzo

Sagittario - 12° posto - Si prospetta una domenica pacata e a tratti noiosa. Siete un segno con lo sbadiglio facile, per questo motivo rischierete di impazzire all'interno della mura di casa. Qualcuno potrebbe avanzarvi delle critiche, non prendetevela e accettate il punto di vista altrui per migliorarvi.

Siete stati molto indaffarati nei giorni scorsi, vi è parso di stare sulle montagne russe. Tuttavia, la noia stimola la creatività, per cui cercate di affrontare questa giornata con il piglio giusto. In famiglia potrebbero nascere delle incomprensioni. Siate più presenti con il partner e/o i figli. Presto avrete modo di chiudere un conto in sospeso.

Scorpione - 11° in classifica - Giornata discretamente accettabile anche se ultimamente qualcosa vi preoccupa nel profondo privandovi del sonno.

Entro la fine del 2020 diverse cose cambieranno: chi ha dei figli grandi li vedrà partire, chi è in attesa dell'anima gemella troverà qualcuno di speciale, ecc. L'amore viaggia a momenti alterni, ma la primavera porterà calma e maggiori certezze. Coloro che dovranno sposarsi a breve, stanno attraversando delle giornate cariche di tensione e di preoccupazione. Non rovinatevi questa domenica dietro alle paure irrazionali: rilassatevi e meditate.

Attenzione agli spifferi! In casa dovrete sistemare un guasto il prima possibile. Sbarazzatevi di alcuni oggetti inutili, non esitate più. Non saranno da escludersi delle emozioni.

Acquario - 10° posto - In giornata vi sarà possibile scardinare eventuali dubbi. Non amate le situazioni ambigue, per voi le mezze misure non esistono e non funzionano. Ultimamente avete voglia di novità, non limitatevi a sopravvivere e uscite allo scoperto! Affrontate quel senso di irrequietezza che vi sta privando del sonno da alcune settimane Appoggiatevi a Mercurio nel vostro domicilio per approfondire un nuovo percorso di vita o per colmare una lacuna lavorativa.

Il mondo è pieno di cose belle da scoprire, non precludetevi delle possibilità solo perché vi sentite un pochino giù di morale. Chiedete aiuto a una persona cara e confidatevi: tirare fuori i propri disagi e malesseri alleggerisce il peso. Sfruttate questa domenica per prendervi cura della vostra pelle e del vostro corpo.

Ariete - 9° in classifica - Da questa domenica la ruota tornerà a girare nel verso giusto e potrete fare i salti di gioia. Siete molto testardi e possedete un'innata dose di energia. Cercate di essere più ottimisti, soprattutto in questa giornata dedicata alle donne. Tirate fuori il meglio di voi anche se in queste 24 ore qualcuno potrebbe mettervi a dura prova.

Dopo una settimana piena di incombenze, purtroppo dovrete occuparvi della casa dato che non avete nessun altro che vi aiuta. Rischierete di perdere la pazienza, ma sarà meglio lasciarsi scivolare tutto di dosso. Nel tardo pomeriggio avrete modo di pensare solamente a voi stessi, per cui non sprecate in alcun modo questa possibilità e rimettetevi in sesto.

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno risalire la china dopo un periodo delicato e pieno di incognite. Siete un segno pieno di risorse e soluzioni. 'Chi non rinnova fallisce', per cui valutate il da farsi, specie se nel lavoro state vivendo una fase di stallo.

Attendete il momento giusto e poi partite all'attacco. Siete degli ottimi ascoltatori, dite sempre la cosa giusta al momento giusto, ma qualche volta vi sentite incompresi. In giornata riceverete una notizia interessante e qualcuno vi farà emozionare non poco. In casa avrete un po' di sistemazioni da fare. Rivedete il guardaroba e buttate via quello che non serve più. La Luna vi conferirà maggior forza per cui potreste sentirvi intraprendenti e invincibili.

Toro - 7° in classifica - Avrete un buon supporto planetario, quindi basta scuse! Questo è un anno di grandi risvolti, per cui aspettatevi uno o più cambiamenti che vi riguarderanno da vicino.

In giornata una sorpresa busserà alla vostra porta e vi allieterà l'umore. In un periodo del genere è molto importante mantenersi positivi e ottimisti, dunque cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno. La fortuna aiuta gli audaci, per cui rimboccatevi le maniche e agite. Chi insegue una carriera o un sogno di vita, ce la sta mettendo tutta ma ultimamente è perseguitato da un velo di preoccupazione. Cercate di riposare di più e non fate le ore piccole. A lungo andare, la mancanza di sonno vi potrebbe essere deleteria.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo dell'8 marzo dice che vi aspettano 24 ore piacevoli, come non vi capitavano da un po'.

La passione sarà rovente per gli innamorati, inoltre, sarà possibile riscoprirsi e fare nuovi progetti. Per crescere bisogna accogliere eventuali sbagli e aggiustare il tiro: 'Errare è umano, perseverare è diabolico'. Non fatevi schiacciare dalle avversità della vita e scrollatevi l'ansia di dosso. Il vostro fascino sarà alle stelle, non a caso sarete molto comunicativi e maliziosi. I single potranno approfittare di questi aspetti per allacciare delle nuove conoscenze o per fare un passo in più all'interno di una certa frequentazione. Stanno per giungere dei significativi miglioramenti riguardanti il lavoro e la sfera economica.

Chi è in cerca di un affare dovrà sfruttare questo periodo nel miglior modo possibile.

Gemelli - 5° in classifica - Giornata nella norma, ma con un miglioramento rispetto a quella precedente. Mercurio favorirà la comunicazione, per cui apprenderete delle informazioni estremamente utili. Guardatevi comunque alle spalle, di questi tempi è meglio prevenire che curare. Possibili emozioni in arrivo, magari da parte del partner o dei figli. In famiglia il clima risulterà gradevole e sereno, non saranno da escludersi dei momenti intimi con la persona amata. A fine giornata avrete modo di godervi la serata davanti alla televisione, ma non fate le ore piccole.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani annuncia una domenica super, sotto svariati punti di vista. Avrete il giusto supporto astrale con Sole e Nettuno nel vostro domicilio. Finalmente non avvertirete quella sensazione di incertezza e di ansia interiore. C'è qualche nativo dei Pesci che spesso nutre dei forti dubbi esistenziali, forse per via di un lavoro o di un futuro poco allettante. In realtà è lo stress a farvi ragionare così! Dunque, cercate di riposare a dovere e dedicatevi alle vostre passioni dato che, nei giorni scorsi, per mancanza di tempo non siete riusciti a farlo. Programmate con precisione tutte le attività che dovrete svolgere nella seguente settimana, in tal modo riuscirete a stare al passo e a trascorrere delle giornate serene.

Camminate tantissimo, il vostro corpo esige movimento.

Leone - 3° in classifica - Via la Luna dal segno a metà mattina, ma gli effetti positivi si noteranno ancora. Avrete dei momenti felici e leggeri. Probabilmente riceverete dei graditi messaggi, dunque occhio ai social e al telefono! Una bella ventata di ispirazione e di creatività vi avvolgerà la mente stimolandovi a darvi da fare. Chi ama cucinare realizzerà dei deliziosi manicaretti, chi adora scrivere vedrà fluire le parole migliori dalla propria penna, insomma risulteranno favorite le passioni personali. Quelle coppie che da tempo stanno attraversando una fase delicata, presto prenderanno una posizione netta che permetterà loro di rinascere dalle ceneri.

Per quanto riguarda il lavoro, quasi tutti avranno modo di staccare la spina e mettere un freno ai problemi.

Capricorno - 2° posto - Anche se in questo periodo vi ritrovate davanti ad un bivio di incertezze, questa giornata permetterà di staccare la spina dai problemi quotidiani. Tornerete a sorridere. Sarà un anno indimenticabile. Presto o tardi dovrete affrontare la realtà per quella che è, per cui non scappate e assumetevi le vostre responsabilità. Siete un segno sensibile e altruista, ma non anteponete la felicità altrui alla vostra: amatevi di più. Le finanze, che vi hanno impensierito durante la settimana, risulteranno in salita dato che entro la fine del mese noterete una svolta. Nel complesso sarà una buona giornata per dedicarsi agli hobby e al riposo assoluto anche se qualcuno dovrà occuparsi della famiglia.

Vergine - 1° in classifica - La Luna entrerà nel vostro segno a metà mattina dopo aver lasciato il transito del Leone. Vi sentirete pervasi da un forte senso di ritrovato benessere, inoltre, con il partner l'intesa risulterà maggiore. Possibili uscite, anche se qualche nativo sarà costretto a rimanere a casa. Nei prossimi giorni rischierete di esporvi troppo alle intemperie esterne, per cui fortificate l'organismo prediligendo una sana e nutriente alimentazione e tenete a bada lo stress. In serata le coppie faranno scintille sotto le lenzuola e questo farà un gran bene alla salute fisica e mentale. Chiamata o messaggini in arrivo.