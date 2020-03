L'Oroscopo di domani, martedì 10 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Nel cielo si registrerà un movimento astrale intenso e particolare. Luna lascerà la Vergine per transitare nel domicilio della Bilancia. Con l'astro luminoso in piena fase calante risulteranno stimolati vari campi, dal romanticismo alle riflessioni introspettive. Questo non è certamente un periodo roseo e c'è una grossa incertezza nella mente di molti. Ciononostante, queste 24 ore potrebbero risultare proficue in quanto la creatività risulterà stimolata e accentuata.

Qualcuno avrà modo di risolvere un conto in sospeso, come nel caso dello Scorpione.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica ordinata in modo decrescente.

Classifica e previsioni del 10 marzo

Ariete - 12° posto - Non è certamente un buon periodo per le relazioni e l'economia. Non è facile convivere con le incertezze sul domani, spesso vi chiedete cosa ne sarà di voi e dei vostri cari. Comunque sia cercate di tenere a bada la confusione e la preoccupazione e focalizzatevi sul presente.

Un po' di noia potrebbe finire per guastarvi la giornata, tuttavia avrete modo di apprezzare le moderne tecnologie e/o la vicinanza del partner. C'è qualche nativo dell'Ariete che teme di perdere il lavoro o di ritrovarsi a corto di denaro. Tenetevi a debita distanza dalle complicazioni e non ingigantite ogni cosa. Se possibile, dedicatevi al vostro miglioramento personale, prima o poi la tempesta passerà!

Capricorno - 11° in classifica - Qualche nativo di questo splendido segno sta vivendo un periodo tormentato e instabile. C'è forse stata una situazione particolare che avete sottovalutato per lungo tempo ed ora ne siete amaramente pentiti. In giornata qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Non chiudetevi nella vostra tana interiore, ma datevi da fare. In questo delicatissimo periodo è importante non perdere la speranza e aiutarsi l'uno con l'altro, in questo modo sarà possibile rialzarsi più forti di prima e trovare l'uscita in fondo al tunnel.

I cuori solitari presto saranno colpiti da un bel colpo di fulmine anche se attualmente sono scettici e si tengono a debita distanza dall'amore. Mangiate più frutta e verdura di stagione, ultimamente vi state alimentando male a causa dello stress.

Sagittario - 10° posto - Mettete un muro tra voi e le critiche distruttive. In questo periodo difficile non avete bisogno di altre complicazioni poiché avete già l'acqua alla gola. Ognuno è libero di vivere la vita che vuole. Il rispetto, per averlo bisogna dapprima darlo, esattamente come la fiducia. In passato siete rimasti scottati e delusi nel profondo, ancora oggi ne portate addosso le cicatrici.

Per tale ragione avete delle difficoltà ad aprirvi e a fidarvi del prossimo, ma così facendo finirete solamente per precludervi nuove avventure e possibilità. Purtroppo la Luna non vi fornirà l'adeguato supporto, per cui in queste 24 ore dovrete essere più prudenti che mai e aspettare che le acque si calmino. Non prendete decisioni impulsive e rinviate ogni appuntamento.

Leone - 9° in classifica - Non siete un segno arrendevole, esattamente come l'animale che raffigura il vostro simbolo zodiacale, siete dei lottatori nati. 'Chi ha tempo non aspetti tempo' dunque agite il prima possibile, senza rimandare ad oltranza.

Tuttavia, ogni medaglia ha una doppia faccia, per cui se rinviare le cose a lungo non è affatto positivo non lo è nemmeno agire di impulso. Questa giornata vi sarà poco d'ispirazione e la vostra intuizione potrebbe rivelarsi sbagliata. Ultimamente siete preoccupati per la salute e/o l'economia generale, ma al più presto le cose si sistemeranno dovrete solamente essere pazienti anche se non si può propriamente dire che sia una vostra peculiarità. In famiglia potrebbero chiedervi un favore, non tiratevi indietro.

Toro - 8° posto - Dietro ad ogni aspetto negativo c'è sempre un lato positivo: 'Non tutti i mali vengono per nuocere'.

Per cui non abbattetevi facilmente e cercate un modo per rimettervi in piedi. Abbiate fiducia nel domani anche se non ci sono certezze. Sforzatevi di cambiare punto di vista, talvolta vedere le cose da un'altra prospettiva sa essere di grande aiuto. Il troppo stroppia a lungo andare: equilibratevi. Presto avrete modo di riflettere sulla vostra relazione sentimentale, non trascinate avanti una storia poco soddisfacente avete diritto di essere felici e appagati. C'è qualche nativo del Toro che si ritrova a navigare in cattive acque da un po' di tempo, ma tenete duro!

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 10 marzo dice che sarete in lenta ripresa dopo le ultime disavventure che vi hanno colpito nei giorni scorsi.

Le buone abitudini aprono la strada al successo, per cui vale la pena fare uno sforzo costante. Accettate il cambiamento, non permettete alle vostre paure di inchiodarvi al punto di partenza. Al momento vi preme molto la salute, non solo la vostra ma anche quella dei vostri cari. C'è anche un altro aspetto che vi impensierisce rendendovi le notti turbolenti e a tratti insonni: l'economia. Non sapete che pesci prendere e temete di perdere tutto ciò che avete costruito sinora. Per fortuna non siete un segno sprovveduto e siete circondati da pochi ma buoni amici, sempre pronti a supportarvi nel momento del bisogno.

Abbandonatevi alla passione con la persona del cuore, l'amore è un ottimo toccasana per la salute generale. Concedetevi un premio a fine giornata, vi risolleverà l'umore.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà fare dietrofront su una scelta intrapresa da poco. Con tempi così incerti e instabili, anche il vostro umore risulta ballerino. Quando avete l'umore nero tendete a vedere solo il lato negativo delle cose. Per fortuna questa sarà una gradevole settimana per cui non vi farete abbattere facilmente. Sta per cominciare una fase di recupero generale, ma sarà importantissimo non farsi condizionare dai fattori esterni.

Con il partner o con un familiare, l'intesa potrebbe vacillare. Anche la situazione economica dovrà essere rivista, forse dovrete adoperare dei tagli e stringere la cinghia. Siete soliti spendere e spandere, ma per un po' cercate di limitarvi e di sospendere gli acquisti. Seguite il vostro istinto perché sarà strepitoso così come la vostra forma mentale.

Scorpione - 5° in classifica - Quando le cose non girano come da voi sperato, tendete a chiudervi nel vostro guscio dorato. Per il momento le uscite sono forse ridotte al lumicino, in giro tira una brutta aria. Non fatevi abbattere dal nulla, siete un segno coraggioso e sensibile.

La vostra emotività risulterà amplificata in queste 24 ore. Sarete più aperti e comprensivi verso gli altri membri della famiglia. Una notizia vi arriverà dritto al cuore, ma prendetela con le pinze. Con i figli sarà necessario essere più alla mano e meno dispotici. Per quanto riguarda il lavoro tira un'aria turbolenta, come se da un momento all'altro dovesse accadere qualcosa di grosso. Un conto potrà essere risolto.

Vergine - 4° posto - Nei giorni scorsi siete stati di umore instabile a causa della Luna nel vostro segno. In mattinata avrete ancora un velo di incertezza su di voi, ma nel pomeriggio l'atmosfera si rasserenerà.

Presto avrete modo di vedere un grande cambiamento e capirete che dietro ad una caduta c'è sempre una grande ripresa. Ultimamente la situazione generale vi desta preoccupazione, non sapete che pesci prendere ed avete paura che succeda qualcosa di brutto alle persone a voi care. Negatività attira altra negatività, per cui fate dei bei pensieri e svagate la mente focalizzandovi sui vostri impegni.

Acquario - 3° in classifica - Qualche volta può essere di aiuto andare contro corrente e concedersi il lusso di fare errori, del resto: 'Sbagliando si impara'. Cercate di dedicarvi a qualcosa di appassionante, vi aiuterà ad affievolire le vostre incertezze e paure interiori.

In questo periodo avete bisogno di distrarvi. Sarete pieni di sprint e la vostra consapevolezza risulterà illimitata. Sarete in vena di poesia e di sorprese, per questo motivo riuscirete ad affascinare chi ha la fortuna di avervi accanto. Il mondo è colmo di possibilità e voi appartenente ad un segno creativo e profondo, per cui cogliete la palla al balzo e non rimanete rintanati all'angolo.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno sulla cresta dell'onda anche se lo spazio in cui agire sarà poco. Ultimamente vi sentite ingabbiati ed anche le vostre azioni risultano limitate. In giornata avrete modo di concentrarvi solamente sulle belle cose, perché sapete piuttosto bene quanto sia deleterio per l'anima focalizzarsi sul negativo. La vostra intuizione e la positività risulteranno contagiose. Presto avrete modo di riprendere in mano un progetto di vecchia data che avete sospeso per mancanza di tempo. Il tempo, bene o male, passa. Se non vi incamminate non potrete vedere la luce in fondo al tunnel. Dunque, portate pazienza e concentratevi sul vostro futuro che si prospetta luminoso. Entro la serata potrebbe succedere qualcosa di bello.

Gemelli - 1° in classifica - Non lasciatevi condizionare dagli eventi, spesso tendete ad andare in paranoia e temete il peggio. In giornata, però, vi sentirete stranamente bene e meno preoccupati del consueto. Non avrete alcuna voglia di gettare la spugna e di fare entrare la negatività nella vostra tana. Comunque sia, la salute andrà preservata con una sana alimentazione e dell'esercizio fisico regolare (ma non eccessivo). Assicuratevi di dormire un numero adeguato di ore per notte, ultimamente avete una brutta cera e delle occhiaie che dicono un sacco di cose su di voi. Curate il vostro cervello e siate sempre affamati di sapere. Non si è mai vecchi per studiare e approfondire: quando la mente è in forma, anche il corpo lo è. Con il partner ci sarà una maggiore intimità ed una ritrovata complicità.