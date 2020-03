L'oroscopo del 2 marzo è pronto a rivelare come inizia la nuova settimana per il vostro segno zodiacale. Per i nativi della Vergine è una giornata di alti e bassi, soprattutto per le emozioni. Per le persone dei Pesci è un periodo favorevole per il denaro. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questo inizio di settimana chiede un po' di riflessione. C'è qualcosa che vorreste migliorare nel vostro rapporto?

Cosa vi dà fastidio? Siate onesti, diretti e chiedetevi a cosa siete disposti a rinunciare davvero per raggiungere il vostro obiettivo. Più avete idee chiare, meglio potete affrontare questo inizio mese. Spirito di riflessione, astuzia, abilità nelle trattative sono tutte doti buone da utilizzare in campo professionale. Lavoro, colloquio e affari potrebbero essere ok in questa prima parte del mese.

Toro – Spazio ai progetti, alle intenzioni costruttive e alla voglia di miglioramento. Se ci sono punti oscuri nella vostra relazione d'amore, cercate di trovare insieme una soluzione.

Se non provate più interesse verso il partner, potete chiudere la relazione e inaugurare una nuova fase della vostra vita. In campo lavorativo sfruttate bene questo periodo, che potrebbe portarvi anche vantaggi a lungo termine. Potete contare su astuzia, sulla vostra capacità di trattare e una buona dose di creatività.

Gemelli – Questo potrebbe essere un ottimo momento per trovare la persona giusta per voi.

Siete socievoli, avete le idee chiare, sapete fidarvi dell'istinto. Questo periodo potrebbe regalarvi sensazioni molto forti. Se nel vostro cuore c'è una ferita ancora sanguinante, queste emozioni vi aiuteranno a voltare pagina. Dovete reagire, poiché la vita non aspetta, il tempo passa e la notte è troppo piccola per parlare da soli e piangere. In campo lavorativo è il momento di dare vita a progetti efficaci e di farvi notare per le vostre capacità.

Massima prudenza nell'ambito economico. Occhio ai mutui, ai finanziamenti e agli investimenti, è meglio non sbilanciarsi troppo con le spese.

Previsioni di lunedì 2 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata dovete cercare di essere impositivi, obbligare il partner o chi vi circonda a fare quello che volete voi. Ovviamente questo lo potete fare solo se la cosa vi sembra giusta, ma molto probabilmente il partner non sarà d'accordo con voi. Quindi, agli occhi del vostro partner apparite come persone prepotenti. La voglia di migliorare la vostra situazione economica o professionale è il motore per ottenere un buon successo.

Evitate qualche insidia, tensione, equivoci o distrazioni.

Leone – In questa giornata siete più intraprendenti del solito. Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere instabili o frutto di un'attrazione dei sensi. In ogni caso, la situazione migliorerà. A fine settimana, cuore e sensi si riscalderanno e saranno in perfetta simbiosi. In campo lavorativo, muovetevi con prudenza e valutate con attenzione ogni passo. L'ambito economico potrebbe migliorare, se avete fatto le scelte giuste in precedenza.

Vergine – È una giornata di alti e bassi per le vostre emozioni. Famiglia e questioni lavorative-economiche potrebbero interferire con le vostre intenzioni o potrebbero distrarvi da questioni di cuore.

Insomma, in questa giornata oscillerete tra dubbi, incertezze, gelosie e insoddisfazioni. Non prendete decisioni senza un briciolo di razionalità, le emozioni potrebbero rendervi poco obiettivi. Chi lavora come libero professionista deve fare molta attenzione alle distrazioni, agli errori di valutazione e ai passi falsi. La concorrenza potrebbe approfittarne per mettere a segno un colpaccio.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata è meglio lasciar perdere i puntini sulla i, se non volete immischiarvi in discussioni senza fine. Questo non è il periodo migliore per fare chiarezza, però, se mantenete la calma potreste mettere in luce le vostre reali esigenze che nascono dall'insoddisfazione.

Occhio alle polemiche, da una semplice discussione potreste rischiare di infilarvi in una litigata epocale. Accettate di buon grado i cambiamenti. In campo lavorativo, è meglio non esprimere apertamente la vostra opinione, in questo modo evitate che qualcuno usi le vostre parole per oscurare la vostra immagine. Lasciate che siano i fatti a parlare per voi.

Scorpione – Questo è un oroscopo che vi sprona a fare piazza pulita, per affrontare l'infelicità e a prendere una decisione definitiva. Agite subito perché, più avanti, le emozioni potrebbero turbarvi e impedirvi di essere obiettivi su alcune scelte.

Per il campo professionale ed economico, questo è un periodo davvero buono. Potreste essere vicino al vostro traguardo, potreste cambiare impiego, se questo attuale non vi soddisfa più. Potreste affrontare con successo un colloquio oppure migliorare le vostre entrate.

Sagittario – Socievolezza e la voglia di fare nuove conoscenze, aumentano la possibilità di incontrare l'anima gemella. Siete passionali e la vostra sensualità speciale calza perfettamente con la vostra personalità, ma cercate di stare in guardia da voi stessi. Non buttatevi giù, pensando di essere sfigati. Valorizzando la vostra personalità potreste ottenere ciò che sognate.

In campo lavorativo fate attenzione a non prendere decisioni affrettate. Controllando con scrupolo le questioni burocratiche eviterete problemi in futuro.

L'oroscopo di lunedì 2 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Discussioni e probabili insoddisfazioni potrebbero mettere alla prova la tranquillità del vostro rapporto d'amore. Ci vuole tanta pazienza, tolleranza, forza di sopportazione per evitare di litigare con il vostro partner. Resistete, perché ne varrà la pena. Complicare la situazione non serve a nulla. Comunque, in breve tempo tornerà la complicità con il partner e dimenticherete le tensioni.

Nel lavoro siete sopraffatti dalla stanchezza e dalla svogliatezza. Purtroppo, questo non è il momento migliore per riposarvi, dovete concentrarvi e dare il massimo per affrontare qualche probabile insidia.

Acquario – Questa potrebbe essere una giornata piuttosto dinamica. Non mancheranno novità e imprevisti, ma anche pettegolezzi, critiche, intromissioni irritanti che potrebbero ritardare i vostri progetti. Non ascoltate le chiacchiere vuote di chi ha tempo da perdere e passa la vita a spiare quella degli altri. Approfondite la conoscenza di chi vi interessa. Anche in campo professionale dovete stare alla larga da pettegolezzi e dalle discussioni.

Aspettate un po' prima di prendere decisioni, sia in campo professionale che economico. Gli affari vanno bene.

Pesci – Progetti, entusiasmo, il desiderio di migliorare, vi fanno compagnia in questa giornata. Si risveglia anche la passione nelle coppie più addormentate. Approfittate di questa bella opportunità, soprattutto se con il partner ci sono stati screzi nel recente passato. L'oroscopo raccomanda di stare alla larga dalle discussioni e di mostrarvi più disponibili e meno polemici. In campo lavorativo godete di ottime opportunità, potete mettervi in luce per raggiungere i vostri obiettivi o semplicemente per fare colpo sui superiori.

Periodo favorevole anche per il denaro.