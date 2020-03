L'Oroscopo lascia presagire un inizio mese alquanto faticoso per la Bilancia a causa anche gli influssi negativi di Marte in Capricorno. Le prime giornate, dunque, saranno svantaggiose per i rapporti interpersonali e in famiglia potrebbero nascere delle discussioni. Si recupera a partire da giorno 4, quando Mercurio arriva a dare una mano al segno. L’entrata di Venere in Toro il 5 dona nuova linfa all'amore, c’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Cautela in ambito lavorativo.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per la Bilancia, Amore

Amore: come anticipato, l’oroscopo di marzo lascia presagire un inizio mese faticoso. Fino al 4, quando Mercurio arriva in sostegno del segno, la Bilancia potrebbe affrontare diverse problematiche per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Liti e contrasti potrebbero nascere nel rapporto tra genitori e figli o tra coniugi.

A partire dal 5, però, si potrà fare affidamento anche sugli influssi positivi di Venere in Toro. Inizia dunque un netto recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale e i nativi del segno possono ritrovare la serenità. Le ultime giornate del mese potrebbe riservare delle belle sorprese come un nuovo incontro o un riavvicinamento tra ex.

Oroscopo per lavoro e salute Bilancia, marzo 2020

Lavoro: Mercurio in aspetto favorevole dal 4 al 15 marzo lascia presagire un oroscopo di forza e grande energia per la Bilancia che, soprattutto in ambito lavorativo, deve essere prudente e muoversi con i piedi di piombo, evitando decisioni affrettate.

Marte, infatti, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al segno rendendo particolarmente faticose le giornate del 15, del 17 e del 24 quando ci sarà il novilunio. Il consiglio delle stelle è quello di essere cauti alla guida, evitare distrazioni ma soprattutto di prestare molta attenzione nel caso in cui ci si trovi a maneggiare macchinari o oggetti pericolosi. La situazione migliora decisamente dopo l’equinozio di primavera quando Saturno entrerà in Acquario, segno a voi amico.

Salute: dunque l’oroscopo lascia presagire un mese vantaggioso, ricco di stimoli e di cambiamenti. Dal punto di vista salutare, le stelle non lasciano presagire grandi problemi, tuttavia sarebbe il caso di dedicare maggiori attenzione alla cura del corpo e, qualora fosse necessario, iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. Le stelle consigliano, inoltre, di praticare dell'attività fisica o attività di rilassamento e meditazione come, per esempio, lo yoga o il pilates.