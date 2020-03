Le previsioni astrologiche di venerdì 6 marzo ci portano a conoscenza dell'aspetto amoroso e professionale dei 12 segni dello zodiaco. Il rapporto di coppia dei Gemelli non andrà particolarmente bene, mentre i single del Leone potrebbero iniziare un corteggiamento. I Pesci non avranno particolari indicazioni sotto l'aspetto lavorativo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: La giornata sarà caratterizzata da eventi molto positivi, il partner accoglierà positivamente alcune vostre iniziative. Molti single potranno avviare una bella frequentazione, non pensate troppo al futuro e concentratevi sul presente senza tralasciare il recente passato.

Occorre ancora un po' di sacrificio dal punto di vista lavorativo per ottenere i risultati sperati.

Toro: Dimostrerete di essere sempre più innamorati; la giornata potrebbe finire in maniera molto soddisfacente per entrambi. Se siete single passerete una giornata molto positiva, fatevi trascinare da una persona che dimostra di tenere a voi, è in arrivo una bella avventura. Il lavoro vi porterà belle soddisfazioni, anche se dovrete adattarvi ad alcune nuove dinamiche.

Gemelli: Il rapporto con la persona amata non sta andando come speravate, cercate di capire se potete fare qualcosa in più per migliorare lo stato generale della relazione.

Giornata non troppo positiva per i single, state al vostro posto, potreste rischiare il canonico 'due di picche'. Avrete delle buone offerte in ambito lavorativo, sfruttate le occasioni che vi capitano e non fatevi troppi problemi.

Cancro: La vostra storia sta prendendo una buona piega, siate bravi a mantenere il rapporto nella direzione in cui sta andando. Voi single risulterete essere particolarmente decisi, potreste ottenere dei risultati davvero strepitosi.

Cercate di non strafare, il lavoro richiede impegno e determinazione, non occorre dimostrare più del dovuto.

Leone: La serenità di coppia aleggerà sul vostro cielo sentimentale, continuate così e tutto andrà per il meglio. Se siete single rompete gli indugi e iniziate a corteggiare una persona che da tempo fa battere il vostro cuore. E' arrivato il momento di dimostrare ai vostri superiori, in maniera inequivocabile, cosa sapete realmente fare e i risultati che siete in grado di raggiungere.

Vergine: Il rapporto di coppia non è soddisfacente, avete alcuni dubbi che vi fanno continuamente pensare. Forse è arrivato il momento di riporre nel cassetto il vostro status di single, si potrebbero verificare degli accadimenti che faranno pensare ad un inizio di innamoramento. Bene la sfera lavorativa, siete soddisfatti del vostro lavoro e di come portate a termine le numerose attività quotidiane.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: La serenità sentimentale si ripercuote positivamente su tutti gli aspetti della vita, lottate per mantenere questo equilibrio con il vostro partner.

I single avranno la possibilità di fare nuove conoscenze e di tornare a credere nel vero amore. Il lavoro potrebbe darvi qualche pensiero, non state vivendo bene alcune problematiche professionali, rilassatevi e mettete in campo le vostre armi migliori.

Scorpione: Bella giornata con la persona amata, cogliete l'occasione e portatela a fare una passeggiata romantica immersa nel verde. Avventure per i single, in questo momento è quello che preferite e quello che siete stimolati a fare. State per raggiungere alcuni traguardi lavorativi fino a poco tempo fa inimmaginabili, vi meritate tutto ciò che di positivo vi accadrà.

Sagittario: Non mancheranno alcune incomprensioni che potrebbero indirizzare negativamente la giornata. Siate bravi a sterzare immediatamente e a far prevalere i vostri sentimenti. Se siete single non prendetevi troppo sul serio e cercate di divertirvi il più possibile. Il lavoro marcia a gonfie vele, cercate solamente di non fidarvi troppo di alcune persone opportuniste.

Capricorno: Il rapporto di coppia saprà regalarvi delle belle soddisfazioni, sarete fieri del vostro partner e cercherete di accontentarlo in tutto. Buone notizie per i single, un corteggiamento sta dando i risultati sperati, agite con prudenza ma siate fieri di voi stessi.

L'attività lavorativa potrebbe risultare particolarmente stancante, cercate di tenere botta e andate avanti.

Acquario: Potrebbero verificarsi rotture in alcune coppie, non disperate evidentemente era destino. Sappiate affrontare il momento con calma e decisione. I single potranno fare delle conoscenze davvero soddisfacenti, marciate diretti verso il vostro obiettivo. La parte lavorativa sarà essenzialmente tranquilla, non ci saranno capovolgimenti particolari.

Pesci: La vostra relazione di coppia stenta a decollare, è il momento di fermarsi e farsi qualche opportuna domanda. I single saranno pervasi da una voglia irrefrenabile di amore, sappiate cogliere il momento e sfruttatelo.

L'attività lavorativa non vi regalerà particolari soddisfazioni ma non sarà nemmeno tutto da buttare via.