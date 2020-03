Le previsioni astrologiche di giovedì 5 marzo ci illuminano sulle vicende legate all'amore e al lavoro di tutti i segni dell'arco zodiacale. Situazione tranquilla per il Toro per quel che riguarda il rapporto di coppia, mentre i single della Vergine dovranno trovare un loro equilibrio. Il Sagittario dovrebbe avere più carattere in ambito professionale.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Cercate di essere maggiormente equilibrati, non vale la pena accanirsi sul partner per sciocchezze e situazioni marginali.

I cuori solitari avranno voglia di innamorarsi e si ricorderanno di una persona che è stata per molto tempo nel loro cuore. Il lavoro risulterà essere soddisfacente, sappiate sfruttare al meglio le opportunità che vi si presenteranno.

Toro: La situazione con la persona amata sarà tranquilla, provate a ideare qualcosa che possa sorprenderla ed elevare il rapporto dalla consueta routine. I single avranno la possibilità di fare belle conoscenze, siate in grado di valutare e selezionate ciò che realmente fa per voi.

Gemelli: Il legame che state consolidando con la persona amata è di quelli veri, cercate di mantenervi su questo standard e siate felici di ciò che state vivendo. Voi single potreste avere voglia di lasciarvi andare e mettere da parte alcuni freni che a volte vi limitano. L'ambiente lavorativo è sano, sfruttatelo al meglio e traete vantaggio dall'esperienza di alcuni vostri colleghi.

Cancro: Il partner comincia ad essere troppo geloso, cercate di fargli capire che in questo modo il rapporto non va da nessuna parte.

Rassicuratelo col vostro amore. Se siete single cercate di pensare di meno e agite di più, c'è una persona che da tempo aspetta una vostra mossa concreta. L'attività lavorativa potrebbe essere interessata da momenti non troppo positivi, fate passare con il minor danno possibile la giornata e ripartite più forti di prima.

Leone: Giornata di coppia caratterizzata da qualche discussione di troppo, siate intelligenti e ponete dei limiti alle vostre parole.

I cuori solitari saranno iperattivi e avranno voglia di trascorrere momenti felici con un eventuale partner o con degli amici. Siate meno polemici, il lavoro potrebbe risentirne e non portare a situazioni affatto positive. Portate a termine i vostri compiti e non occupatevi di quelli altrui.

Vergine: Non siate troppo pressanti e cercate di non indispettire troppo la vostra dolce metà. Se siete single trovate un vostro equilibrio interiore prima di relazionarvi con gli altri. Fondamentale non mancare di rispetto alle persone che si imbattono in voi. Il lavoro marcia in maniera regolare, avrete poco tempo a disposizione e questo potrebbe danneggiarvi un pochino.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Potreste avere voglia di fare dei progetti con il vostro partner. Viaggi, proposte di matrimonio e tanto altro nel mirino. E' arrivato il momento di corteggiare una persona, è single come voi e non attende altro che le vostre attenzioni. Tenetevi stretto il lavoro che avete, non c'è di meglio in giro attualmente.

Scorpione: Giornata tranquilla per quel che concerne il rapporto di coppia, saprete passare delle belle ore con la persona amata. Voi single non perderete certamente il vizio di conquistare, fate solo attenzione alle persone che incontrate, non tutte potrebbero essere armate di buone intenzioni.

Bene il lavoro, sarete particolarmente soddisfatti di alcune vostre proposte che sono risultate vincenti. Aspettatevi delle gratificazioni.

Sagittario: La serata potrebbe essere molto positiva, sorprendete la vostra dolce metà con delle attenzioni particolari e una cenetta sfiziosa. Se siete single attendetevi grandi cose dalla giornata di oggi, potrebbe regalarvi sorprese davvero piacevoli. Non siate troppo inclini ad assecondare le idee degli altri, dimostrate carattere e di possedere delle indubbie doti professionali.

Capricorno: Siate decisi e fermi, se avete in testa qualcosa parlatene apertamente con il partner.

Qualsiasi decisione prendiate sarà sicuramente quella giusta. I single avranno molte possibilità per mettersi in mostra, cercate di farlo nel modo migliore e con lo scopo di raggiungere un determinato obiettivo. Provate a rimettere in moto un progetto che avevate accantonato, potrebbe essere il momento adatto per portarlo a termine.

Acquario: Risulterete essere abbastanza scostanti, se avete qualcosa da dire fatelo pure, il rapporto di coppia non sarà per nulla saldo senza la necessaria chiarezza. Conoscenze per i single, alcune andranno anche 'a dama', assecondate maggiormente i vostri desideri.

Avete delle qualità professionali molto e importanti che vi sono spesso riconosciute, non siate troppo saccenti sennò rischierete di vanificare tante belle cose.

Pesci: Cercate di passare una giornata in armonia, la cosa più importante è la serenità e l'armonia di coppia. Non abbiate troppi grilli per la testa. Voi single potreste conoscere una persona che vi interesserà particolarmente. Giornata lavorativa fatta di alti e bassi, fortunatamente prevarranno le note positive rispetto a quelle negative.