L'oroscopo della seconda settimana di marzo si apre con la Luna piena nella Vergine che vorrà mettere le emozioni sotto controllo. Tra i Segni che ne risentiranno particolarmente ci sono i Pesci e la stessa Vergine, che risulteranno più emotivi del solito. Venere, nel frattempo, continua la sua corsa nel Toro e si mette in buon aspetto con Marte. C'è tanta passione nell'aria per i Segni di Terra, mentre per i Segni di Fuoco il periodo sembra un po' piatto. I Segni d'Aria, da parte loro, stanno lavorando molto per portare più concretezza nella loro vita.

Approfondiamo ora, in dettaglio, le previsioni per tutti i Segni da lunedì 9 a domenica 15 marzo.

Previsioni dal 9 al 15 marzo: in amore l'Ariete soffre

Ariete - Stuzzicati in negativo da Marte, Giove, Saturno e Plutone, siete davvero nel centro di un ciclone. Fate attenzione alle giornate dell'11 e del 12 marzo, quando anche la Luna si metterà in contrasto e il rapporto di coppia potrebbe scoppiare. I single avranno una fila di corteggiatori e di corteggiatrici, ma bisogna valutare bene prima di decidere.

Qualcuno sarà nervoso.

Toro - Avete Venere dalla vostra parte e insieme con Marte potrebbe voler dire che tutto procede in modo tranquillo. E' così, infatti, per molti di voi che sono in coppia. La Luna piena vi lascia sognare e vi permette di trascorrere qualche giornata in armonia con il partner. Venerdì e sabato, però, torneranno le tensioni. I single vivono bene la loro solitudine e in questo momento potrebbero non aver voglia di nuovi incontri.

Gemelli - Il vostro oroscopo di questa settimana vi dice che lunedì sarà una giornata in cui vi sentirete particolarmente inquieti oppure sarà il vostro partner a essere molto nervoso. In ogni caso, calma e sangue freddo! Il resto della settimana scorre in modo neutro. Alcuni single hanno conosciuto qualcuno che, però, potrebbe essere già impegnato.

Oroscopo positivo per la Vergine: la Luna piena porta tante emozioni

Cancro - Il vostro cielo è molto stimolante, quindi sta a voi vivere questa settimana in modo positivo. E' ora di fare dei cambiamenti nel rapporto di coppia: se li farete e se modificherete alcuni vostri atteggiamenti, le cose potranno solo migliorare, altrimenti l'aria si farà nervosetta. I single del Cancro hanno molte opportunità di fare nuove conoscenze: l'eros, infatti, davvero non manca.

Leone - L'oroscopo in questi giorni vi suggerisce di prendervi una pausa. Saranno molte le incombenze pratiche e lavorative a cui dovrete dedicarvi e occorre essere concentrati.

Potreste avere, quindi, poco tempo per il partner, per cui dosate le vostre energie. Il periodo è un po' complicato per i single, a causa di Venere negativa.

Vergine - Siete tra i principali protagonisti di questa settimana. La Luna piena nel vostro Segno porta una doccia di emozioni che vi arriveranno tutte insieme: non siete abituati a questo, quindi cercate di dosarle. Avrete, però, una gran voglia di lasciarvi andare e per il vostro partner questa è davvero una buona notizia. I single diventeranno dei "cuccioli" e, dunque, saranno delle vere e proprie prede: attenzione ai cacciatori.

Bilancia - Sarà una settimana per voi ancora molto intensa.

I giorni particolarmente nervosi potrebbero essere quelli dell'11 e del 12 marzo, quando la Luna passerà nel vostro Segno e riporterà in primo piano quel problema nella vostra coppia che avevate dimenticato di avere. I single non saranno ben predisposti ad aprirsi al mondo e tenderanno a chiudersi in sé stessi.

Oroscopo dal 9 al 15 marzo: il Capricorno mette amore e lavoro in equilibrio

Scorpione - Venere e Urano in opposizione sicuramente non rendono noiosa la vostra vita di coppia nel bene e nel male. Voi, però, non dovete fare troppo i birichini! La Luna piena, infatti, vi renderà ancora più esigenti in amore e potrebbe portare qualcuno a tradire il partner.

I single sono favoriti nell'eros e faranno molti incontri "mordi e fuggi".

Sagittario - La Luna piena rende il vostro Oroscopo un po' più vivace. In questo periodo, infatti, in amore sembra essere tutto sotto controllo e, prima o poi, potreste stancarvi di questa situazione così ordinaria. I single del Segno vorrebbero tanto un incontro con una persona che possa portare stabilità nella loro vita.

Capricorno - Sembra che tutto sia a vostro favore. Se siete in coppia, tutto procede per il meglio e la Luna piena vi invita a essere ancora più comunicativi con il partner. Lasciate, però, passare le giornate dell'11 e del 12 marzo, poi potrete scatenarvi come volete.

Per i single potrebbe esserci un viaggio in vista: un breve spostamento con qualcuno di molto interessante o per andare a conoscerlo.

Acquario - Colpiti da Venere e da Urano, rischiate di affondare nel mare di dolcezza che arriva dal vostro partner e che faticherete ad accettare. Questo potrebbe farvi capire che dovreste cambiare e diventare un po' più docili. I single del Segno valutano una nuova conoscenza e anche in questo caso c'è tanta differenza di gusti e di personalità.

Pesci - La Luna piena vi renderà più emotivi del solito, mentre il partner vi vorrebbe più concreti. Per questo motivo ci saranno dei momenti di scontro a inizio e a fine settimana.

L'oroscopo per i single del Segno dice che c'è poca lucidità in questo periodo: fate attenzione, perché non è sempre tutto oro quello che luccica.