Le previsioni astrologiche di mercoledì 4 marzo ci aiutano a comprendere le vicende amorose e professionali di tutti i segni dello zodiaco. L'Ariete potrebbe avere qualche discussione alla quale sarà importante non dare peso, mentre i single del Leone dovrebbero socializzare maggiormente. Potrebbe esserci una bella sorpresa lavorativa per i Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Le incomprensioni all'interno di una coppia sono una cosa normale, siate intelligenti e fatele risultare marginali.

Se siete single avrete delle belle opportunità, apprezzate maggiormente ciò che vi accade e le situazioni che vi vedono protagonisti. Qualche collega geloso potrebbe rovinare la vostra giornata lavorativa, andate avanti per la vostra strada e godetevi le meritate gratificazioni.

Toro: Il rapporto di coppia sarà buono, non fatevi prendere da eccessivi entusiasmi e tenete sempre i piedi ben piantati per terra. Se siete single vivete il momento e non pensate troppo a quello che potrebbe preservarvi il futuro.

Il lavoro potrebbe essere ricco di piacevoli sorprese, un vostro progetto piace particolarmente ai vostri superiori.

Gemelli: Alcune discussioni importanti potrebbero risaltare particolarmente in una giornata che non appare molto positiva. Agite d'istinto e scegliete velocemente una strada. Non sarà una giornata piacevole per i single, una persona che vi attira molto potrebbe regalarvi il classico due di picche.

Sarete apprezzati da superiori e colleghi, in questo momento il lavoro pare essere il vostro fiore all'occhiello.

Cancro: Il partner si aspetta da voi un cambiamento di passo, se finora avete relegato in secondo piano la relazione cercate di accelerare e dimostrare qualcosa in più. Conoscenze importanti per i single, valutate quelle che possono scaturire in qualcosa di realmente concreto. L'aspetto professionale vi regalerà delle soddisfazioni, a patto che siate bravi a cogliere delle interessanti opportunità.

Leone: Il rapporto di coppia sta finalmente marciando per il verso giusto, cercate di non ricadere negli errori del passato e andate avanti. Voi single potreste incontrare una persona in grado di darvi certezze e tranquillità. Un progetto vi sta particolarmente a cuore, sappiate sfruttarlo al meglio e cercate di trarne i giusti benefici, lavorativi ed economici.

Vergine: Le cose non andranno nel migliore dei modi per chi sta vivendo un rapporto di coppia. Potreste aver concluso il vostro percorso con i partner ma avete delle remore nel farglielo presente. Buoni incontri sentimentali per i single, sforzatevi e uscite di più, vedrete che le opportunità arriveranno.

Sarete indecisi se accattare o meno alcune proposte lavorative che vi verranno recapitate.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Tanta passione caratterizzerà la vostra giornata di coppia, non ponetevi limiti e lasciate andare alcuni vostri freni. I single potrebbero iniziare nuove storie, alcuni durature, altri molto meno. Il lavoro non sarà affatto un problema e non sarà irrilevante il buon momento economico che scaturirà da esso.

Scorpione: Bene la sfera sentimentale, il partner sarà particolarmente soddisfatto di voi e delle vostre piacevoli iniziative. I cuori solitari potrebbero fare degli incontri che nella maggior parte dei casi si riveleranno poco interessanti.

Offerte interessanti in ambito lavorativo, non abbiate paura dei cambiamenti, soprattutto se estremamente vantaggiosi.

Sagittario: La giornata di coppia non subirà particolari stravolgimenti, andrà tutto avanti in maniera serena. Se siete single potreste avere meno voglia del solito di gettarvi in inutili avventure. Il lavoro vi regalerà delle soddisfazioni, la vostra professionalità e la vostra competenza sono sempre portate come esempio.

Capricorno: Se state affrontando un momento delicato le cose andranno molto meglio, anche il partner sembra aver compreso alcune vostre ragioni. Giornata movimentata per i single, sfruttate al massimo tutto ciò che alcuni momenti sapranno regalarvi.

Bene la sfera professionale, state solo attenti a qualche collega estremamente invidioso.

Acquario: Alcune discussioni non scalfiranno minimamente l'ottima sintonia che avete creato con la persona amata. Voi single potreste aver trovato il modo giusto per corteggiare una persona a cui tenete particolarmente. Il lavoro sembrerebbe darvi qualche grattacapo, l'aspetto economico potrebbe essere il vostro vero tallone d'Achille.

Pesci: Il rapporto con la persona amata sarà particolarmente piacevole, avete deciso di regalare tante attenzioni che le riempiranno il cuore di gioia. Cupido sta aspettando di scagliare la sua freccia su di voi, non nascondetevi e non abbiate inutili paure.

La fase lavorativa risulterà essere positiva, i superiori potrebbero decidere di farvi una gradita sorpresa.