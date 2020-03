L'Oroscopo di aprile del Toro garantirà risultati positivi sia per quanto riguarda la sfera professionale che quella lavorativa. I Toro saranno governati dall'influsso benefico del Sole, prima in Ariete fino al 19 e poi dal 20 in Toro. I nati del segno saranno ricchi di energia spontanea. Grazie all'influsso positivo degli astri, infatti, ogni ostacolo che si presenterà sul loro cammino verrà puntualmente sconfitto. Un mese dinamico e ricco di novità sarà alle porte nelle previsioni astrali fortunate.

Aprile ricco di opportunità lavorative nelle previsioni astrali del Toro

Un mese ricco di novità nel settore professionale prenderà il via nelle premonizioni fortunate per voi amici del Toro. Aprile, infatti, sarà molto dinamico e voi carichi di energia positiva. La voglia di fare non mancherà di certo grazie al Sole che fino al 19 sarà in Ariete e poi dal giorno 20 passerà proprio nella vostra costellazione. L'organizzazione economia sarà eccellente e vincerete la pigrizia con un nuovo slancio. Inoltre, avrete Giove in trigono e Plutone in Capricorno che vi renderanno iperattivi e risoluti.

In questo mese sarete carichi di un'energia esplosiva grazie anche a Marte in Acquario. Per questo motivo aprile sarà un mese ricco di cambiamenti, dove lavorerete tantissimo e dove saranno favoriti i progetti e gli investimenti. Purtroppo, Saturno e Marte in quadratura nel vostro segno potrebbero rendervi un po' irascibili. Dovrete cercare quindi di mantenere la calma e restare tranquilli poiché sicuramente darete il meglio di voi stessi e supererete tutte le sfide che si presenteranno sul vostro cammino.

Attenzione quindi a non deconcentrarvi, solo in questo modo potrete prendere le decisioni giuste e solo in questo modo ogni difficoltà sarà superata.

Toro: tante novità sentimentali animeranno il mese di Aprile

Il mese di aprile sarà ricco di opportunità amorose per voi amici del Toro. La vostra energia positiva sarà tantissima e si rifletterà anche nella sfera sentimentale. Sole nel segno, infatti, garantirà una splendida energia vitale ed entusiasmante, rendendo l'amore molto concreto, profondo e vitale.

Amerete con un nuovo slancio eccitante grazie alla presenza benevola di Urano nel segno che continuerà a rivoluzionare la sfera affettiva in maniera più originale. Bando quindi alla solita routine e via libera all'amore vissuto con spontaneità e intuizione. Attenzione però a non essere eccessivamente possessivi con la persona amata. Voi in coppia potrete vivere un ottimo periodo e approfondirete momenti meravigliosi con il vostro partner, anche se Venere abbandonerà il vostro cielo dal giorno 4. Ma dovrete appunto cercare di contenere una gelosia esasperata da Sole nel segno che potrebbe insinuare dubbi e paura di essere traditi dal partner.

Ricchi di fascino e più romantici, voi single invece vivrete un amore ricco di soddisfazioni. Grazie all'influenza del Sole e a Giove in trigono, sarete carichi di voglia di fare e propensi a cercare nuove persone in grado di coinvolgervi corpo e mente. Attenzione però a una quadratura di Marte e all'allontanamento di Venere che potrebbe produrre qualche rallentamento dei progetti sentimentali, facilmente arginabili con il vostro fascino carismatico innato. La parola d'ordine in questo mese quindi sarà "azione". Dovrete cogliere al volo le occasioni e approfondire le amicizie che si presenteranno.

Giove in trigono vi favorirà e proprio questo modo più forte e audace di affrontare le situazioni, di sicuro garantirà splendide soddisfazioni in amore.