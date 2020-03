L'oroscopo del weekend che va dal 7 all'8 marzo prevede numerosi successi sul posto di lavoro per i nativi Gemelli, mentre Leone saprà gestire magnificamente le proprie finanze per dare inizio a nuovi progetti. Capricorno potrebbe avere le carte in regola per assumere una posizione di ruolo in ambito lavorativo, mentre Acquario potrebbe essere un po’ più sensibile con la propria anima gemella. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per il fine settimana, dal 7 all'8 marzo per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 marzo segno per segno

Ariete: la configurazione astrale vi permetterà di esprimere tutte le vostre insicurezze sul fronte sentimentale. Il vostro sfogo potrebbe essere positivo in quanto avrete modo di confessare al partner tutte le vostre preoccupazioni e, magari successivamente, potreste tornare a sentirvi meglio. Voto - 7

Toro: ci sarà un'atmosfera decisamente più leggera all'interno della vostra relazione di coppia rispetto alle giornate precedenti. Riuscirete a superare alcune piccole incertezze tra voi e il partner e finalmente la situazione tornerà ad essere vivibile.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo del fine settimana da focalizzare quasi esclusivamente sul fronte lavorativo per voi nativi del segno. Grazie al vostro impegno riuscirete a raggiungere ottimi risultati, anche se sarà necessaria qualche ora di straordinario. Voto - 8,5

Cancro: la vostra situazione durante il fine settimana potrebbe rivelarsi piuttosto controversa. L'oroscopo prevede una certa confusione nella vostra mente in vista di alcuni impegni importanti in arrivo e fareste meglio a fermarvi un momento per fare il punto della situazione.

Voto - 6,5

Leone: oroscopo del fine settimana che vi terrà attivi al lavoro. Grazie alle vostre finanze in buona salute potreste riuscire a dare inizio a nuovi ed entusiasmanti progetti che vi terranno impegnati per un pò di tempo. In amore l'affiatamento di coppia sarà più che soddisfacente. Voto - 7,5

Vergine: avrete modo di concentrarvi maggiormente verso la sfera sentimentale e familiare secondo l'oroscopo del fine settimana.

Presterete maggiore attenzione nei confronti del partner che non si ritirerà dinanzi al vostro modo di fare unico e romantico. Voto - 8

Bilancia: nonostante il tempo a vostra disposizione non sarà molto, secondo l'oroscopo del fine settimana la sfera sentimentale andrà molto bene e comprenderete che, a volte, basterà semplicemente mostrare davvero amore nei confronti della persona che più amate per trascorrere momenti indimenticabili, brevi ma infinitamente intensi. Voto - 8,5

Scorpione: potreste assumere un atteggiamento un po’ perplesso secondo l'oroscopo del fine settimana riguardo ad alcune questioni nel lavoro o in amore che non vi convincono del tutto.

Cercate di capire dove state sbagliando. Voto - 6,5

Sagittario: con l'umore alle stelle il vostro fine settimana sarà caratterizzato da una forte dose di allegria e spensieratezza, tanto che potreste prendere in considerazione l'idea di andare fuori a divertirvi con il partner o con gli amici. Voto - 8

Capricorno: Marte energico nel vostro segno zodiacale promette un weekend pieno di attività da svolgere per voi nativi segno. Sarete praticamente instancabili nel caso in cui doveste lavorare nel fine settimana, ma anche nell'eventualità contraria delle due giornate di riposo. Voto - 8

Acquario: riuscirete a coordinare perfettamente il vostro weekend tra amore e lavoro in quanto non avrete tantissimi impegni da svolgere.

In questo modo, riuscirete a mantenere il passo con le vostre mansioni e contemporaneamente soddisfare le esigenze del partner. Voto - 7,5

Pesci: qualche momento di confusione potrebbe albergare nei vostri cuori se siete single e vi siete innamorati di una persona. Cercate di fare chiarezza nella vostra mente e nel vostro cuore e prendetevi tutto il tempo che vi serve se sarà necessario. Voto - 6,5