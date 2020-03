L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 5 marzo approfondisce i pensieri e le emozioni di ciascun segno zodiacale, tenendo conto dell'entrata di Luna in Cancro e Mercurio in Acquario. Le sensazioni prendono forma e diventano molto intense con l'astro d'argento che approfondisce i sentimenti in modo premuroso e affettuoso. Mercurio in Acquario invece garantisce un modo di amare molto libero, stravagante e a tratti quasi utopico nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: finalmente Mercurio rompe la quadratura trasferendosi nel domicilio astrologico dell'Acquario; è il momento di vivere la storia e comunicare con la persona amata in totale spensieratezza, cogliendo il meglio che sta intorno a voi. A breve ricevete una bella sorpresa dal partner.

Toro: attenzione alla nuova quadratura che si va a formare tra Mercurio e Urano, che può farvi dire cose di cui poi potreste pentirvi. Selezionate bene le parole, rendendo anche le idee e i pensieri più leggeri.

Così riuscirete a rendere anche la storia più entusiasmante e le sensazioni più frizzanti.

Gemelli: Venere e Mercurio fanno il tifo per voi e creano un mix entusiasmante tra intelligenza e sentimento. Un cambiamento positivo è alle porte, ma dovete aprire il cuore e la mente a un'evoluzione che incanala le energie nella giusta direzione.

Cancro: Luna nel segno sprigiona emozioni intense. Molto sensibili agli stati d'animo del partner, siete quasi telepatici.

L'astro d'argento nella casa astrologica dedita alla famiglia rende gli affetti molto materni e voi molto premurosi. Mercurio finalmente in posizione amichevole avvia un dialogo più costruttivo per la coppia.

Leone: attenzione all'opposizione di Mercurio, che produce nervosismo. Impazienti di concretizzare i progetti subito, diventate smaniosi e irritabili. Cercate di sfruttare la posizione di Venere ancora favorevole dall'Ariete, che smorza l'impulsività con l'affetto.

Vergine: la relazione a due diventa più profonda grazie all'influsso di Luna dal Cancro, che crea una splendida sintonia con il partner. Molti sensibili ai suoi bisogni, attenzione a non diventare eccessivamente dipendenti poiché in cerca di continue attenzioni.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ottimo il transito di Mercurio in Acquario, che sprigiona idee geniali e tanta immaginazione in coppia. Il senso pratico non manca di certo e potete trovare la soluzione giusta per rivoluzionare il rapporto in maniera molto eccitante.

Scorpione: più sensibili all'influenza del satellite notturno dal Cancro, celate alla perfezione il bisogno di essere amati, manifestando quasi indifferenza in coppia per paura che affiori questo vostro timore di essere abbandonati o non amati come volete.

Attenzione a un Mercurio in quadratura che chiude un po' all'ascolto del partner, puntando più sui vostri bisogni.

Sagittario: Mercurio più vicino a voi influisce positivamente sulla comunicazione di coppia e avvia un dialogo costruttivo per l'amore. Una soluzione ottimale è alle porte per fronteggiare qualsiasi frangente e siete voi a trovarla, attingendo a tanto senso pratico e a un'intuizione fuori dal comune.

Capricorno: attenti a selezionare bene le parole e a non ferire la persona amata. Forse proprio in questo momento ha bisogno di voi e di sentirvi più vicini. In amore sono in vista grandi cambiamenti e a breve Venere rompe una quadratura pesante per i sentimenti.

Resistete dunque, la serenità è alle porte.

Acquario: benvenuto Mercurio in Acquario che regala intuito e immaginazione. Qui l'astro della comunicazione è in esaltazione e rende il modo d'amare stravagante e a volte utopico. In sinergia con un Urano molto eccentrico dal Toro, diventate molto avventurosi e anticonformisti in coppia, aprendovi a una sperimentazione molto ribelle.

Pesci: molto affascinanti e magnetici, portate avanti un progetto che interessa la coppia con coraggio. Sono in arrivo belle notizie che rallegrano la sfera affettiva di entrambi. Attenzione però a non trascurare l'amore a causa di un'eccessiva stanchezza che produce stress.