L'Oroscopo per il weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo rivelerà un fine settimana decisamente entusiasmante per il Toro e il Leone mentre sarà meno proficuo per i segni zodiacali dei Gemelli e del Sagittario. Novità in amore per i Pesci e passionalità per la Vergine. Scopriamo cosa riserveranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per questo fine settimana.

Oroscopo del fine settimana, 7-8 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete: necessitate di un ritorno alla tranquillità, la settimana è stata fin troppo frenetica ed è riuscita a consumare tutte le vostre energie che adesso dovrete recuperare nel fine settimana: cercate di dedicarvi al riposo e al vostro benessere.

Toro: weekend da non perdere per i nati sotto il segno del Toro. La Luna vi accompagnerà per questo fine settimana, potrete vivere delle serate impeccabili e riuscirete a sfoggiare un aspetto smagliante. Questo fattore risulterà particolarmente importante soprattutto per i single che potranno catturare l'attenzione della persona desiderata.

Gemelli: il fine settimana non sarà del tutto promettente per i Gemelli. Alcune situazioni necessitano di un chiarimento, il vostro o la vostra partner sta suscitando troppo le vostre reazioni: tutto ciò potrebbe scatenare il vostro lato peggiore.

Fate attenzione a non perdere il controllo.

Cancro: non vi soffermate alle superficialità ma privilegiate i dettagli e la singolarità delle cose. Il banale non fa decisamente al caso vostro, siete alla ricerca di esperienze fresche e inebrianti. Questo fine settimana dedicatelo alla ricerca di nuove attività.

Previsioni astrali del fine settimana da Leone a Sagittario

Leone: passare le serate nella più completa monotonia sta sicuramente rovinando il vostro umore.

Siete in attesa di un weekend che vi riporti al giusto stato d'animo. In questo fine settimana organizzate delle uscite con i vostri amici più fidati o con chi preferite: cercate di divertirvi il più possibile senza troppe preoccupazioni.

Vergine: questo weekend sarà dedicato, in particolar modo, a chi vive un rapporto di coppia. A volte è necessario incrementare il dialogo nel rapporto: non solo, dovrete cercare di essere anche più passionali, il vostro partner sicuramente gradirà molto questo aspetto.

Bilancia: passerete un fine settimana decisamente al top. Giove sarà essenziale per le giornate di sabato e domenica, trascorrerete delle serate interessanti: sarete accompagnati da uno stato d'animo sereno che vi garantirà un fine settimanale decisamente incomparabile.

Scorpione: secondo l'oroscopo, questo fine settimana risulterà un po' dubbioso. Vi ritrovate bloccati in alcune questioni di cuore che potranno compromettere il vostro weekend. Non accettate alcuni sguardi indiscreti da parte del vostro o della vostra compagna. Qualcuno sta superando il limite della vostra sopportazione, non siete per niente disposti a mantenere un atteggiamento diplomatico.

Sagittario: purtroppo Saturno e i suoi satelliti, per questo weekend non risulteranno favorevoli al segno del Sagittario. Questa energia negativa provocherà un po' di scompiglio, soprattutto nelle relazioni di coppia. Sarà importante cercare di risolvere le piccole incomprensioni ed evitare di generare litigi insensati.

Oroscopo di sabato 7 e domenica 8 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: siete tentati dal farvi trasportare da un nuovo amore ma ancora non vi sentite abbastanza sicuri. Arde, dentro di voi, il desiderio di tuffarvi in una nuova passionale storia d'amore, l'unico problema è rappresentato dalla vostra paura di ricadere negli stessi errori.

Sabato e domenica risulteranno delle giornate appaganti ma non mancheranno le perplessità.

Acquario: riuscite spesso a crearvi dei complessi nella vostra mente che, in realtà, risultano inesistenti. La vostra autostima non sempre è alta: a volte necessitate di qualche spinta di incoraggiamento. Questo weekend sarà privo di novità e di entusiasmo, attendete tempi migliori.

Pesci: in arrivo sorprese soprattutto per chi è ancora alla ricerca di un partner. La Luna e Mercurio vi aiuteranno ad avere dei nuovi incontri che forse potrebbero rivelarsi importanti. Domenica giornata più tranquilla: sfruttatela per passare dei momenti di quiete prima dell'arrivo di una nuova settimana che si preannuncia movimentata.