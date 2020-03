L'Oroscopo dell'amore di coppia del 7 marzo analizza i transiti fortunati per le relazioni a due, approfondendo in particolare l'entrata di Luna in Leone che rende l'amore molto ambizioso e autoritario. Non solo il Leone ma anche Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario tendono ad accentrare tutte le attenzioni su di loro, proprio perché presi dalla smania di ricevere sempre maggiori premure. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di sabato

Ariete: splendido il trigono con Luna favorevole dal Leone.

Più ambiziosi e fiduciosi in voi stesi, vi approcciate all'amore con maggiore risolutezza. Ampliate le vostre vedute a 360°, puntando la vostra attenzione anche sui bisogni del partner oltre che sull'approfondimento delle vostre esigenze.

Toro: in coppia può succedere qualcosa di inatteso a causa della congiunzione di Venere e Urano che favorisce nuove sensazioni eccitanti. Non abbiate paura ad aprirvi a nuove sperimentazioni intriganti per l'amore.

Gemelli: una maggiore organizzazione non manca di certo in coppia grazie all'influenza dell'astro d'argento dal Leone favorevole per i sentimenti.

Via libera a nuovi slanci amorosi in coppia: sentite forte di affermare il vostro desiderio di ammirazione da parte del partner.

Cancro: Mercurio dall'Acquario invoglia a chiedere un chiarimento al partner. Solo con una maggiore comprensione della situazione di coppia potrete prendere le decisioni giuste che non siano dettate così da un eccessivo orgoglio.

Leone: affettuosi con Luna nel segno ma anche molto autoritari, la bontà d'animo non manca di certo anche se tendete a dominare in coppia.

La vostra ambizione è grande e volete affermarla con determinazione, ma attenzione a valutare anche le esigenze del partner.

Vergine: una novità è alle porte con Mercurio che promette bene a patto che vi impegniate al massimo, investendo senza sosta e con fatica nella storia. Le decisioni che prendete adesso sono indispensabili per migliorare il futuro della coppia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buona l'immaginazione grazie a Luna benefica dal Leone che rende le sensazioni più magnanime e generose. Molto intelligenti e perseveranti nel concretizzare i sogni amorosi, portate avanti i progetti con coraggio. Mercurio avvia un dialogo costruttivo per la storia.

Scorpione: non siate troppo orgogliosi in amore e valutate bene ciò che dite poiché poi potreste pentirvi delle parole pronunciate. Forse eccedete di individualismo a causa di una Luna poco favorevole che punta un riflettore solo sui propri bisogni, senza valutare quelli del partner.

Sagittario: ottimo l'influsso di Luna in trigono favorevole per l'amore. Più leali e protettivi nei confronti della persona amata, approfondite le sensazioni con maggiore slancio. Mercurio garantisce splendide novità in arrivo, a patto che non siate pigri.

Capricorno: Giove e Marte sostengono l'amore e rendono i vostri obiettivi realizzabili. Rimboccatevi le maniche dunque e progredite con maggiore fiducia in voi stessi. In coppia non siate eccessivamente testardi, cercate un punto d'incontro con il partner.

Acquario: attenzione a un'opposizione tra Mercurio e Luna che crea un po' di attrito in coppia.

Evitate che alcuni fenomeni emotivi compromettano la serenità di coppia. Soppesate bene le parole che pronunciate, rielaborando i pensieri prima di esporre la vostra opinione al partner.

Pesci: Sole e Nettuno, in congiunzione nel segno in sinergia con Venere favorevole dal Toro, garantiscono splendide sensazioni a due. Molto romantici, fonderete le vostre emozioni con quelle della persona amata in una vera e propria "comunione dell'anima".