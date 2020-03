L'oroscopo della giornata di domenica 29 marzo, prevede un ottimo periodo per il segno dell'Acquario, che riuscirà ad esprimere molto bene i propri sentimenti soprattutto grazie al pianeta Saturno in congiunzione, mentre Leone, nonostante cercherà di vedere le cose dal loro lato positivo, non riuscirà a ricavare grandi cose dal proprio lavoro. Periodo abbastanza convincente per i nativi Cancro, che potranno contare su un fido alleato come Mercurio in trigono, mentre Vergine avrà modo di vivere un bel fine settimana con la voglia di non rimanere sola.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 29 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 29 marzo 2020 segno per segno

Ariete: settimana che si concluderà abbastanza bene per voi nativi del segno, con il Sole nel vostro cielo, pronto a farvi conquistare il cuore di una persona che vi piace molto, oppure più semplicemente, trascorrere delle piacevoli ore in compagnia delle persone che più amate al mondo. Per quanto riguarda la sfera professionale, in questo periodo i guadagni sono buoni, ciò nonostante se ne avete la possibilità, mettete qualcosa da parte qualora ci dovessero essere periodi meno convincenti.

Voto - 8

Toro: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Non avrete molto di cui lamentarvi per il momento dato che tutto va come previsto. Sul fronte sentimentale voi single sarete affascinanti e intraprendenti, e nessuno sfuggirà alle vostre attenzioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se avete una relazione fissa provate ad organizzare qualcosa in vista della bella stagione.

Salvo imprevisti, potreste ricavarne grandi gioie. Nel lavoro arrendersi agli ostacoli non farà per voi, e arrivare sempre e comunque in cima sarà il vostro obiettivo. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di domenica più che soddisfacente per voi nativi del segno, grazie ad un’ottima configurazione astrale. Sarete particolarmente socievoli, pieni di allegria, con la voglia di fare qualcosa che possa tenere attivi voi, ma soprattutto i vostri cari in questo periodo dove la noia è sempre dietro l'angolo.

Che abbiate una relazione fissa, o siete single, riuscirete comunque ad attirare l'attenzione, sul partner, o sui vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro, prima di farvi prendere dal panico davanti ad un progetto che vi sembra troppo grande per voi, verificate se c'è qualcuno della vostra cerchia in grado di aiutarvi a portarlo a termine. Voto - 8

Cancro: ancora una volta il pianeta Mercurio si troverà in trigono al vostro cielo, rendendo questo periodo un pò difficile per tutti, più che discreto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale la vostra più grande soddisfazione sarà compiacere la vostra anima gemella, facendo quasi sempre qualcosa che possa renderla felice.

Se siete single i vostri sentimenti sono in balìa degli eventi, mai come in questo periodo. Nel lavoro gli spostamenti saranno da evitare per ora, ciò nonostante cercherete comunque di raggiungere i vostri obiettivi utilizzando metodi alternativi. Voto - 8

Leone: periodo no per voi nativi del segno, nonostante il Sole nel segno dell'Ariete stia cercando di darvi una mano in ogni modo. È difficile resistere in questo periodo ma dovete farcela. Per quanto riguarda la vita di coppia, con Saturno in opposizione, dovreste andarci un po’ più cauti con la vostra anima gemella in quanto il rischio di causare litigi sarà più alto.

Se siete single sarete piuttosto distratti, al punto da non saper riconoscere l'amore che passerà al vostro fianco. Nel lavoro avrete poca lucidità mentale, di conseguenza, avrete molte difficoltà a svolgere correttamente le vostre mansioni. Dovrete riprendervi al più presto possibile. Voto - 5

Vergine: secondo l'oroscopo della giornata di domenica 29 marzo, in amore non avrete voglia di stare da soli e inoltre la quotidianità inizia a starvi stretta, di conseguenza cercherete di trascorrere il vostro tempo con le persone che più amate. Per quanto riguarda i cuori solitari se non sapete come reagire a dei commenti provocatori, semplicemente, non date loro importanza più di tanto.

In ambito lavorativo per capire fino a dove potrete spingervi con un progetto, dovrete capire esattamente quanto siete disposti a spendere, sia economicamente che fisicamente. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che prevede il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, che potrebbe ancora una volta causarvi qualche disagio nella vostra vita quotidiana. Sul fronte amoroso il partner vi ama, ciò nonostante non vuol dire che passerà sopra ogni vostro errore. Evitate dunque di assumere l'atteggiamento sbagliato. Se siete single l'amore apparirà ancora lontano, dovrete attendere ancora un po’.

Nel lavoro qualcuno vi vorrà contraddire a tutti i costi, e dovrete cercare di dimostrare di avere ragione. Voto - 6,5

Scorpione: una configurazione astrale divisa a metà per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica, che vedrà Mercurio in trigono assieme al pianeta Venere in opposizione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sappiate che non tutte le decisioni devono necessariamente essere noiose se riguardano la vostra famiglia, potreste anche trovarci gusto nelle decisioni che prenderete. I single sapranno incoraggiare i loro amici e spingerli ad impegnarsi in qualcosa, come lo studio e il lavoro.

Nel lavoro potreste ricevere un aiuto improvviso che potrebbe risollevarvi da un problema che vi affligge. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di domenica che vedrà il Sole e Marte in posizione favorevole, rendendo la vostra giornata più che soddisfacente. Sul fronte amoroso, se siete single non date ascolto a chi cerca di convincervi che mostrarsi affettuosi ed innamorati sia sintomo di debolezza. Per quanto riguarda le relazioni fisse in serata potreste parlare con la persona che amate per chiarire alcune situazioni lasciate in sospeso. In ambito lavorativo fare programmi a lungo termine potrebbe tenervi impegnati per un po’ di tempo.

Voto - 7,5

Capricorno: durante la giornata di domenica potrete contare sui pianeti Marte e Giove in transito al vostro segno zodiacale, pronti a fornirvi il loro aiuto soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti, avrete una certa fiducia in vo stessi che abbinata ad un'ottima lucidità mentale, vi permetterà di saper fiutare i migliori affari e riuscire a ricavarne ottimi guadagni. Sul fronte amoroso invece, saprete coinvolgere le persone che più amate nel fare ciò che più vi piace, ricavandone spesso momenti di felicità e di spensieratezza. Se siete single cercate di sconfiggere l'ansia e fatevi avanti con la persona che vi piace.

Voto - 8

Acquario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Saturno in transito nel vostro cielo, che vi renderà particolarmente allegri e fortunati. In amore se siete single mostrare la vostra gioia renderà facile far sentire anche gli altri più felici. Se avete una relazione fissa vi renderete conto di quanto realmente amate la vostra anima gemella quando lei farà qualcosa che vi farà battere forte il cuore, come se fosse la prima volta che vi siete incontrati. Sul fronte lavorativo potrebbero presto arrivare belle notizie o comunicazioni che vi renderanno allegri. Voto - 8,5

Pesci: periodo tutto sommato stabile per voi nativi del segno, ma sterile di novità o eventi che possano aumentare la vostra felicità.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale questo sarà un periodo molto valido per l’amore e per dare anche spazio alle persone che vi piacciono se siete single, mentre le relazioni fisse con un po’ di pazienza potrebbero mettere fine ad alcuni piccoli problemi di coppia. Nel lavoro sarete in forma smagliante, specie se appartenete alla terza decade, pronti per affrontare il lavoro con la necessaria efficienza e determinazione per poi godere di un rigenerante periodo di riposo. Voto - 7,5