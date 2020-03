L'Oroscopo del giorno 30 marzo 2020 è pronto per una nuova analisi astrologica quotidiana. Ad essere messi sotto la lente i settori della vita che più tengono ognuno di noi in apprensione: l'amore e il lavoro. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali potrebbero essere i segni migliori e peggiori in questo lunedì d'inizio settimana? Intanto ricordiamo che le previsioni astrali in questo contesto riguardano esclusivamente gli ultimi sei segni. Dunque in evidenza i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che la giornata in analisi vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Acquario, valutati nel frangente al 'top del giorno' perché favoriti dall'arrivo di Marte nel segno. Leggermente al di sotto del migliore, senz'altro valutati in ottima giornata, anche coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dei Pesci, segno molto fortunato valutato a cinque stelle in questa fase. In relazione ai segni meno fortunati invece, secondo quanto messo nero su bianco dall'oroscopo di lunedì 30 marzo, questa parte iniziale della nuova settimana non vedrà di buon auspicio il periodo per i nati sotto al segno del Sagittario (sottotono) e dello Scorpione (ko), pertanto considerati entrambi in giornata poco positiva.

Classifica stelline 30 marzo 2020

Il cielo di questo nuovo lunedì è pronto a dare un forte scossone a sentimenti, lavoro e rapporti interpersonali in generale. Infatti l'avvio settimanale avrà il prezioso supporto della Luna in Gemelli e potrà contare sul transito di Marte in Acquario, quest'ultimo proveniente dal comparto del Capricorno. A fare da anello della bilancia in questo primo giorno della settimana, la nostra classifica stelline quotidiana impostata appunto sull'oroscopo del giorno 30 marzo.

Visto che già abbiamo svelato qualcosa in merito alla scaletta con le stelle giornaliere vi lasciamo al responso finale dettato dalle effemeridi, ovviamente interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario - Marte in Acquario ;

: Acquario - ; ★★★★★: Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Oroscopo lunedì 30 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Fra voi e la persona amata questo lunedì risulterà in crescita l’intesa e la voglia di consolidare al meglio il rapporto. Avrete dalla vostra la 'tifoseria' di pianeti importanti quali Venere e Marte, speculari positivi al 60%: entrambi lanciano messaggi rassicuranti sin da ora, anche attualmente non state (e non stiamo) vivendo un periodo felice. Probabilmente qualcuno tra voi nativi dovrà risolvere problemi inerenti la famiglia. Il momento invoglia senz'altro a desiderare una maggiore serenità, visto che ultimamente l'umore non al massimo e la stanchezza fisica e morale vi fanno sentire spesso avviliti.

In questo caso prendete le opportune contromisure non solo nel privato ma anche sul lato lavorativo. La primavera avanza ed eventuali malanni di stagione saranno in attenuazione.

Scorpione: ★★. Il primo giorno della nuova settimana si presume possa essere abbastanza complicato per voi nativi. Le incertezza vissute in questo fine settimana dovranno essere tenute a bada, lontano dalle piccole incomprensioni che naturalmente potrebbero emergere in questa nuova giornata. Un amico/a vi farà da confidente: sfogatevi pure sinceramente, cercando conforto dalle persone che più stimate o magari eventualmente soluzioni ai vostri problemi.

Assolutamente da non trascurare la possibilità di un cambiamento nel lavoro. Potrebbero esserci proposte per qualcosa di più tranquillo. Da tenere sotto controllo le spese giornaliere, ovviamente tagliando il superfluo cercando di spendere solo per cose veramente necessarie.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del giorno 30 marzo al Sagittario indica 'sottotono' la giornata di lunedì. E' molto probabile che in questo inizio di settimana nervosismo e svogliatezza, uniti a una certa stanchezza a livello mentale, possano tornare prepotentemente alla ribalta. Nel corso della giornata, parlando di sentimenti, potrebbero tornare a galla problemi o situazioni che sembravano risolti: sarete ad un bivio!

Tagliare definitivamente o continuare a soffrire in silenzio? A voi a scelta: cercate di non pensare troppo al passato ma guardate avanti senza paura e fatevi forza. Questo momento negativo molto presto sarà solo un triste ricordo. Tutto dipende dalla vostra capacità di interagire con il mondo circostante. Tuttavia è probabile l'arrivo di una bella conferma oppure una buona notizia, ma non subito: saper pazientare premia!

Astrologia del giorno 30 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. I brutti ricordi sono come le foglie secche per voi Capricorno, quindi andrebbero spazzati via al più presto.

Questo è un periodo ideale per cercare di cancellare ogni emozione negativa e magari cercare di recuperare qualcosa di concreto, soprattutto in amore. Voi Capricorno avete la buona capacità di auto-rigenerarsi e, qualora ci fosse stata una delusione sentimentale piuttosto che una difficoltà di tipo lavorativo, riuscirete senz'altro a superare l'ostacolo. La Luna nel segno dei Gemelli in questo periodo regala emozioni speciali o pensieri importanti, sia che siate in coppia oppure in stato singolo. L'amore torna ad essere in primo piano proprio questo lunedì. Alcuni giorni della scorsa settimana sono stati piuttosto faticosi, parlando di lavoro.

Ora dovete solo cercare di recuperare, togliendo dalla mente pensieri angoscianti e sostituendoli con desideri o programmi da iniziare non appena questo brutto periodo sarà finito.

Acquario: ’top del giorno’. L'ingresso nel segno del Pianeta Marte, in arrivo lunedì alle ore 19:44 della prima sera, darà una svolta a svariate situazioni. Marte simboleggia la forza d'animo come anche l'aggressività e la rottura. Tuttavia, il suo significato non è quello di distruggere ma di combattere. Dunque questo avvio di settimana dovrà essere all'insegna del coraggio, della voglia di voltare pagina e nel contempo di impegnarsi per raggiungere obbiettivi.

In alcune circostanze sarà possibile cercare di recuperare una situazione d'amore in crisi o, sempre sul piano sentimentale, prodigarsi nel cercare di riattivare un po' di serenità in ambito familiare (soprattutto con i figli). Momento di riflessione per le cose legate al denaro: imporsi a certe proposte (scellerate), avanzate da un componente il nucleo familiare, sarà la vostra priorità in questa giornata.

Pesci: ★★★★★. Una giornata tutta all'insegna dell'ottimo sestile in atto tra Giove ed il vostro Nettuno. Secondo l'oroscopo del giorno 30 marzo, il periodo potrebbe essere ideale per dare una sprizzata di energia ai rapporti d'amore, sia reali che virtuali.

Tenetevi pronti a vivere nuove trasgressioni o momenti di maggiore appagamento soprattutto con nuove coinvolgenti emozioni. In coppia soprattutto, questo periodo è tra i migliori per rimettersi in gioco e proprio in queste ore l'amore potrebbe tornare ad essere bello e appagante 'come una volta'. Vi sono progetti per la casa o spese da tenere sotto controllo: tenete d'occhio acquisti onerosi. Potrebbero arrivare giorni di austerity e tenere in serbo qualche soldo di questi tempi non fa affatto male. Alcuni di voi impegnati nel lavoro dovranno fermarsi un attimo e riflettere: vi sono arretrati tra le attività urgenti da smaltire alle quali dovreste dare priorità.