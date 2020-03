Sta per partire un nuovo fine settimana, il secondo del mese di marzo. Vediamo come andrà la giornata e l'Oroscopo del 13 marzo 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Stelle e oroscopo del 13 marzo 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore giornata utile, ma attenzione ai rapporti con una persona del Cancro o del Capricorno. Nel lavoro arrivano buone notizie anche per quelli che stanno cercando nuove prospettive. Un progetto che non ha funzionato potrà anche essere messo da parte.

Toro: per i sentimenti momento che porta maggiore stanchezza, la Luna in opposizione crea fastidi. Nel lavoro c'è stanchezza, questo perché state portando avanti da soli diverse cose.

Gemelli: a livello sentimentale problemi che bisogna cercare di risolvere. Nel lavoro potrete far partire iniziative importanti. Dal punto di vista economico al momento si viaggia a rallentatore.

Cancro: in amore è importante in questo momento fare scelte giuste ed evitare complicazioni. A livello lavorativo attenzione ad alcuni rapporti, una lite potrebbe segnare questo momento.

Leone: per i sentimenti se il vostro cuore è solo, sarà possibile fare un incontro speciale. Se c'è stato un problema di tipo economico, questo potrebbe creare delle incomprensioni anche in una coppia. Nel lavoro evitate le scelte azzardate, almeno fino al 16.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione alla gelosia. Anche se siete nel giusto qualcuno potrà andare contro di voi. Nel lavoro c'è un problema da risolvere, sarà possibile trovare la quadratura in questo particolare venerdì.

Previsioni e oroscopo

Bilancia: per i sentimenti fine settimana che parte in maniera impetuosa; potrebbe esserci un incontro speciale. A livello lavorativo il pomeriggio andrà bene, attenzione però alle questioni economiche.

Scorpione: per i sentimenti alcuni vorrebbero una relazione poco impegnativa, ma non è da voi vivere le cose in modo superficiale. Nel lavoro non sottovalutate alle nuove proposte.

Le collaborazioni che nascono in questo periodo sono importanti.

Sagittario: a livello sentimentale oggi bella situazione. È importante fare qualcosa che possa mettervi di buonumore. A livello lavorativo non mancherà qualche ritardo, fortunatamente troverete una soluzione a fine giornata.

Astri e stelle del 13 marzo

Capricorno: in amore situazione interessante per chi vuole fare nuove scelte. Se una storia sta per concludersi sarà possibile ripartire. Nel lavoro non sottovalutare le proposte che arrivano in questo periodo.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna e Venere dissonanti, non è una buona giornata per mettersi a discutere.

Nel lavoro momento che porta maggiore concentrazione e buone idee.

Pesci: per i sentimenti momento giusto per farsi avanti. Se una storia non va bisogna essere chiari. Nel lavoro siete più determinati attivi. Il Sole inizia un buon transito.