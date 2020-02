L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 2 all'8 marzo analizzerà nuovi scenari planetari favorevoli per le relazioni a due. Mercurio entrerà in Acquario e diffonderà una maggiore chiarezza e un'applicazione più concreta delle idee per migliorare la sfera affettiva in maniera più funzionale. Una Venere molto passionale e affascinante entrerà in Toro e rinnoverà l'amore nelle previsioni astrali segno per segno.

Nuovi scenari stellari nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: Venere nel segno fino a giovedì punterà un riflettore sui sentimenti, tutti da condividere in due con passionalità e charme.

L'incrocio che si andrà a formare con Mercurio in Acquario giovedì approfondirà le sensazioni, puntando su una maggiore riflessività introspettiva. Luna sarà molto favorevole nel weekend.

Toro: Luna sarà complice in settimana e renderà gli affetti più profondi e tradizionali soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Attenzione alla quadratura di Mercurio che insieme a Venere in domicilio venerdì, potrebbe rendervi poco comunicativi in coppia. In compenso, l'astro dell'amore sprigionerà sentimenti eccitanti e molto passionali.

Gemelli: Luna nel segno a inizio settimana sprigionerà un modo di amare più distaccato e "cerebrale". Non mancherete di espansività ma porrete un freno ai sentimenti, forse per paura di seguire quel fiume in piena di emozioni che l'amore produrrà. Che ne dite di lasciarvi andare almeno nel fine settimana? Le stelle saranno favorevoli e veglieranno su di voi.

Cancro: Venere finalmente romperà la quadratura astrale dall'Ariete e trasferendosi in Toro, formerà un sestile favorevole per l'amore di coppia.

Giovedì e venerdì potrete approfondire splendide sensazioni nel focolare domestico grazie a Luna presente nel segno che sprigionerà un'affettività materna e premurosa.

Leone: l'amore diventerà più controllato con Luna in Gemelli presente lunedì, martedì e mercoledì. Attenzione giovedì a un Mercurio in opposizione dall'Acquario che confonderà un po' le idee, chiudendovi a una capacità di ascolto che se attuata, sarà produttiva per l'amore.

Buono il fine settimana con una Luna molto ambiziosa nel segno.

Vergine: a inizio settimana saranno previste delle piacevoli sorprese tutte da condividere in due. Giovedì Mercurio romperà l'opposizione dai Pesci e sarete più comunicativi in coppia. Dovrete cercare di scacciare via la paura e Giove offrirà situazioni più fortunate. Luna e Venere veglieranno sugli affetti soprattutto nel weekend.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio a metà settimana conquisterà una posizione favorevole per gli affetti e avrete una visione più chiara della relazione a due. Finalmente anche Venere romperà l'opposizione astrale dall'Ariete e potrete vivere l'amore in maniera più passionale, anche se un po' troppo possessiva.

Scorpione: in questa settimana dovrete lasciare alle spalle i ricordi passati e vivere le emozioni con maggiore profondità d'animo e slancio. A inizio settimana potrete sfruttare le novità proposte da Mercurio in Pesci, ma attenzione che transiterà fino a giovedì nel segno per poi passare in Acquario e formare una quadratura un po' pesante per il dialogo di coppia.

Sagittario: a metà settimana potrebbero arrivare delle belle notizie, messaggi ed e-mail preziose per il benessere di coppia. Mercurio infatti sarà in posizione favorevole per voi da giovedì in poi. Attenzione alla giornata di venerdì un po' pesante per i sentimenti che potrebbe rendere il vostro modo di amare troppo capriccioso.

Capricorno: buone le sensazioni a due in questa settimana, con Luna favorevole già da lunedì e Mercurio più vicino, che farà captare il momento giusto per sbloccare una situazione a due un po' tesa. Nel fine settimana dovrete dedicare maggior tempo alla persona amata e alle effusioni d'affetto.

Acquario: più intelligenti e mai banali con Mercurio nel segno giovedì, la mente sarà audace e farà prendere al volo brillanti opportunità per la coppia. Inizierete a programmare per il futuro con maggiore fiducia, puntando su una Luna favorevole a inizio settimana. Attenzione a una quadratura venusiana che potrebbe a fine settimana creare qualche litigio.

Pesci: Marte e Giove dal Capricorno infonderanno fortuna e fiducia nel concretizzare i sogni a due. Dovrete cercare di evitare inutili discussioni a inizio settimana, causate da una Luna in quadratura che renderà i sentimenti nervosi. Venere in sestile astrologico da venerdì in poi regalerà serenità e mitigherà eventuali gelosie attingendo a un chiarimento costruttivo.